В Приморье установят разборный автомобильный мост

С помощью разборного моста будет восстановлен полноценный проезд по одной из дорог, поврежденных в результате тайфуна, на Севере Приморья, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Администрации Приморья вручили комплект разборных автомобильных мостов. Соглашение об этом подписали губернатор края Владимир Миклушевский и генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов сегодня, 6 декабря. Конструкцию планируется использовать в одном из районов, подвергнувшихся удару стихии в сентябре этого года.



«Полагаем, что конструкция может быть использована в северных районах. Общая длина моста – 200 метров, максимальная нагрузка – от 40 до 60 тонн. Монтаж, сопровождение, транспортные вопросы мы готовы взять на себя», – подчеркнул Руслан Кондратов.



«Край подвергся удару стихии. За все время метеонаблюдений такой силы тайфуна не фиксировалось, даже печально известный тайфун “Джуди” 1989 года был в разы слабее. Обязательно воспользуемся вашим предложением, подаренная вами конструкция станет хорошим подспорьем для восстановления нормального транспортного обеспечения на территории», – заявил губернатор.



В подтверждение этой договоренности стороны подписали соглашение «О взаимном сотрудничестве в рамках реализации мер по ликвидации последствий ЧС природного характера на территории Приморского края», сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



Напомним, в результате действия тайфуна «Лайонрок» в Приморье были повреждены около 550 километров автомобильных дорог регионального и местного значения, 124 моста и 192 водопропускные трубы на общую сумму 3,7 миллиарда рублей. На сегодняшний день проезд по всем подвергшимся разрушениям автомобильным дорогам обеспечен.