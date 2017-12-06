Рынок юридический услуг в Приморье ждут перемены

Круг лиц, которые имеют право представлять интересы граждан и компаний в суде, планируется существенно ограничить. Единодушия в юридическом сообществе по поводу того, кто должен представлять интересы граждан и компаний в суде, пока нет

В суд могут быть допущены только специалисты с высшим юридическим образованием. А вот кто это будет – только адвокаты или еще и широкий круг практикующих юристов – представителей юридических фирм, пока остается вопросом. И ответ на этот вопрос, который на первый взгляд можно считать узкоспециальным, касается многих простых граждан, нуждающихся в профессиональной юридической помощи.

Практически одновременно на обсуждение юридического сообщества были вынесены два документа: новая редакция Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, подготовленная Минюстом России, и проект Закона «Об осуществлении представительства сторон в судах и внесении изменений в отдельные законодательные акты», разработанный Ассоциацией юристов России (АЮР) и одобренный Комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Концепция предлагает «установить правило, в соответствии с которым с определенного момента правом судебного представительства будут наделены только лица, обладающие статусом адвоката, с учетом изъятий, предусмотренных Концепцией. Правом оказания юридических услуг на возмездной основе в целом в перспективе следует наделить только адвокатов и адвокатские образования».

Именно это резонансное предложение установить в судах жесткую адвокатскую монополию и послужило своеобразным катализатором появления законопроекта, который предполагает допустить в суды не только адвокатов, но и различных практикующих юристов. Законопроект также регламентирует участие в российском судебном процессе зарубежных юридических фирм.

Цель этих двух документов по большому счету одна – предоставить гражданам доступ к качественной юридической помощи. Пути решения этой задачи авторы двух документов видят по-разному, впрочем, проявляя единство как минимум в одном вопросе – право представлять интересы в суде должен иметь специалист с высшим юридическим образованием, что сегодня требуется далеко не всегда. Деловая газета «Золотой Рог» предложила прокомментировать законопроект практикующим юристам, рассказав, кто представляет интересы граждан и компаний в судах сейчас, и каких перемен они ожидают по мере урегулирования рынка юридических услуг.

А как сейчас?

«В настоящее время ситуация в данном вопросе не отвечает реалиям времени, - считает председатель Приморского регионального отделения «Ассоциации юристов России», заместитель прокурора Приморского края в отставке, к.ю.н. Юрий МЕЛЬНИКОВ. – Так, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ представителями сторон при рассмотрении гражданских споров могут быть граждане, не имеющие надлежащей юридической квалификации. В Арбитражном процессуальном кодексе РФ установлено, что представителями граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций в арбитражных судах могут выступать адвокаты и «иные лица, оказывающие юридическую помощь». То есть представителем в суде может быть любой человек, который не имеет даже юридического образования. По моему мнению, это значительно снижает качество профессиональной юридической помощи. К сожалению, в своей юридической практике, в том числе и практике работы в органах прокуратуры, неоднократно сталкивался с ситуациями, когда представители граждан в судах без специального образования именно по этой причине ошибочно трактовали требования закона, вольно или невольно вводили в заблуждение лиц, чьи интересы представляли. Итог – некачественное представление интересов доверителя и вынесение судебного решения не в его пользу».

Как заметил директор юридической компании «Агентство Вашего Доверия» Дмитрий СОКОЛОВ, сегодня подход законодателя к данному вопросу является разносторонним: «Например, представителями граждан по административным делам в судах могут быть адвокаты либо иные лица, имеющие высшее юридическое образование. Для ведения административных дел в суде требуется с собой иметь оригинал или надлежащим образом заверенную копию диплома. И судьи это всегда проверяют. А вот представителями в арбитражном суде, так же, как и в суде, могут быть в принципе любые лица, оказывающие юридическую помощь. Где логика? – задается вопросом он. – Ведь арбитражные дела порой бывают намного сложнее административных дел, для рассмотрения которых требуются специальные познания, в частности, в морском или авторском праве и т.п.».

«Фактически большой объем судебных дел слушается с участием представителей, которые не имеют не только надлежащего опыта и квалификации, а фактически не имеют надлежащего образования и знания базовых норм в соответствующей области и процессе. Подобное представительство не только опасно для самих доверителей и юридической профессии, но для судебной системы в целом, поскольку порой возникают необратимые прецеденты», – убеждена председатель Коллегии адвокатов «Право» Адвокатской палаты Приморского края Юлия ТОЛМАЧЕВА.

Как минимум – юрист

Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» представители юридического сообщества были единодушны во мнении, что только специальное юридическое образование должно давать право на профессиональное представительство в судах.

