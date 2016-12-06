Дарькин увидел небо в алмазах

Бывший глава Приморского края стал партнером в кластере ювелирной продукции во Владивостоке

Экс-губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, семья которого контролирует крупнейшую рыбодобывающую компанию региона ПАО «Находкинская БАМР» и банк «Приморье», успешно осваивает новые ниши: на прошлой неделе стало известно, что ООО «Евразийский Алмазный Центр» (ЕАЦ, Артем) инвестирует более 32 млн рублей в инфраструктурный кластер ювелирной продукции во Владивостоке в рамках режима Свободного порта Владивосток. Компания на паритетных основах принадлежит ПАО «Фонд ТИГР» (100% принадлежит Сергею Дарькину) и таможенному брокеру «ТБСС» (Москва), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Перспективность проекта во многом оправдывается громкими именами партнеров экс-губернатора. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «ТБСС» является одним из лидеров российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, связанных с организацией перевозок ценностей (банкнот, монет, драгметаллов, драгоценных камней). При этом на работе с ценностями специализируется головной офис, а обособленное подразделение в Шереметьево работает со всей номенклатурой товаров. Компания сотрудничает с торговыми марками Kevess SA Moussaieff, Bulgary, Collection David Morris, Schoeffel, Damiani KLG Jewelry LLC, Chanel, Christian Dior, Cristies, Cartier SA и т.д. «ТБСС» является одним из арендаторов «Алмазного мира» в Москве, помещения которого арендует большое количество участников алмазного рынка.

«С самого начала деятельности ООО «ТБСС» избрало политику жесткой юридической ответственности: мы работаем исключительно в правовом поле и поддерживаем на высоком уровне свою репутацию», - отмечает компания.

Досье "Золотого Рога": ООО «Евразийский Алмазный Центр» зарегистрировано 12 мая 2016 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Компания на паритетных основах принадлежит ПАО «Фонд ТИГР» и ООО «ТБСС» (Москва). Уставный капитал ООО «ТБСС» составляет 18,8 млн рублей, учредителями являются бывший совладелец московского ООО «Русювелиртранс» Сергей ХИРЬЯКОВ (86,5%) и Нина МИРОНОВА (13,5%).

Проект Евразийского Алмазного Центра был презентован АК «АЛРОСА» в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ). Он включает создание на территории Свободного порта Владивосток инфраструктурного кластера, который объединит компании алмазно-бриллиантовой отрасли и будет ориентирован на экспортно-импортные операции со странами АТР, прежде всего c Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ЕАЦ расположился на территории старого аэропорта Владивосток. Предполагается, что здесь разместятся представители компаний по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, геммологических лабораторий, банков, страховых компаний, специализированных перевозчиков, таможенных брокеров, а также специализированный таможенный пост и государственные контролеры.

Финансирование кластера предполагается за счет привлечения инвестиций от компаний, заинтересованных в размещении на территории ЕАЦ своих производственных и сервисных предприятий.

Предполагается, что основной объем ювелирной продукции, произведенный резидентами ЕАЦ, будет направлен на экспорт.

«Евразийский Алмазный Центр в первую очередь логистическое предприятие по доставке ценных грузов как в страны АТР, так и по всему миру на условиях «дверь - дверь». Компания сосредоточена на работе только с ценным грузом, как то: драгоценные металлы, камни и изделия, ценные бумаги, наличная валюта. В перспективе планируется выполнять функции управляющей компании для гранильных и ювелирных производств», - сказал гендиректор ООО «ЕАЦ» Евгений САЧКОВ.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», одним из участников проекта Евразийского Алмазного Центра выступает московское ООО «С.Д.Даймонд» (структура индийской группы KGK Diamonds), намеревающееся вложить до $8 млн в предприятие по огранке алмазов во Владивостоке в рамках кластера «Евразийский Алмазный Центр».

Досье "Золотого Рога": KGK Diamonds - вертикально интегрированный холдинг с головным офисом в Гонконге, который занимается добычей, производством и продажей драгкамней, а также ювелирным ретейлом и девелопментом (22 офиса и 11 фабрик в 17 странах). Основан в 1905 году в Джайпуре (Индия) как семейное предприятие. Имеет гранильные и ювелирные производства в Индии, Китае, Таиланде, Ботсване и России. С 2004 года развивает сеть ювелирных бутиков под брендом Entice.

Озвучивалось, что новое предприятие позволит создать до 150 рабочих мест на первом этапе и до 500 - в дальнейшем. «Здесь, во Владивостоке, специалистов пока нет, но проведены переговоры по подготовке местных кадров. Мы провели переговоры с местным региональным департаментом образования о создании на базе колледжей структуры по подготовке местных кадров. В течение 2-3 лет, я думаю, мы сумеем здесь создать филиал московского колледжа, где готовят специалистов», - сказал заместитель гендиректора ООО «С.Д.Даймонд» Владимир БУГАЕВ в ходе презентации проекта своей компании.

В перспективе годовой объем реализации алмазного сырья «АЛРОСА» в рамках работы ЕАЦ во Владивостоке составит $100-150 млн, сообщил президент алмазодобывающей монополии Андрей ЖАРКОВ в интервью «России 24».

В ходе первого аукциона на ЕАЦ во Владивостоке в сентябре были проданы 19 алмазов спецразмеров на общую сумму более $14,6 млн, а также бриллианты. Общий объем реализации составил около $18,25 млн. На вторых торгах алмазным сырьем «АЛРОСА» в конце ноября реализовала алмазы на сумму $5 млн - в основном продавалось техническое сырье, а также средние и мелкие категории ювелирного сырья.

