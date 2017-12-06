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Банк "Восточный" ждут перемены
Банк «Восточный» сменил руководителя – вместо Дмитрия КОРДИЧЕВА один из крупнейших банков Дальнего Востока возглавил Дмитрий ЛЕВИН, до этого на протяжении 15 лет возглавлявший банк «Русский стандарт». Перемены произошли после того, как акционеры банка на треть обновили совет директоров.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», 21 ноября акционеры банка «Восточный» досрочно переизбрали совет директоров. Председателем совета директоров стал бывший основной акционер Юниаструм-банка Артем АВЕТИСЯН, сейчас владеющий 32,02% «Восточного».
В новый состав совета директоров вошел президент «Опоры России» Александр Калинин, а также член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Юрий Данилов. Кроме того, в новый состав был включен А.Аветисян, возглавляющий направление «Новый бизнес» некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Из совета директоров вышли экс-глава Промсвязьбанка Артем КОНСТАНДЯН, теперь уже бывший первый зампред правления «Восточного» Дмитрий Левин и директор фонда Russia Partners Дмитрий ПИСКУЛОВ.
Остальные шесть членов совета директоров сохранили свои места: бывшие топ-менеджеры Юниаструм банка Шерзод ЮСУПОВ и Светлана ТРУХАНОВИЧ, партнеры филиала Baring Vostok Capital Partners Group Ваган АБГАРЯН и Филипп ДЕЛЬПАЛЬ, старший партнер филиала этой компании Майкл КАЛВИ и директор по инвестициям в этом филиале Иван ЗЮЗИН.
На данный момент основным акционером «Восточного» с долей в 51,6% является кипрская Evison Holdings Ltd, подконтрольная фондам под управлением Baring Vostok и Russia Partners.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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