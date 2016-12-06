В Приморском крае появится уникальное производство

Инвестор Свободного порта Владивосток – Компания «КОР ИНДУСТРИ» – в первом квартале 2017 года планирует открыть цех по переработке ореха кешью во Владивостоке.

Сумма капитальных вложений по проекту составит 5,8 миллионов рублей. Инвестиции будут направлены на приобретение и монтаж технологического оборудования, а также подготовку производственной площадки.

Оборудование для производства и переработки ореха кешью во Владивостоке собирается в настоящее время на заказ в Китае и Вьетнаме. Комплектующие для производственной линии будут приобретаться у российских производителей. Ежемесячная выработка продукции составит от 20 до 22 тонн. Высококачественный продукт будет реализован на внутреннем рынке.

«У нас будет уникальное производство, аналогов в России которому нет. Для полного запуска проекта потребуются инвестиции в размере около 19 миллионов рублей, что включает в себя капитальные вложения и закупку сырья. Получить статус резидента Свободного порта Владивосток перед запуском производства было для меня принципиальным решением. Инвесторам важны не только преференции по налогам. Сам статус помогает решать многие вопросы в различных ведомствах и госучреждениях», - говорит генеральный директор «КОР ИНДУСТРИ» Максим Коренев.

Предполагаемый объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит более 292 миллионов рублей с учетом налоговых льгот для резидентов Свободного порта Владивосток, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Сегодня во Владивостоке в рамках действия режима порто-франко реализуют инвестиционные проекты 45 резидентов с объемом инвестиций 18,5 миллиардов рублей и планами на создание 3 494 рабочих места.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 193 заявки на общую сумму инвестиций 256,6 миллиардов рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест.

Приморский край вошёл в пятёрку лучших субъектов страны по инвестиционной привлекательности. Уже в течение нескольких месяцев Приморье в лидерах рейтинга инвестпривлекательности регионов России.

Губернатор края Владимир Миклушевский заявил, что в регионе сегодня создаются все условия для того, чтобы вести здесь бизнес было максимально комфортно и выгодно.

«В крае сейчас работают все федеральные, а также разрабатываются и внедряются региональные меры поддержки инвестиционной деятельности – желающие вести бизнес на приморской земле могут выбирать наиболее эффективный для них формат работы. Нам есть что предложить – и мы это делаем. В том числе с помощью масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня, направленных на презентацию инвестпотенциала региона. Утвержденный Президентом России Восточный экономический форум, пожалуй, – самая подходящая для этого площадка. Поэтому заявить о форуме, показать достигнутые на нем договоренности, отклик инвесторов – одна из ключевых задач. Мы с ней справились», – резюмировал глава края.

На сегодняшний день резиденты территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток принесли Приморью уже более 330 миллиардов рублей инвестиций.