Во Владивостоке "Снайпер" промахнулся мимо туалета

Еще одно здание в историческом центре Владивостока признано самостроем и должно быть снесено

Приморский краевой суд вынес решение о признании реконструируемого объекта недвижимости – бывшего общественного туалета – самовольной постройкой и обязал «реконструктора» - торговый дом «Снайпер» - осуществить его снос. Но если бы в администрации Владивостока не проигнорировали постановление губернатора края, не возникло бы повода для судебной тяжбы.

С исковым заявлением в Ленинский районный суд обратились жильцы двух «пятиэтажек» (Светланская, 37 и Уборевича, 6), под окнами которых под видом реконструкции развернулась масштабная стройка. На месте разобранного до последнего кирпичика одноэтажного строения, застройщик начал возводить 4-этажное офисное здание с торговым залом.

От жалоб к судебному иску

Собственником недвижимости площадью 60,8 кв.м, расположенной в общем для жилых домов дворе, а также земельного участка в 96 кв.м ООО «ТД «Снайпер» стал в 2011 году. Вместо того, чтобы снести давно не годный к эксплуатации туалет, а земельный участок отдать под придомовую территорию, которой у жильцов 37-го дома попросту нет («не предусмотрена исторически» - говорили чиновники), администрация Владивостока выставила их на торги.В мае 2014 года проект реконструкции указанного объекта недвижимости прошел государственную экспертизу. А спустя пару лет - 16 марта 2016 года – мэрия выдала «Снайперу» разрешение на его реконструкцию с увеличением высоты с 3 до 14 метров и занимаемой площади – с 60,8 до 90 «квадратов».

Два года у «Снайпера» ушло на то, чтобы добиться одобрения проекта от краевого департамента культуры, ответственного за охрану объектов культурного наследия, каким и является жилой дом №37 - вышеупомянутый туалет находится в границах его охранной зоны. По слухам, «хранители старины» из АПК долго сопротивлялись ставить разрешительную подпись, но сменилось руководство – и вопрос решился в пользу «Снайпера».

Жильцы год пытались остановить стройку, полагая, что растущий как на дрожжах сосед создает для них не только неудобства, но и, будучи расположенным на недопустимо близком расстоянии от жилых домов, представляет угрозу их здоровью и жизни, так как обе «пяти-

этажки» имеют деревянные междуэтажные перекрытия.

За год было написано множество жалоб - в администрацию города, прокуратуру и прочие надзирающие и контролирующие органы. И получено множество ответов – все, как под копирку, со ссылкой на выдавшую разрешение мэрию.

И тогда жильцы обратились в суд с иском к ООО «Торговый дом «Снайпер», администрации Владивостока и КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». Истцы настаивали на том, что при реконструкции объекта нарушены пожарные нормы и правила, в связи с чем имеется опасность для жителей расположенных по соседству домов, и просили суд признать реконструируемый объект самовольной постройкой, обязать ТД «Снайпер» осуществить его снос, а также признать незаконными разрешение, выданное администрацией Владивостока, и положительное заключение государственной экспертизы.

За время судебной тяжбы были проведены две судебных экспертизы. Вывод экспертов: реконструкция здания, расположенного по Уборевича, 4, без нарушения нормативно-технической документации и прав третьих лиц невозможна ввиду нарушения противопожарных требований.

Нарушение пожарных норм было установлено и актом проверки Инспекции РСН и КДС Приморского края.

Тем не менее, Ленинский районный суд своим решением от 18 июня 2018 года истцам отказал, мотивировав тем, что «само по себе близкое расположение строений и несоблюдение установленных градостроительных и противопожарных требований… не могут являться основанием к удовлетворению иска». Не удовлетворил требования истцов и о признании незаконными положительного заключения госэкспертизы и разрешения, выданного ТД «Снайпер» администрацией Владивостока. Мол, это не приведет к восстановлению их заявленных нарушенных прав.

Судебное решение

26 сентября Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу истцов.

Оставив в силе решение суда первой инстанции в части исковых требований о признании незаконными разрешения администрации Владивостока и заключения государственной экспертизы, краевой суд признал спорный объект самовольной постройкой.

«Факт нарушения пожарных норм и правил при возведении объекта, строительство с отступлением от проектной документации полностью нашли свое подтверждение в судебном заседании, что, в силу ст. 222 Гражданского кодекса РФ, свидетельствует о самовольности постройки… Учитывая положения п. 3 ст. 222 Гражданского кодекса РФ, сохранение спорной постройки невозможно, поскольку она нарушает законные права и интересы третьих лиц, создает потенциальную угрозу жизни и здоровью», - говорится в решении краевого суда.

При вынесении своего вердикта судебная коллегия приняла во внимание и трактовку Градостроительным кодексом понятий «строительство» и «реконструкция» и пришла к выводу, что ТД «Снайпер» под видом реконструкции осуществил строительство нового капитального объекта, в связи с чем должны соблюдаться действующие градостроительные регламенты, в том числе относительно предельной минимальной площади земельного участка. Для общественно-деловой зоны ОД-1 она должна быть не менее 200 кв.м, а у «Снайпера» участок - 96 кв.м.

Руководствуясь ст.ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции в части исковых требований к «Снайперу» и приняла новое решение о признании постройки самовольной и ее сносе.

Кассационная жалоба, поданная ТД «Снайпер» на апелляционное определение краевого суда, осталась без удовлетворения, и теперь исполнением судебного решения займутся судебные приставы.

Законы надо чтить!

Всей этой судебной тяжбы, как и инициировавшей ее стройки, можно было избежать, если бы в администрации Владивостока не проигнорировали выход Постановления администрации Приморского края от 4.02.2016г. №48-па «Об установлении зоны охраны объекта культурного наследия «Административное здание «Торговый Дом Кунста и Альберса» - ныне больница физических методов лечения». Пунктом 1.2 раздела «Режим использования земель и градостроительные регламенты» данного документа, в частности, установлено, что в границах охранной зоны запрещена реконструкция существующих объектов недвижимости с увеличением их объема. То есть, одноэтажное строение площадью 60,8 кв.м никак нельзя «реконструировать» до 4-этажного площадью 90 «квадратов».

Но самое любопытное в том, что разрешение на реконструкцию нежилого строения было выдано городским управлением градостроительства и архитектуры 16 марта 2016 года - то есть, спустя почти полтора месяца (!) после вступления в силу 48-го постановления администрации края. Вот только спросить теперь не с кого – «подписанты» в мэрии уже не работают.

Правда, в своем ответе от 5 мая 2017 года на жалобу жильцов исполнявший на тот момент обязанности главы Владивостока Константин МЕЖОНОВ попытался защитить честь мундира, объяснив это тем, что «…на момент выдачи разрешения… постановление администрации Приморского края от 04.02.2016 №48… в администрацию города Владивостока не поступало».

А между тем, постановления администрации края в обязательном порядке размещаются на ее официальном сайте и публикуются в официальных СМИ. Это априори! 5.02.2016г. указанное постановление было опубликовано и на официальном интернет-портале правовой информации Государственной системы правовой информации .

То есть, получается, что и правовое управление мэрии, и управление градостроительства и архитектуры, чей руководитель выдал злополучное разрешение, 48-е постановление АПК попросту проморгали? Или предпочли не заметить?

Далее. В соответствии с ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» орган государственной регистрации права не позднее 15 рабочих дней со дня получения от соответствующего органа охраны объектов культурного наследия сведений о защитной зоне объекта культурного наследия обязан внести указанные сведения в государственный кадастр недвижимости.

Однако, как сообщается в том же ответе горадминистрации, указанная в постановлении №48 от 4.02.2016г. зона охраны объекта культурного наследия «Административное здание «Торговый дом Кунста и Альберса» была поставлена на государственный кадастровый учет лишь 23 июня. То есть, вместо отведенных законом 15 дней, департамент культуры, на тот момент отвечавший за охрану этого культурного наследия, почти пять месяцев утаивал информацию! Может СК РФ стоит проверить, а не кроется ли за всем этим коррупционная составляющая?

К слову, в непосредственной близости от дома №37 расположены руины трехэтажного здания - иначе не назовешь, ведь от строения, согласно актам обследования осталось всего лишь 8% (см. фото). Эти руины - муниципальная собственность. Но вместо того, чтобы их снести и сделать на их месте, к примеру, детскую площадку, городские власти со сносом не спешат. Вынашивают очередную «реконструкцию»?

На фото: Очередной неудачный пример точечной застройки в центре Владивостока: под видом реконструкции, ТД «Снайпер» на месте бывшего общественного туалета возвел 4-этажный офис.

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