«Представлять интересы гражданина в судах должен в первую очередь профессионал, как минимум, имеющий высшее юридическое образование и соответствующий стаж и опыт работы. То же самое относится и к представлению интересов компаний», – считает Дмитрий Соколов.

«Интересы граждан и организаций, в том числе и коммерческих компаний в судах должны представлять юристы-профессионалы, которые детально разбираются в нюансах динамично развивающегося российского законодательства, своевременно анализируют судебную практику, располагают сведениями применительно к спорным случаям о соответствующих Постановлениях и Определениях Верховного и Конституционного судов РФ. Конечно, это должны быть лица, обладающие высшим юридическим образованием, – заметил Юрий Мельников. – В этом смысле, я двумя руками поддерживаю вышеуказанный законопроект, который, кстати, внес для рассмотрения председатель комитета Госдумы, сопредседатель «Ассоциации юристов России» Павел КРАШЕНИННИКОВ. Согласно законопроекту, предлагается установить единые требования о наличии юридического образования у тех, кто оказывает услуги гражданам и организациям по представительству их интересов в судах при рассмотрении гражданских, административных и арбитражных дел. Такими представителями смогут быть граждане Российской Федерации, которые имеют высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности».

«Если речь идет о профессиональном представительстве, то очевидно, что представлять интересы участников судебных разбирательств должны высококвалифицированные, опытные профессионалы с глубоким знанием материально-правовой части и опытом применения процессуальных положений. Иное недопустимо, - считает Юлия Толмачева, – поскольку любой клиент, поручая представление своих интересов в суде в том или ином споре, вправе рассчитывать на достижение объективного результата и не должен быть заложником ошибок или недоработок своего представителя, в каком бы статусе он не находился».

«В целом данный законопроект мы одобряем. Он призван унифицировать и повысить требования к лицам, которые являются представителями в судах и арбитражных судах. В частности, вводится обязательное требование о наличии высшего юридического образования, наличие которого будет выясняться при проверке полномочий представителя в суде. Вместе с тем, данным законопроектом вводится институт представительства юридического лица - организации. Однако подробно не регламентирован его механизм. Ведь юридическое лицо является «аморфным образованием» и само действует через свои органы управления. Здесь непонятно, как юридическое лицо на практике будет представлять интересы доверителя в суде: через своего работника с представлением трудового договора или справки о наличии трудовых отношений либо доверенности от данного юридического лица? Также непонятно, каким образом будет подтверждаться аккредитация образовательной программы», – заметил Дмитрий Соколов.

Но предлагаемое законопроектом требование о специализированном образовании не относится к тем ситуациям, когда человек принимает решение представлять свои интересы самостоятельно. «У граждан и организаций остается выбор – обратиться за помощью для представления интересов к адвокату либо к профессиональному юристу, или же представлять свои интересы самим, – подчеркнул Юрий Мельников. Кроме того, требования о высшем юридическом образовании не затронут лиц, которые являются в суде законными представителями, - это родители, усыновители, опекуны, попечители. Не меняются требования и к установленным в законе другим случаям представительства, где не должно быть ограничений по наличию высшего юридического образования. Речь идет о руководителях организаций при представлении этих организаций в суде, о капитанах судна как представителях судовладельца и грузовладельца, о патентных поверенных при ведении дел с Роспатентом в сфере интеллектуальной собственности и т.д.».

Важно, по мнению Юлии Толмачевой, что сохраняется право каждого определить для себя необходимость и целесообразность привлечения профессиональных юристов. «Представляется абсолютно верной концепция, в рамках которой будет наведен порядок в области юридической профессии, что в первую очередь оградит самих граждан и компании от «непрофессиональных дельцов», что также повысит доверие к профессии в целом», – говорит адвокат.

Оградить от лжеюристов

«Главное, что меня радует, - закон после его принятия позволит оградить граждан от лжеюристов, от некомпетентных лиц, которые не только не могут оказать качественную юридическую помощь в судах, но и вводят в заблуждение своих представителей в части профессионализма судейского корпуса в стране. Зачастую «поражения» в судах они поясняют не своим элементарным незнанием основ законодательства, а пространными заявлениями о заинтересованности судей и т.п. Теперь этому будет поставлен заслон. В этом плане данный закон положительным образом отразится на эффективности оказания юридической помощи в судах», – согласен с коллегой Юрий Мельников.

«Каких-либо кардинальных изменений от принятия законопроекта мы не ждем. Разве что придется каждый раз брать с собой в суд, помимо доверенности и паспорта, диплом о высшем юридическом образовании. На доступности к правосудию данный законопроект никак не отразится. А вот проходимцев без высшего юридического образования на рынке юридических услуг станет меньше», – поддерживает коллег Дмитрий Соколов.

