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Во Владивостоке откроют цех по переработке ореха кешью во Владивостоке
Инвестор Свободного порта Владивосток – Компания «КОР ИНДУСТРИ» - в первом квартале 2017 года планирует открыть цех по переработке ореха кешью во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Сумма капитальных вложений по проекту составит 5,8 млн рублей. Инвестиции будут направлены на приобретение и монтаж технологического оборудования, а также подготовку производственной площадки.
Оборудование для производства и переработки ореха кешью во Владивостоке собирается в настоящее время на заказ в Китае и Вьетнаме. Комплектующие для производственной линии будут приобретаться у российских производителей. Ежемесячная выработка продукции составит от 20 до 22 тонн. Высококачественный продукт будет реализован на внутреннем рынке.
«У нас будет уникальное производство, аналогов в России которому нет. Для полного запуска проекта потребуются инвестиции в размере около 19 млн рублей, что включает в себя капитальные вложения и закупку сырья. Получить статус резидента Свободного порта Владивосток перед запуском производства было для меня принципиальным решением. Инвесторам важны не только преференции по налогам. Сам статус помогает решать многие вопросы в различных ведомствах и госучреждениях», - говорит генеральный директор «КОР ИНДУСТРИ» Максим Коренев.
Предполагаемый объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит порядка 292,3 млн рублей (с учетом налоговых льгот для резидентов Свободного порта Владивосток).
Отметим, сегодня во Владивостоке в рамках действия режима порто-франко реализуют инвестиционные проекты 45 резидентов с объемом инвестиций 18,5 млрд рублей и планами на создание 3 494 рабочих места.
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 193 заявки на общую сумму инвестиций 256,6 млрд рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 104 компании с объемом инвестиций на сумму 128,8 млрд рублей и перспективой создания 20 664 рабочих места.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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