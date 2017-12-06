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Приморская соя упала в цене

06 Декабря 2017, 09:55 | Приморье

Виной всему перепроизводство продукции

 

В этом году сельхозпроизводители Приморья, выращивающие сою, столкнулись с проблемой, которая еще не так давно если и проявлялась каким-то образом, то не вырастала до нынешних масштабов. Речь идет о перепроизводстве продукции и последовавшими сложностями с ее реализацией. В последние годы площади, засеянные соей, стабильно ежегодно росли, выросла и урожайность, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Прошлой осенью было собрано более 290 тыс. тонн, что стало рекордным показателем последних лет, в этом году рекорд был побит - фермеры собрали свыше 380 тыс. тонн. Этот рост в последнее десятилетие стимулировался хорошим спросом, прежде всего со стороны Китая, и, соответственно, привлекательными ценам, державшимися до недавнего времени на довольно высоком уровне. Но этот год уже не справился с возросшим объемом. Цена обрушилась.

В прошлом году китайцы покупали сою по 25-27 рублей за килограмм, в этом они дают цену в диапазоне от 14 до 19 рублей. В качестве одной из главных причин эксперты называют хороший урожай в странах Латинской Америки, повлиявший на мировые цены на сою. На эти изменения отреагировал и российский рынок сои, и азиатский, в том числе и покупатели приморской растениеводческой продукции из Китая.

Собственно, еще прошлый год со всей очевидностью показал, что необходимо расширять рынок и искать дополнительные каналы сбыта. Ведь при всех успехах растениеводческой отрасли объемы потребления, как и число потребителей сои внутри края росли гораздо медленнее. Крупные животноводческие комплексы, которые, как ожидается, станут основными потребителями приморской растениеводческой продукции, еще только строятся. По-прежнему главным потребителем остается масложиркомбинат «Приморская соя». По словам его специалистов, предприятие в год перерабатывает 150 тыс. тонн, то есть меньше половины от полученного по итогам уборочной объема. Две птицефабрики в совокупности потребляют еще меньше. Сейчас «Приморская соя» заполнила уже все имеющиеся площади по хранению бобами, сформировав резерв, и перешла в режим ежедневного закупа в объеме суточной переработки, т.е. предприятие в день закупает не более 400 тонн. Фермеры вынуждены ждать своей очереди.

- Сейчас такая ситуация: кто раньше убрал, сдал, тот и избавился от проблем, - говорит фермер из Михайловского района Валентин КРУТОУС. - В прошлом году я намучился, по ночам по одной машине сдавал сою. И в этом году было понятно, что ее девать будет некуда, поэтому по какой цене брали, по такой и сдал на «Приморскую сою» сразу же, как собрал. В предыдущие годы не было этой проблемы потому, что не было таких объемов сои в Приморье. Но сейчас стало ясно, что нужно организовывать закупочный прием и отправку на запад России или за границу, поскольку сегодня в Приморье есть только один реальный покупатель и купить всю сою он не сможет.

Первоначально предприятие закупало сою по 20 рублей за кг, и некоторые фермеры смогли таким образом выручить дополнительные деньги. Сейчас «Приморская соя» свой ограниченный ежедневный объем покупает по 18 рублей. Для многих фермеров эта цена мало привлекательна, особенно для тех, кто в последние годы инвестировал в модернизацию, техническое переоснащение, менял свою старую технику на новую. Собственно, эта категория фермеров оказалась наиболее уязвимой, поскольку они попали под двойной удар: с одной стороны, цены на сою ниже их ожиданий, с другой стороны, субсидирование приобретения техники в этом году сильно сократилось. По их словам, согласно программе развития сельского хозяйства субсидия на покупку комбайна составляет 50% от его стоимости, на покупку трактора – 30% от его стоимости, но на следующий год они получат по статье возмещение затрат на приобретения техники и оборудования только 15%, и то в том случае, если доходы бюджета позволят это сделать. К тому же субсидию теперь будут выдавать только на следующий год после покупки техники. Эта практика получила распространение уже в этом году.

По сути сложившаяся ситуация с перепроизводством сои и падением цены прогнозировалась еще несколько лет тому назад, с тех пор периодически возникали обсуждения среди сельхозпроизводителей и руководителей отрасли о путях решения этой проблемы. Предложения звучали разные – от создания на территории края зерновой биржи до организации сбыта ее через госпредприятие, в этой связи называли Госпродагентство. До 2011 года это государственное предприятие участвовало в реализации растениеводческой продукции, выращенной на территории края, но сейчас эта деятельность не входит в его обязанность. Как пояснили специалисты предприятия, все, чем они могут помочь сельхозпроизводителям в сложившейся ситуации, так это предоставить в аренду свои мощности для хранения зерна.

Кстати, вместе с ростом объемов производства в крае стали появляться официальные экспортеры сои в Китай, которые сейчас оказались в выигрышном положении. При этом получить статус экспортера приморскому сельхозпроизводителю, по их словам, не так и сложно. Гораздо труднее найти надежного китайского партнера и наладить взаимовыгодное сотрудничество с китайской стороной. Получается это у немногих.

Елена АБАШЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Приморская соя 



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