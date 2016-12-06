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Столица Приморья погрязла в деловых событиях различной степени качества
Бизес-форум «Аякс–2016»: оторванные от реальности
Деловые события одно за другим случаются во Владивостоке. Какие-то из них (например, форум молодых предпринимателей «Рост») можно назвать полноценными и интересными с точки зрения делового сообщества, какие-то – мероприятиями сугубо «для галочки». Например, бизнес-форум «Аякс-2016», организованный Школой экономики и менеджмента ДВФУ и прошедший на острове Русском 1 декабря, был похож именно на такое мероприятие, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
О том, что на форуме собрались в основном преподаватели и студенты, стало понятно уже на открытии мероприятия, которое тянулось с 10 до 11:30 утра. Перед слушателями форума выступили директор Школы экономики и менеджмента Елена ГАФФОРОВА, директор департамента экономики и развития предпринимательства администрации Приморского края Сергей ПАВЛЕНКО, заместитель председателя Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ, и.о. ректора ДВФУ Никита АНИСИМОВ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморье Марина ШЕМИЛИНА, несколько представителей банков и другие лица, не имеющие к бизнесу прямого отношения.
Как оказалось, многие из собравшихся в зале слушателей посетили форум по просьбе университета: так, без студентов, которых отпросили с занятий ради посещения форума, и без преподавателей Школы экономики и менеджмента наполненность аудиторий оставляла бы желать лучшего.
На открытии спикеры форума выступили с сухими докладами, слушать которые было почти невозможно: воспринимать информацию, монотонно зачитанную с листа, способны, наверное, только самые опытные академики, для которых, судя по всему, и был организован этот форум.
Тем не менее несколько полезных тезисов все-таки было озвучено. Так, начальник управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Марина СОКОЛОВА предупредила предпринимателей о том, что в 2017 году их поддержка будет осуществляться в режиме бюджетных ограничений:
- В 2015 году поддержка была оказана 75 субъектам малого бизнеса, - отметила Соколова. – В 2017 году материальная поддержка предпринимателей со стороны органов власти сократится, но мы прогнозируем, что со стороны кредитных организаций эта поддержка увеличится.
Соколова также отметила, что в 2017 году особенное внимание в городской администрации будут уделять развитию самозанятости молодежи.
- В нашем городе сложилась положительная тенденция: молодежь все чаще посвящает себя самозанятости вместо того, чтобы устраиваться на работу по найму, - добавила Соколова. – Мы планируем и дальше действовать в рамках системы грантовой поддержки начинающим предпринимателям.
После открытия форума и получасового кофе-брейка на площадке ДВФУ наконец стартовала образовательная программа. Однако продолжалась она всего лишь с 12:00 до 14:00. За это время были проведены круглый стол о механизмах финансовой поддержки и развития МСБ в Приморье, панельная дискуссия по вопросам бизнес-образования, интерактивная дискуссия «Как построить свой бизнес: из первых уст», а также интеллектуальный клуб-кафе «Бережливое производство: презентация возможностей».
Таким образом, каждый гость форума мог посетить только одну из четырех предложенных лекций.
Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» выбрал образовательный модуль, озаглавленный «вечным» вопросом «Как построить свой бизнес: из первых уст». Перед гостями выступили трое успешных бизнесменов, в числе которых генеральный директор «Studio Antar d.o.o» Андрей ШТЫЛЕНКО из Хорватии, директор сообщества бизнес-ангелов Cross Border Angels в Болгарии Максим ГУРВИЦ, а также генеральный директор ООО «Аврора Строй» в Приморье Андрей ИЩЕНКО. Послушать спикеров в зале собрались, опять же, в основном студенты и преподаватели.
Однако особенности построения бизнеса в ходе модуля обсуждались меньше всего. Так, благодаря Андрею Штыленко дискуссия ушла в сторону далекого фантастического будущего, которое, по мнению самого спикера, наступит через несколько десятилетий.
- Мы движемся к тому, что скоро всю ручную работу за людей будут делать машины, роботы, - отметил Штыленко в начале беседы. – Обслуживать эти машины и следить за их обновлением будет «избранный» слой населения. Предприниматели также войдут в этот слой. А вот многие профессии, на которые сегодня учатся студенты, окажутся невостребованными на рынке труда. Это касается и экономистов, и юристов, и многих технических специалистов. В обычной жизни на первый план выйдут креативщики: рекламщики, режиссеры, актеры и многие другие. То есть гуманитарии.
По мнению Штыленко, уже в недалеком будущем у людей пропадет необходимость зарабатывать деньги: они будут получать их от государства.
- Ввиду того, что из-за внедрения машин в человеческую жизнь на рынке наступит безработица, государству придется платить людям вне зависимости от их занятости.
Как отметили бизнесмены, которым все-таки довелось присутствовать на форуме, степень его полезности минимальна ввиду того, что большая часть его спикеров не относилась к предпринимательскому сообществу, а имела отношение к оторванному от реальности научному сообществу края.
- Возможно, я обидела кого-то, но на форуме «Аякс» я высказала свое следующее мнение: успеху должны учить успешные люди, а не академики, - высказалась руководитель Бизнес–Академии во Владивостоке Ольга СТАЦЕНКО. - Я считаю, что посещать форумы, конечно же, надо: это отличный способ наладить связи, узнать что-то новое, поддержать свой дух. Однако выбирать нужно качественный продукт, которого на рынке очень мало. Например, я не доверяю людям, которые берутся за обучение предпринимателей, не имея при этом собственного успешного предпринимательского опыта.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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