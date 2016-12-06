Производство начинается с цемента

На хорошем подъеме завершается первая пятилетка предприятия «Якутцемент» в составе «Востокцемента»

Восьмого декабря 2016 года - важное историческое событие для цементной промышленности Дальнего Востока: завершается первое пятилетие с того дня, как первый в мире крупный цементный завод в зоне вечной мерзлоты «Якутцемент» стал частью группы компаний «Востокцемент». Объединение цементных активов дальневосточников стало новым этапом в промышленном росте как регионального цементного производства, так и Республики Саха (Якутия), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Лидер отрасли

Несомненно, в советские времена эти пять лет, которые «Якутцемент» проработал в составе мощного дальневосточного объединения цементников - «Востокцемент», были бы названы ударными.

Начиная с 2011 года якутский цементный завод поднялся на новую ступень, сделав прорыв в модернизации производства, открывающей перед ним новые перспективы. И объясняется это тем, что у «Якутцемента» впервые за историю его существования появился акционер-цементник, чётко представляющий стратегию развития предприятия, досконально понимающий все нюансы производства и заинтересованный в его расширении. А значит, и в увеличении мощностей, и в создании новых рабочих мест.

Кстати, по итогам III квартала 2016 года «Якутцемент» занимает третье место среди цементных заводов РФ по загрузке мощностей. Показатель использования мощности составляет 123,6%. То есть на 23,6% были превзойдены плановые показатели года, что является хорошим показателем резко выросшей активности потребителей и дальневосточной стройки.

- Хотя «Якутцемент» на сегодня самый молодой завод в составе группы компаний «Востокцемент», как по возрасту, так и по пребыванию в ней, но он отнюдь не новичок, если говорить об опыте работы и социальной составляющей, - отметил генеральный директор «Востокцемента» Павел БЕЛЯЕВ. - Это не только мощное производство, но и градообразующее предприятие.

Помимо производственного комплекса за якутским заводом закреплены мощная котельная и водозаборные сооружения, обеспечивающие холодной, горячей водой и теплоснабжением все промышленные предприятия и жилой поселок Мохсоголлох.

Являясь членом НП СРО «Союз строителей Якутии», предприятие наряду с основной деятельностью занимается активным строительством социальных и производственных объектов по всей республике.

Если в 2011 году «Якутцементом» во все уровни бюджетов было перечислено 298,4 миллиона рублей, то в прошлом году в местный, республиканский и федеральный бюджеты от завода поступило уже 455 миллионов.

- За 5 лет совместной работы мы многому научились и продолжаем учиться у «Якутцемента». Особенно его отличают его уникальность и традиционность, - продолжил Павел Беляев. - Несмотря на все переходные периоды, сложные экономические и политические ситуации завод оставался на плаву именно благодаря этим качествам. Поэтому нам очень важно было при объединении сохранить самобытность завода, его национальные особенности и устои. Мы надеемся, что нам это удалось сделать. И единственный производитель цемента в Якутии и впредь останется таким же ярким символом республики, как алмазы и река Лена.

Кадры продолжают расти

За всю 45-летнюю историю якутского цемзавода его главным капиталом были и остаются кадры.

В первые годы становления завода на строительство и наладку производства цемента в поселке Мохсоголлох страна направляла своих лучших профессионалов, а позднее завод и сам взрастил плеяду специалистов-цементников, ставших костяком почти тысячного коллектива.

При вхождении в состав «Востокцемента» коллектив «Якутцемента» был не только сохранен, но и получил возможность повысить свой профессиональный уровень. А основой этому стало живое общение со специалистами других заводов, обмен опытом с ними.

Время показало: негативные прогнозы о сокращении кадров и снижении социальных гарантий на заводе не сбылись. Начиная с 2011 года численность его работников увеличилась почти на 100 человек, а средняя заработная плата - с 37 тысяч рублей до 49,6 тысячи рублей.

Расширение производства и модернизация

С первого года совместной работы «Востокцемент» стал направлять значительные средства на модернизацию и расширение производства «Якутцемента». Общий объем инвестиций в завод за 5 лет составил 2,6 миллиарда рублей.

Весной 2013 года были завершены уникальные работы по устранению пережима печи. Фактически был заменен 21 метр корпуса печи, произведены спрямление ее диаметра и замена привода. Действующий привод проработал 45 лет, и в последние годы приходилось не раз останавливать производство и заваривать трещины.

Такого масштабного ремонта, на который было инвестировано 50 миллионов рублей, на заводе не было 20 лет. Его можно сравнить только с устранением пережима на первой печи в 1991 году.

Длительная задержка осуществления этого проекта была связана с тем, что в случае остановки одной из печей в республике мог возникнуть дефицит цемента. Избежать перебоев с главным строительным материалом удалось благодаря двум другим цементным заводам группы компаний. Якутские строители получали цемент со Спасского и Теплоозерского цементных заводов.

В результате модернизации своего цементного предприятия Якутия ежечасно стала получать главного строительного материала на две тонны больше.

В составе «Востокцемента» завод смог увеличить выпуск щебня в два раза. Это связано с открытием на предприятии в июне 2013 года мобильного дробильно-сортировочного комплекса (МДСК). Его производственная мощность - 200 тонн продукции в час.

