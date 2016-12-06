Как товарам из Приморья выйти на экспорт в Китай?

Эксперты Деловой газеты «Золотой Рог» рассказали о тонкостях ведения бизнеса с Китаем

Над возможностями экспорта товаров в Китай приморские бизнесмены активно думают с 2014 года, когда юань по отношению к рублю сильно окреп. За это время значительных подвижек в этом плане так и не произошло: приморскому бизнесу, за редким исключением, по-прежнему нечего экспортировать в Китай. Препятствиями на пути к налаженному, постоянному экспорту становятся и препоны Поднебесной, при столкновении с которыми многие предприниматели делают шаг назад, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

- Наладить экспорт в Китай очень сложно. Желающих сделать это – пруд пруди. Однако, чтобы это получилось, нужно иметь не только желание и уникальный продукт, но и готовность преодолеть все документационные формальности. При столкновении с ними многие пасуют, - отмечает генеральный директор ГК «Байкал» Николай ТОКУРЕНОВ. - Не на руку приморским бизнесменам играет и менталитет жителей Китая: очень важно максимально обезопасить свою интеллектуальную собственность и запатентовать свой товар не только в России, но и в Китае. Китайцы, как никто другой, умеют копировать чужие товары, и нередко копии получаются даже лучше оригиналов. В результате ваши отношения с китайскими партнерами могут закончиться одной поставкой партии вашего товара, а затем в Китае смогут обойтись и без вас. Таким образом, соблюдение даже самых мелких формальностей в торговле с Китаем может стать вашим конкурентным преимуществом.

Как отмечают эксперты, мед, орехи, соя и любой биоресурс – это та продукция, которая будет иметь успех в Китае. Качественные продукты питания, по мнению самих жителей этой страны, здесь в дефиците: китайцы не уверены даже в детском питании, которым местное правительство «кормит» детей. Чтобы продукт в Китае имел особенный успех, его нужно правильно позиционировать: «Made in Russia» - такая пометка должна быть на упаковке каждого продукта.

- Продукт должен ассоциироваться у китайцев с Россией, с чистотой, со здоровьем, - добавил Токуренов. – Но самое важное – покупатели должны быть уверены в том, что продукт произведен именно в России и именно российскими производителями. В Китае достаточно бизнесменов, которые производят свой товар, даже на территории России, и выдают его за российский.

Но, по словам экспертов, проблема в том, что производство всего этого в Приморье не так уж налажено, чтобы поставки в Китай были крупными и постоянными.

- Дикоросы, мед, орехи – в Приморье предприятия не занимаются производством крупных партий такого товара, - отметил Токуренов. – Чаще всего экспортировать такую продукцию в Китай желают обычные лесники, которые вышли из тайги и захотели продать собранное подороже. Как правило, это небольшие партии товара, приносящие разовую прибыль.

Семь стимулов экспорта

По мнению других экспертов, у экспорта товаров из России и, в частности, из Приморья в Китай есть факторы, играющее и «за», и «против».

- Во-первых, по результатам исследований, 75% жителей Китая не уверены в качестве продуктов питания, которые им продают на родине, - отмечает генеральный директор Первого торгового гида по Китаю Максим ШПИГУНОВ. – Во-вторых, правительство Китая в данный момент активно стимулирует импорт из России: создаются зоны беспошлинной торговли, «русские» улицы в таких городах, как, например, Суйфэньхэ. В-третьих, в Китае в данный момент бум интернет-торговли, а значит, продавать свои товары в Китай можно и через Интернет. В-четвертых, Россия в Китае ассоциируется с чистым воздухом, чистой водой, а значит, и продукты питания из России вызывают доверие у китайцев. В-пятых, у российской продукции в Китае есть собственные «спецагенты» - это те самые жители КНР, которые приезжают к нам в качестве туристов, закупают здесь нашу продукцию (шоколад, мед) и увозят ее в Китай, тем самым поднимая ее репутацию в Поднебесной. Все это, несомненно, играет на руку экспортерам, желающим поставлять свой товар в КНР.

По словам Шпигунова, сильными сторонами России в торговле продуктами питания с Китаем являются и их вкусовая уникальность, и особенный «упаковочный почерк»: товары из России на китайских полках узнаваемы за счет особого русского дизайна упаковок. Кроме того, важный фактор – это низкая цена русской продукции, которая стала таковой благодаря последним изменениям на валютном рынке. Продукты питания из Приморья стали бы для китайцев еще выгоднее за счет сокращения транспортных расходов, ведь Приморский край, как никакие другие регионы России, близок к Поднебесной.

Семь «стопоров»

Но есть и факторы, усложняющие торговлю с Китаем, отмечают эксперты. Во-первых, в Китае очень жесткие стандарты требований к ввозимой пищевой продукции.

