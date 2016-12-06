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Во Владивостоке на Партизанском проспекте втиснут гостиницу

06 Декабря 2016, 13:45 | Приморье

Реализация спорного проекта стартовала во Владивостоке

 

Строительство новой 18-этажной гостиницы во Владивостоке началось на клочке земли размером 8 соток в районе здания Примсоцбанка и главного корпуса Владивостокского инструментального завода по Партизанскому проспекту, 44, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Как свидетельствует паспорт стройки, началось возведение корпуса из стекла и бетона в августе этого года, а закончиться должно вводом в эксплуатацию в апреле 2019 года. Площадь застройки всего 800 кв. метров. И на ней должен в итоге появиться «Гостиничный комплекс по адресу Партизанский проспект, 44» высотой 18 этажей. Общая площадь здания по проекту - 12 тыс. 720 кв. метров, строительный объем - 45 тыс. 90 кубометров. Заказчиком выступило ООО «Ренессанс», проектировщиком - ООО «Владпроект», генподрядчиком - ООО «Генподрядчик».


 

Сейчас на этом строительстве на субподряде работает бригада «иностранной рабочей силы». Известно, что «Генподрядчик» серьезно сотрудничает с северокорейскими строителями. Ими выполняются работы нулевого цикла, вяжется арматурный каркас будущего конструктива под бетонирование и делается все прочее, что требуется на начальном этапе стройки.


 

Судя по высоте объекта, он станет доминирующим на пересечении двух проспектов - Партизанского и - Красного знамени. При этом он в какой-то степени ограничит в будущем возможности расширения последнего в этом месте, когда придется по-новому решать развязку и этих двух проспектов, и третьего - Острякова. Такое опасение высказывалось на градостроительном совете в администрации Владивостока года полтора назад, когда проект этого гостиничного комплекса обсуждался экспертами.

По мнению одного из них - Валентина АНИКЕЕВА - к проекту тогда были претензии, которые требовали доработки, но в какой степени проект был одобрен и доработан, он сказать не может. Однако если строительство все же началось, значит заказчику удалось убедить разрешить это строительство.

Корреспонденту «Золотого Рога» посчастливилось тоже поприсутствовать на том же градосовете, и помнится, что одной из серьезных претензий к проекту было практически отсутствие у комплекса машино-мест на парковках.

Судя по «паспортной информации», этот недостаток отчасти устранен: в автостоянке гостиницы, под которую заказчик пожертвовал два этажа, смогут ночевать 18 машин, и еще две будут парковаться на открытой автостоянке. Маловато, конечно…

Представитель заказчика отметил, что этого для гостиницы при ее эксплуатации будет вполне достаточно, а это было наиболее важным условием, когда администрация города принимала решение о выдаче разрешения на строительство. Были решены вопросы по подъездам к зданию и соблюдению норм противопожарной безопасности: ширина проезда к зданию пожарных машин достаточна, а для заезда автобусов предусмотрели специальный заезд-карман в самом здании, чтобы не создавать аварийные ситуации на проезжей части проспекта.

То есть все возможные претензии к проекту были устранены. При том, что, как выяснилось, место позволяет построить здесь подобный объект даже высотой в 40 этажей.

Надо полагать, что строительство и функционирование здесь новой гостиницы вполне вписывается в развитие этой ценной городской территории, эффективность которой может быть повышена после сноса основного корпуса инструментального завода, подвергающегося сегодня вялотекущей реновации.

В частности, в ее рамках на данной территории на месте одного из бывших объектов завода уже построена гостиница «Астория» на 111 номеров, позиционирующаяся как «четыре звезды». Правда, такая ее классность в какой-то мере спорна, например, по причине близости ее к учреждению временного содержания подозреваемых в совершении преступлений. И гости города, и подозреваемые имеют практически одни и те же виды на Амурский залив. Тем не менее в свое время проект этой гостиницы был воспринят градосоветом очень благосклонно и, благословленный им, успешно начал реализовываться.

В компании «Ренессанс» уверены, что потребность столицы Приморского края в гостиницах сегодня огромна, и появление еще одной высокого класса на Партизанском проспекте Владивостока позволит городу еще больше расширить свои возможности по приему гостей и зарабатыванию денег на туризме.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: строительство  генподрядчик  владпроект  ренессанс 



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Комментарии

  • Псевдоним13:51, 06.12.2016#

    это просто п. . . ц

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