Этот современный финский комплекс прибыл из приморского города Артёма, где в течение семи лет снабжал стройматериалом крупнейшие подрядные организации страны, задействованные на строительстве объектов прошедшего тогда во Владивостоке саммита АТЭС. Необходимость установки этого МДСК была продиктована возникшим в 2012 году дефицитом щебня при реализации в Республике Саха (Якутия) масштабных проектов по строительству дорог, жилья и социальных объектов.

Большим шагом вперед к освоению заводом производства новых материалов стал запуск бетонно-смесительной установки фирмы Liebherr, производительностью 110 м3/ч, и производства ПДН-плит.

На территории «Якутцемента» в 2015 году в минимальные сроки были построены четыре цеха, налажена линия производства новой для региона продукция - плит железобетонных предварительно напряженных для покрытия дорог ПДН-AV. И первые такие плиты были закуплены строителями дороги от поселка Пеледуя до Чаянды. В дорожно-строительный сезон 2016 года предприятие выпустило 23 тысячи таких ПДН-плит, большая часть которых была направлена строителям газопровода «Сила Сибири». Их сфера применения оказалась гораздо шире, и продукция завода стала успешно использоваться в строительстве подходов к мостам, площадок на дворовых территориях, социальных объектов, а также в качестве фундамента под модульные котельные.

Строится третья линия

Сейчас заводом проводится масштабная работа по расширению цементного производства.

В июне 2014 года был заложен первый камень на строительстве третьей технологической линии предприятия. Завод строит семь производственных объектов этой линии, закупил новейшее технологическое оборудование. По плану третья печь будет запущена к 2018 году.

Ввод третьей технологической линии станет для предприятия по-настоящему знаковым событием, ведь его ждут практически с момента основания завода. Новые мощности позволят увеличить возможности производства более чем на треть, и тогда «Якутцемент» обеспечит потребности республики в цементе на 100%.

К настоящему времени завершены работы на фундаментах под дымовую трубу, дымосос и электрофильтры, а также - под каркас здания, мельницу на отделении помола цемента, под оборудование и печь. Построен шламбассейн. Сейчас готовится котлован под клинкерный склад. В целом в расширение цементного производства «Якутцемента» будет вложено 3,3 миллиарда рублей.

Порядка 10 миллионов рублей акционеры якутского завода вложили в улучшение экологической безопасности производства. Так, на дробильно-сортировочной фабрике в 2011-2014 годах вместо устаревших очистных установок - циклонов - были смонтированы рукавные фильтры нового поколения - «ФТОР». После реконструкции уловленная известковая пыль полностью возвращается в производственное помещение, исключая выбросы загрязнений в атмосферу.

Также были модернизированы питающие электрические агрегаты установок очистки газов и пыли вращающихся печей обжига. Эффективность работы фильтров существенно возросла, и объемы выбросов взвешенных частиц значительно уменьшены.

За последние пять лет существенно обновился автопарк предприятия. На смену старым БЕЛАЗам и отработавшей свой срок карьерной технике пришли самосвалы и экскаваторы Volvo.

Развивается государственно-частное партнерство

Помимо производства «хлеба стройиндустрии» и сопутствующих материалов, «Якутцемент» в последние 20 лет является одним из лидеров среди строительных организаций региона. И при этом заслужил репутацию ответственного и надежного подрядчика, который может построить любой технически сложный и неповторимый объект. На сегодняшний день на его счету тысячи квадратных метров жилья, десятки социальных объектов.

С вхождением в состав «Востокцемента» завод не только не снизил объемы работ, но и вышел на новый уровень социального партнерства в сфере строительства.

«Якутцемент» первым в Республике Саха (Якутия) начал практику строительства объектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), когда, по условиям контракта, подрядчик ведет строительство на собственные средства и только по его окончании объект выкупается государством.

Немногим предприятиям по плечу взять на себя крупные расходы и осилить объемы социального строительства. Но «Якутцемент» в 2015 году смог успешно сдать в эксплуатацию сразу три объекта: детский сад на 75 мест «Туллукчаан» в селе Кердем сметной стоимостью 96 миллионов рублей, социально-административный комплекс в селе Исит, стоивший 13 миллионов, и «Республиканский детский туберкулезный санаторий им. Т. П. Дмитриевой на 200 коек» площадью 6 тысяч квадратных метров и стоимостью 712 миллионов рублей.

За пять прошедших лет «Якутцемент» сдал 56 объектов, среди которых школы, детские сады, многоквартирные дома по федеральной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», а также спортивные, медицинские и социально-административные объекты.

- Цифры - вещь упрямая, а они подтверждают, что «Якутцемент» сегодня стабильно развивается, - сказал управляющий директор завода Алиш МАМЕДОВ. - Свидетельства тому - увеличение налоговых выплат, повышение уровня заработной платы, производственный рост, новая технологическая линия по цементу и новая продукция. Фактически за минувшие пять лет мы смогли достичь больше, чем за 15 лет до этого. И такой хороший подъём не случайность или же просто удача, а результат отличного планирования, продуманных инвестиций и бережного отношения к кадрам.