- Произошло это именно из-за того, что жители Китая устали питаться некачественной пищей, - добавил Шпигунов. - В дальнейшем требования будут только ужесточаться, и, возможно, именно это отвернет часть экспортеров от Китая. Во-вторых, здесь очень высокая конкуренция: продукты питания сюда уже завозятся из Америки, из Австралии и других стран. В таких условиях русский продукт должен обладать высшей степенью уникальности, чтобы иметь успех на рынке. В-третьих, репутация России – это газ, нефть и Владимир Путин. Россия еще не зарекомендовала себя в Китае как серьезный поставщик качественных продуктов питания. Однако это можно рассмотреть и с положительной стороны: ведь плохой репутации у нас тоже нет, и мы начинаем с «чистого листа». В-четвертых, в Китае особенная культура потребления, с которой необходимо считаться: китайцы активно дарят продукты. Если в России подарить колбасу – это что-то нереальное, то в Китае – это нормально. Это значит, что подход к упаковке должен быть особенным. Обычные картонные коробки, в которые многие поставщики любят упаковывать, к примеру, масло, тут не подойдут.

Как отметил Шпигунов, основной стопор экспортных отношений Приморья с Китаем – это отсутствие у местных поставщиков долгосрочных планов по «захвату» китайского рынка. Пока что все зиждется на желании «продать бы контейнер для первого раза, а там – посмотрим».

Однако другие эксперты опровергают подобное мнение. Так, по словам представителя компании «Байкал» Ксении ДУДНИК, с того момента, как обрушился рубль, компания завезла в Китай около 40 тонн меда.

- Конечно же, препоны на пути к налаживанию экспорта в Китай существуют, и еще какие, - отметила Ксения Дудник. – Это в первую очередь касается требований к необходимому набору разрешительных документов, которые должны быть у вас на руках на этапе ввоза продукции в Китай. Вы можете собрать огромный пакет документов – пройти ветеринарный, фитосанитарный контроль, контроль безопасности и многое другое, но потом окажется, что вашему партнеру в Китае все это вовсе не нужно, а нужно что-нибудь другое. Поэтому лучше всего заранее обговорить с партнерами необходимые вопросы.

По словам бизнесменов, в Приморье нет точной информации о том, какие документы должны входить в пакет на этапе ввоза продукции в Китай. Этой информации не дадут даже в таможенном отделении России. Единственный выход – поиск партнеров в Китае. В связи с этим в Приморье развивается целое направление деятельности - помощь местным экспортерам. Помочь ориентироваться на рынке Китая, кроме Центра развития экспорта, могут и такие компании, как «ДВ – Регион», «Первый торговый гид по Китаю».

Еще один барьер на пути налаживания экспортно-импортных отношений с Китаем – это коммуникативный барьер, мешающий маркетингу. По словам предпринимателей, распиарить товар в Китае не так уж просто: китайцы не пользуются «Фейсбуком», «Ватсапом», «ВКонтакте». Зато у них есть социальная сеть «Вэйбо», «Ви-чат». Поставщики из России, освоившие китайские социальные сети, успешно раскручивают свои товары и повышают их узнаваемость именно там. Кроме того, практически все поисковые операции они проводят не через популярные поисковые системы (например, Google), а внутри своих социальных сетей.

Помимо всего прочего, сами китайские бизнесмены не хотят отдавать сегмент рынка русским поставщикам: по словам экспертов, в некоторых случаях на торговые площади их просто не пускают.

- Экспорт продуктов питания из Приморья в Китай – это реальная возможность. Однако в Китае не всегда рады предпринимателям из России, - отмечает генеральный директор ООО «Русский продукт» Денис РОГОВ. - Да, там действительно стимулируется импорт, однако предприниматели предпочитают самостоятельно закупать продукцию в России и продавать ее в Китае по своей марже. В Китае открыты восемь супермаркетов и выставочных площадок для русской продукции, но предпринимателей из России туда просто не пускают. Там русской продукцией торгуют сами китайцы. Мне удалось открыть еще один супермаркет в Поднебесной, где я планирую разместить продукцию от русского производителя, минуя китайских посредников. Осталось только найти достаточное количество партнеров здесь. Многие уже откликнулись.

Как отмечают эксперты, в Китай все еще нельзя экспортировать молочную и мясную продукцию, а также алкоголь, кроме вина и пива. Однако, как ожидают сами бизнесмены, запрет на ввоз мясной продукции в скором времени, возможно, снимут.

Вызубрить стандарты

Экспортно-импортные отношения с Поднебесной сопряжены с рядом формальных сложностей. Заместитель директора АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей ОТЛЕТОВ рассказал «Золотому Рогу» о том, какую помощь предпринимателям готов оказать центр.

- На первых позициях рейтинга экспортных товаров из Приморья в Китай традиционно находятся рыба и морепродукты, за ними следует продукция сельского хозяйства, - отметил Сергей Отлетов. - Также приморские предприниматели экспортируют продукцию пчеловодства, дикоросы, минеральную воду, кондитерские изделия и мороженое. Основная сложность при этом – добиться соответствия экспортируемых товаров и их упаковок стандартам страны-импортера. Однако, по словам предпринимателей, если предварительно компания-поставщик из России детально изучит эти стандарты и будет на практике выполнять данные требования, сложностей не возникнет.

Экспортно ориентированные предприниматели Приморского края, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, могут получить широкий спектр услуг. В рамках своей деятельности Центр развития экспорта помогает в поиске и установлении деловых контактов с компаниями КНР, содействует выходу на китайский рынок. Помимо этого, Центр организует бизнес-миссии, выставки, биржи контактов. Если в Центр обратится предприниматель с просьбой перевести его сайт на китайский язык – помогут и в этом.