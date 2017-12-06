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Салаты "по-набиулински" в Приморье приготовить невозможно
Денег на приготовление популярных новогодних блюд во Владивостоке не хватило бы даже у главы Центробанка
«Проблемы не пугают, и кризис не побьет,
Мы все равно красиво встретим Новый год,
Народ простой, бывалый, и держится в седле,
Пока еще хватает на тазик «Оливье»»
Строки известной песни очень кстати отражают наступившую реальность - измерять инфляцию «салатами». Кстати, подход этот новый и даже творческий. Первооткрывательницей такого способа «аналитики» стала глава Центробанка Эльвира НАБИУЛИНА. В контексте приближающихся новогодних праздников, спецкорр. Деловой газеты «Золотой Рог» решил пойти по стопам представителя Регулятора и рассмотреть инфляцию с точки зрения «новогоднего салата «Оливье». Тем более, здесь есть в чем разбираться, так как упавшая «ниже плинтуса» инфляция вызывает бурные споры как именитых финансистов, так и простых граждан.
Напомним, буквально на днях, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиулина высказалась в Госдуме, что «Инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются». Для наглядности российский политик привела в пример индексы новогодних салатов «Оливье» и «Сельдь «под шубой»».
А цифры-то врут
Так как цифры были озвучены четко, как говорится, «до копеечки», остается надеяться, что Набиулина лично просчитывала стоимость продуктов для данных угощений. Правда, мало кто понял, какие именно продукты и в каких объемах она имела ввиду - рецепты вышеназванных блюд, как известно, отличаются разнообразием, - но, предположим, представитель Регулятора исходила из классики - 1 кг. салата на семью, вместо мяса в «Оливье» - вареная колбаса, а в «селедке» - обычая среднестатистическая сельдь.
Итак, по анализу Эльвиры Набиулиной, «Оливье» за минувший год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит порядка 312 рублей. «Селедка под шубой» подешевела на 0,9%, ее стоимость - чуть больше 150 рублей.
Наши подсчеты показали, что уложиться в сумму 312 рублей можно только в случае игнорирования некоторых компонентов салата «Оливье», например не покупать колбасу. А «Селедка под шубой» вообще в рамки 150-ти рублей не укладывается. Так как только сама селедка стоит 120-150 рублей. А еще к ней нужна «шуба», на которую придется потратить почти столько же.
Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ, политолог, руководитель Центра социальных инноваций «Черный куб»:
-Инфляция бывает нескольких видов, но простому человеку, не имея всех данных, практически невозможно вычислить, какая инфляция сегодня и каковы темпы ее роста. Да и зачем об этом думать «простому люду»? Пусть этим занимаются в правительстве и ЦБ РФ. Вообще, странно, что Набиулина заговорила об инфляции на примере «Оливье». До этого обходились цифрами и все, в целом, понимали, о чем идет речь. Так, если нам объявили, что годовая инфляция составила 13%, то люди, понимали, что наши каждые сто рублей потеряли 13 рублей. А приводить пример на салатах – это что-то новое. Возможно, в правительстве решили подойти к вопросам регулирования экономики творчески. Россияне не знают так хорошо цифры, как их знает Набиулина, но я уверен, гораздо более ощущают на себе рост цен и падение уровня жизни – простые потребители, а не «власть имущие»,- высказался политолог, руководитель Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ.
Депутат Заксобрания Приморья от фракции КПРФ Андрей ИЩЕНКО выразил свое мнение гораздо резче:
- Я бы сказал, приплетать салаты к инфляции - ужасно и цинично. Что такое «Оливье»? Это блюдо не состоит из деликатесов и не является основным в рационе питания жителей нашей страны. Сама Эльвира Набиулина занимает высокий пост и получает доход из бюджета нашей страны, так что вряд ли она кушает «Оливье» и тем более сомневаюсь, что разбирается, из чего он состоит. Хочется напомнить чиновникам, что раз вы сами открыто говорите, что салат из картошки, яиц и вареной колбасы теперь роскошь, то стоит задуматься об эффективности вашего управления, - сказал депутат.
Так как же понимать эту странную инфляцию, которая сумела обогнать при падении все самые смелые прогнозы аналитиков на 2017 год, но денег в кошельках народа так и не прибавилось?
Низкая инфляция – хорошо или плохо?
В целом, мнения об инфляции у экономистов расходятся. Кто-то считает, что ее снижение – во благо, другие призывают ее разгонять.
Например, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь ДМИТРИЕВ в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказывал, что показатели сегодняшней инфляции – это хорошо:
- Механизм экономического роста очень сложен, на него много чего влияет. И на эту тему есть самые разные взгляды. Но в целом и российский, и мировой опыт показывает, что высокая инфляция, мы уже не говорим о гиперинфляции, противопоказана стабильному экономическому росту. Есть четкое понимание, что чем выше инфляция, тем она более неуправляемая. Даже выше 4% инфляция уже начинает заметно негативно влиять на стабильность во многих показателях. И условия, к примеру, для ведения бизнеса становятся все более непредсказуемыми с ростом инфляции на каждый процент. Поэтому, сегодня хорошая инфляция, если так можно сказать об этом экономическом явлении. И сейчас наша цель - удерживать ее вблизи 4%.
Финансовые аналитики разделяют российскую инфляцию на два движущих механизма: «инфляции издержек» и «инфляции спроса».
«Инфляция издержек» связана с ежегодным пополнением казны из кармана населения. Происходит это за счет различных механизмов, таких как поднятие акцизов на топливо, на алкогольную продукцию и прочие налоговые поборы. Изъятие так называемой «избыточной денежной массы» у населения и является теми «заплатами», которыми «латают дыры» в бюджете.
В силу необходимости индексации пенсий, повышения зарплат, стипендий, но в отсутствие экономического роста и компенсации товарной массы ежегодных растущих выплат, эти выплаты приходится где-то находить, то есть – изымать в виде налогов.
Второй компонент инфляции - «Инфляция спроса», и, в случае с Россией, она имеет «скользящий» характер.
Максим КРИВЕЛЕВИЧ, кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит»:
- В сложившихся условиях можно предположить, что, заявляя о цифрах инфляции, упавших ниже нижнего предела, Банк России фактически делает чистосердечное признание: при растущей «инфляции издержек» «инфляция спроса» - отрицательная. А когда людям не на что покупать - это не повод для праздника. Нет потребителей – следовательно, нет продаж, и, как следствие, ни о каком экономическом росте в стране не может идти речь.
Анна МАЦОВСКАЯ.
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