Основной объем реализации «АЛРОСА» приходится на долгосрочные контракты (сейчас по этому каналу проходит около 70% продаж компании), но ЕАЦ - отнюдь не помеха для сложившейся схемы, отметил Жарков, так как кроме долгосрочных контрактов есть еще и спотовые торги. На базе ЕАЦ могут проходить и показы сырья как для долгосрочных клиентов, так и для спотовых покупателей, пояснил глава «АЛРОСА».

«Вира» НМТП

Участием в алмазном проекте «реальный бизнес» Сергея Дарькина не ограничивается. По данным участников рынка, ПАО «ТИГР» является претендентом на покупку одного из крупнейших портов Приморья.

Еvraz ищет покупателя на Находкинский морской торговый порт, специализирующийся на перевалке угля и металлов. В настоящее время 100% акций АО «Евраз НМТП» принадлежит ООО «Сибметинвест» (SPV-компания группы Evraz).

Среди претендентов на актив называются ПАО «ТИГР», экс-совладелец Evraz Александр КАТУНИН (его дочери Марии КАТУНИНОЙ принадлежит контрольный пакет Владивостокского морского рыбного порта), группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА (контролирует ПАО «Владивостокский морской торговый порт»), «Кузбассразрезуголь» (контролирует АО «Восточный порт», крупнейший угольный порт региона), Global Ports (контролирует контейнерный терминал «ВСК» в порту Восточный), а также компании из Китая и Казахстана.

Досье "Зололтого Рога": АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Находка. Порт расположен в восточной части залива Петра Великого, в бухте Находке. Находкинский морской торговый порт ведет свою историю с 17 июня 1947 года. Это одно из старейших и крупнейших предприятий города. Сегодня здесь работает более 2 тыс. человек. В 2001 году Находкинский морской торговый порт вошел в состав «Евраза». НМТП имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая длина которых составляет 3,5 км.

По данным «Коммерсанта», Evraz оценил свой приморский актив в сумму свыше $260 млн.

Вряд ли какой-то предметный интерес к порту, специализирующемуся в настоящее время на перевалке угля и металлов, проявляет Global Ports (крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ).

«Иностранцев к порту вряд ли подпустят, а у группы «Сумма», разбирающейся с долгами принадлежащего ей ДВМП, вряд ли на данном этапе найдутся свободные средства в таком объеме. С другой стороны, «Сумма» может купить порт на деньги китайцев и в их интересах. В пользу Александра Катунина говорит его прошлое в Evraz», - говорит представитель одной из стивидорных компаний региона.

Рыбы много не бывает

Сергея Дарькина также называют одним из претендентов на покупку «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК).

На втором ВЭФе Сергей Дарькин озвучил, что «ТИГР» планирует инвестировать в рыбный бизнес Дальнего Востока порядка $1 млрд.

«Я и мои партнеры видим большой потенциал в этом секторе: при правильной организации маржа в рыбной отрасли может достигать 20-25% и сама отрасль готова принять крупные инвестиции. У нас есть очень эффективный закон о рыбной отрасли, стратегия ее развития и, самое главное, конструктивная позиция Росрыболовства, которое действительно поддерживает отрасль», - пояснил экс-губернатор.

Как сообщал «Коммерсант», владельцы РРПК рассматривают возможность продать этот бизнес из-за увеличившихся затрат на обновление рыболовецкого флота и проблем с экспортом. Бизнесмены оценили актив в $900 млн. Но эксперты считают более реальной цену в $650-700 млн.

Досье "Золотого Рога": «Русская рыбопромышленная компания» (ранее «Русское море - добыча») была основана в 2011 году Максимом ВОРОБЬЕВЫМ и зятем Геннадия ТИМЧЕНКО Глебом ФРАНКОМ. В 2013 году она приобрела приморские рыбодобывающие компании «ТУРНИФ» и «Интрарос» примерно за $350 млн. В 2013 году выкупила «Совгаваньрыбу» и «Востокрыбпром» за $190 млн. В РРПК также входят компании «Имлан» и «Пелагиаль». Флот РРПК насчитывает более десяти судов различного вида, с причально-складским комплексом во Владивостоке. РРПК входит в тройку лидеров по добыче рыбы в РФ. В прошлом году она увеличила объем вылова на 22,5 тыс. тонн, до 232,9 тыс. тонн. Квота на 2016 год составляет 259,9 тыс. тонн, из которых 221,2 тыс. тонн приходится на минтай, 27,2 тыс. тонн - на тихоокеанскую сельдь. Основными владельцами компании являются Максим Воробьев (44,7%) и Глеб Франк (40,55%). Гендиректороу РРПК Андрею ТЕТЕРКИНУ принадлежит 5,48%.

Досье "Золотого Рога":

ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР) зарегистрировано в Москве в декабре 2014 года, ПАО «Фонд ТИГР» - во Владивостоке в этот же день. Обе компании имеют уставный капитал в 200 млн рублей и единственного акционера в лице Сергея Михайловича Дарькина.

В совет директоров ПАО «ТИГР» кроме президента Сергея Дарькина входят бывшие вице-губернаторы Андрей НОРИН (ныне директор проектного офиса ПАО «ТИГР») и Сергей ПЕРЕДРИЙ (председатель совета директоров ПАО «Находкинская БАМР»), а также гендиректор АО «Дальинвестгрупп» (владеет контрольным пакетом «Находкинской БАМР») Савелий ПОНОМАРЕНКО и финансовый директор ПАО «ТИГР» и ПАО «Фонд ТИГР» Анна ХМАРУК.

По итогам 9 месяцев 2016 года ПАО «ТИГР» получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,228 млн рублей при выручке 543,495 млн рублей. Годом ранее убыток составлял 21,806 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО.