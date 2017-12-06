В Приморье ТОР заблокировала своих резидентов

В Приморье плановые сроки реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР «Надеждинская» могут быть сорваны из-за несогласованности и непродуманности действий госструктур, которые отвечают за строительство дорожной инфраструктуры на территории этой площадки. В сложном положении оказались те инвесторы, к земельным участкам которых проектом строительства основной дороги не было предусмотрено подъездных путей.

На данный момент стройки некоторых резидентов фактически заблокировали, поскольку существовавшие до этого временные съезды перекрыты бетонными блоками, техника, работавшая на их участке, не может теперь покинуть это место, нет возможности даже ее заправить топливом, чтобы не останавливать работу. На участок не может попасть дополнительная техника, необходимая для выполнения намеченных работ в соответствии с проектом инвестора.

- У нас сейчас простаивает техника арендованная, - говорит заместитель генерального директора одной из компаний-резидентов ТОР «Надеждинская» ООО «Арника» Николай ФИЛЬ. - На участке находится 60-ти тонный экскаватор, аренда которого в час стоит очень больших денег, также простаивает бульдозер. Кроме того, для продолжения строительных работ на нашем участке необходимо пригнать еще пару самосвалов, но мы не можем этого сделать, потому что нет физической возможности заехать на наш участок. А нам за этот декабрь нужно выполнить большой объем работ, весной его делать будет уже поздно.

Перекрытый дорожными строителями съезд к участкам резидентов не привел бы к таким последствиям, если бы на территории опережающего развития функционировала внутриквартальная дорога. Техника по крайней мере могла бы зайти на участок с других съездов, хоть для этого ей и понадобилось бы пройти лишних несколько километров, что, кстати, само по себе выглядит довольно странным, как собственно и расположение строящихся съездов. Большинство из них расположены на одном отрезке окружной дороги и довольно удобны для некоторых резидентов, но при этом совершенно не учитываются интересы резидентов с другой, гораздо большей по протяженности, чем этот отрезок, части дороги. Но как бы там ни было, воспользоваться даже этими съездами они сейчас не могут, поскольку к строительству внутриквартальной дороги еще даже не приступали. И, даже более того, еще не готов проект этой дороги. Ее планируют построить к концу 2018 года.

За строительство внутриквартальной дороги отвечает Корпорация развития Дальнего Востока, основную дорогу вокруг территории опережающего развития строит администрация Приморского края. Как эти два ведомства согласовывали свои действия не известно, но попытки резидентов обратить их внимание на надвигающуюся проблему за несколько месяцев до ее возникновения не увенчались успехом. В октябре было написано письмо в департамент дорожного строительства с просьбой оставить съезды к участкам, его подписали многие резиденты. Но ответа они не получили. По словам Николая Филя, в телефонном разговоре ему ответили, что сначала будет завершено строительство дороги по проекту, она будет сдана, а потом по заявлениям резидентов им, возможно, достроят съезды. И это при том, что дорогу сейчас строят капитально: с леерными, барьерными ограждениями, с тротуарами. Можно ли построить съезд после окончания такой стройки, не сломав все новенькие барьеры и тротуар в местах съездов? Да и прохождение заново всех процедур по получению разрешения на строительство съездов и созданию проекта займет уйму времени и денег.

В Корпорации развития Дальнего Востока резидентов тоже не услышали. «В ответ на вопрос, который мы задаем на протяжении двенадцати месяцев КРДВ по поводу строительства внутриквартальных дорог, прозвучал вопрос: а для чего они вам нужны? Для того, чтобы была возможность беспрепятственно подъезжать к участкам и вести плановое строительство» – рассказывает Николай Филь. Без этих дорог техника не сможет преодолеть путь через дальние съезды к своему участку по дикой болотистой местности.

ООО «Арника» реализует на площадке ТОРа проект по созданию высокотехнологичного производства «Кормбиосинтез», соинвесторами этого большого проекта являются иностранные компании. Расположится будущий завод на площадке в 4 гектара, его продукция будет обеспечивать потребности сельского хозяйства в различных препаратах и кормовых добавках. Какой будет дальнейшая судьба этого проекта в случае затянувшегося простоя и больших убытков, прогнозировать сложно, как собственно и реакцию иностранных инвесторов, рискнувших вложить деньги в дальневосточный проект с обещанными льготами, преференциями и административной поддержкой.

Елена АБАШЕВА.