По мнению Юлии Толмачевой, принятие данного закона «не повлечет ограничение прав граждан и организаций самостоятельно представлять собственные интересы, а также прав законных представителей и иных случаев представительства в силу закона. Данное изменение в целом не повлияет на рынок юридических услуг, поскольку в подавляющей массе юридические услуги и судебное представительство на профессиональной основе оказывают юристы с надлежащим образованием».

Она полагает, что «данные изменения – это только первый шаг в обширной концепции по наведению порядка в судебном представительстве и юридической профессии в целом. Представляются обоснованными более жесткие ограничения, в рамках как судебного представительства, так и оказания юридических услуг в целом, а именно наличие надлежащего профессионального статуса адвоката. Полагаю, что напрямую данные преобразования не ограничивают доступность правосудия, поскольку критерии доступности судебной защиты лежат относительно в иной плоскости, нежели качество, ответственность, и профессионализм в юридической профессии».

Концепция & Закон

Теперь – несколько слов о предложении допустить к защите граждан в суде только адвоката. Оно содержится в новой редакции Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, разработанной Министерством юстиции РФ. Свое мнение на этот счет высказал Юрий Мельников:

«Сгоряча некоторые представители юридического сообщества, полагали, что внесение законопроекта Крашенинникова П.В., который мы анализировали выше, «торпедирует» вышеназванную Концепцию. Это совсем не так.

Во-первых, эти законопроект и Концепция частично корреспондируют друг с другом. Так, адвокатом может быть лицо, обладающее высшим юридическим образованием. Более того, согласно комментариям в прессе П.В. Крашенинникова, он полагает необходимым внести в свой законопроект при рассмотрении его во втором чтении дополнение, что по аналогии с Конституционным судом РФ, где представителями могут быть только адвокаты и лица, имеющие ученую степень по юридической специальности, такие же требования должны быть распространены на представительство в Верховном суде РФ.

Во-вторых, Концепция регулирования профессиональной юридической помощи, где предложены, как говорят некоторые мои коллеги, революционные преобразования рынка профессиональной юридической помощи, сейчас проходит общественное обсуждение. Предполагается, что она будет реализована в три этапа. Окончательный этап ее реализации – 2023 год.

Концепция очень интересная. Действительно, в соответствии с ней с 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанциях в своем основном большинстве вправе будут осуществлять адвокаты. Но и здесь предусмотрены исключения. Так, представителями в судах могут быть юристы, осуществляющие профессиональную деятельность по трудовому договору в составе юридических подразделений (иных структурных подразделений) организаций; руководители организаций, а также лица, являющиеся законными представителями граждан. Право оказания юридической помощи в судах сохранят участники государственной системы бесплатной юридической помощи в рамках Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ», а также некоммерческие организации, оказывающие юридическую помощь на безвозмездной основе.

При этом в Концепции предусмотрены серьезные организационные и законодательные меры по совершенствованию института адвокатуры. В частности, создание возможностей для выбора адвокатами организационно-правовых форм коммерческих корпоративных организаций для ведения адвокатской деятельности. В настоящее время, как известно, адвокатская деятельность не является предпринимательской. Предусматривается разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих временный упрощенный порядок перехода лиц, оказывающих юридическую помощь, в адвокатуру», - резюмирует председатель регионального отделения АЮР.

Есть и другие мнения по поводу данной концепции, которые высказываются в неофициальных беседах, – что, мол, адвокатское сообщество пытается перестроить рынок юридических услуг под себя, сократив число конкурентов, и что итогом такого «регулирования» может стать существенное повышение цен на юридические услуги населению. Впрочем, некоторые не склонны драматизировать ситуацию, считая, что те частнопрактикующие юристы, которые не захотят дружными рядами двигаться в адвокатское сообщество, найдут законные пути решения проблемы и сохранения своих постоянных клиентов, на то они и юристы. Правда, на это потребуются определенные затраты, которые опять-таки должны будут возместить клиенты.

Очевидно, пока единодушия в юридическом сообществе по поводу того, кто должен представлять интересы граждан и компаний в суде, нет. Деловая газета «Золотой Рог» готова предоставить свои страницы всем заинтересованным участникам рынка юридических услуг для конструктивного обсуждения проблемы.

КСТАТИ

Адвокаты по назначению дождались оплаты

Министерство финансов РФ предусмотрело в бюджете на 2018 год отдельную строку расходов на оплату труда адвокатов по назначению, сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА). Палату уведомили об этом официальным письмом.

«Как следует из письма Министерства финансов РФ в адрес Федеральной палаты адвокатов РФ, расходы федерального бюджета на вознаграждение адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, следствия или суда, с 2018 года будут отражаться на отдельном направлении расходов «Выплаты адвокатам, участвующим в судопроизводстве по назначению органов дознания, следствия или суда», - говорится в сообщении.

Ирина БАРАННИК.