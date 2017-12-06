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"Русагро" выжало "Приморскую сою"
С октября 2015 года основным владельцем ООО «Приморская соя» (создано на базе активов обанкроченного ЗАО «УМЖК «Приморская соя») является ООО «Группа компаний «Русагро», которому принадлежит 75% приморского завода. Еще 25% капитала владеет Татьяна ГЕРАСИМЕНКО, бывший владелец ООО «Ростовский центр экологических и природоресурсных исследований «Дон».
2016 год «Приморская соя» завершила с чистой прибылью в размере 17,529 млн рублей при выручке в 2,818 млрд рублей. Мощности завода рассчитаны на переработку 150 тыс. тонн сои в год.
Конкуренцию «Русагро» в ближайшее время в Приморье попытаются создать китайцы. Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО «Дальневосточная инвестиционная компания «Цяосин» (принадлежит двум гражданам КНР) планирует инвестировать 96 млн рублей в создание сельскохозяйственного комплекса в Пограничном районе Приморского края. Проект будет реализован в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ), резидентом которого стало ООО.
В рамках проекта инвестор планирует выращивать зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также создать сушильный комплекс для оказания услуг сторонним организациям по сушке выращенной сельскохозяйственной продукции.
Осенью инвестор начал монтаж зерносушильного комплекса, ввод в эксплуатацию которого был запланирован на III квартал текущего года. На начальном этапе ООО планирует возделывать 5 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения.
«Компания приступит к сельскохозяйственному производству и выращиванию сои. В перспективе планируется расширение землепользования и выращивание зерновых, масличных, корнеплодных и клубнеплодных культур. Статус резидента СПВ предполагает внедрение новых технологий по выращиванию сельскохозяйственных культур, приобретение новейших машин и оборудования, что существенно сократит периоды посевов, обработки и уборки урожая», - сказал гендиректор ООО «ДИК «Цяосин» Игорь КАМИНСКИЙ.
Досье "Золотого Рога": ООО «Дальневосточная инвестиционная компания «Цяосин» зарегистрировано в марте 2016 года в пос. Пограничном Приморского края. Уставный капитал – 1 млн рублей. Основной вид деятельности – «выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». Учредителями выступают граждане КНР ДУ Хуалинь и ЛИ Чжисэнь.
Ранее основной владелец группы «Русагро» Вадим МОШКОВИЧ заявил, что Россия за пять лет может нарастить экспорт сои в Китай до 10 млн тонн. «Я думаю, что в ближайшую пятилетку мы сможем предложить нашим китайским партнерам до 10 млн тонн сои», - сказал он, выступая на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Тренд роста российского производства и экспорта зерновых и масличных уже необратим, отметил г-н Мошкович.
«В этом году Россия еще раз покажет зерновой рекорд и соберет, по разным оценкам, от 129 млн до 131 млн тонн. И экспорт вырастет еще на 10 млн тонн. И этот тренд, на мой взгляд, уже необратимый. Россия будет и дальше расти в производстве продовольствия, зерновых культур. Мы видим, что такой же рост идет в масличных культурах, в сое», - сказал владелец «Русагро».
В рамках ВЭФа ООО «МЭЗ Амурский» (100% принадлежит ООО «Амурагроцентр») запустило в Белогорске Амурской области первую очередь маслоэкстракционного завода (МЭЗ) «Амурский» мощностью 240 тыс. тонн сои в год. К первой очереди относятся цеха по производству рафинированного дезодорированного масла и производству кормового и пищевого шрота. Запуск второй очереди завода - линии по производству изолята - планируется в 2019 году. Завод в перспективе планирует занять до 20% российского рынка сои.
«На сегодняшний день 40-50 тыс. тонн объема российского рынка - это китайский изолят. Вначале мы хотим занять 10 тыс. (тонн из общего объема – Прим. авт.) этого рынка, или 20% этого рынка. Потом, если нам удастся продавать всю продукцию, мы можем увеличить масштабы», - сказал гендиректора ООО «МЭЗ Амурский» Василий ГАЛИЦИН. Половина мощностей завода будет направлена на выпуск пищевой продукции - пищевой и кормовой экстракции с целью получения белого соевого лепестка (импортозамещающего продукта, используемого в пищевой промышленности) и соевого масла.
Олег КЛИМЕНКО.
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