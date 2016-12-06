ЖСК "Остров" во Владивостоке превратился в "бесперспективную деревню"

Социально ориентированный проект на о. Русском окончательно потерял привлекательность

ЖСК «Остров», который к настоящему времени уже должен был построить поселок для семей работников ДВФУ, институтов Российской академии наук и примкнувших к ним многодетных семей, высокого доверия, возложенного на него, пока не оправдал. Год назад корр. Деловой газеты «Золотой Рог» на месте строительства поселка обнаружил лишь первый экспериментальный фундамент под индивидуальный дом. Прошел год, но на стройке мало что изменилось.

Бюджетное строительство жилья для работников ДВФУ, которым предстояло работать в новом кампусе на острове Русском, его проектом не предусматривалось. И вообще, проблему с жильем увидели и стали решать ближе к окончанию его строительства.

В октябре 2011 года на совещании под председательством первого вице-премьера правительства России Игоря ШУВАЛОВА было принято решение о строительстве для профессорско-преподавательского состава вуза первой очереди малоэтажного жилья на 70 га вблизи кампуса. При этом высказывалось высокое мнение, что стоимость строительства «квадрата» здесь окажется на 30-40% меньше обычного благодаря близости поселка к инженерной инфраструктуре кампуса, бесплатному предоставлению земли и прочей господдержке.

Нетрудно сообразить, что с того самого совещания прошло более пяти лет, то есть заметно больше, чем затрачено на строительство самого кампуса ДВФУ.

Вероятно, наиболее простым и быстрым решением вопроса жилья для преподавателей и ученых мог быть вариант, когда государство строит само на бюджетные деньги (на возвратной основе) или крупный инвестор строит жилье и продает им. Приблизительно как это предложено судоремонтникам в Большом Камне. Однако жилье для преподавателей и ученых решили построить на их же деньги и для этого - из желающих создать ЖСК. Учредили его 25 октября 2012 года, уже после саммита АТЭС. И назвали «Островом», но не в том смысле, что «остров невезения в океане есть», а потому, что так здорово повезло с географией выделенного под строительство жилья Фондом РЖС участка.

Итог известен: сроки строительства этого малоэтажного жилья экономкласса примерно на 400 семей, которые были приняты изначально при организации этого ЖСК, оказались не выдержаны. Проект стоимостью около 2 млрд рублей до сих пор находится на начальной стадии осуществления. Не завершены даже первая очередь из семи, на которые это строительство было разбито, и подготовка остальных очередей.

Получается, что ЖСК уже более 4 лет строит и никак не может построить поселок, на который с участников кооператива по условиям его деятельности были заранее собраны сотни миллионов рублей. На сегодня они обязаны сдать уже 50% от цены строительства. Многие из них были вынуждены взять ипотечные кредиты, занимать деньги. Их долги неоправданно росли, а строительная деятельность не велась, и собранные средства длительное время не использовались по прямому назначению.

Время, которое необходимо было использовать на это строительство, было бессмысленно утилизировано на решение множества проблем, которые в этой точке успешно решались государством при строительстве кампуса ДВФУ, но не могли столь же блестяще решаться ЖСК, даже опирающимся на господдержку.

Сделан ли прорыв?

Несколько месяцев назад на строительство своего поселка ЖСК «Остров» на относительно кабальных для себя условиях, поскольку никто из строителей связываться с ЖСК почему-то не хотел, завел генподрядную ИСК «Армада». Эта компания хорошо набила руку на осуществлении проектов «бизнес-класса», но ранее практически не работала с «экономклассом», как ей предстояло работать здесь.

Прежнего претендента на генподряд - ООО «Генподрядчик», - который предлагал строить жилье на более приятных для кооператоров условиях, но откровенно говорил, что в декларированную цену квадрата не уложиться, они же и «прокатили». А приглашенный поставил жесткие условия: предоплата в размере 30% всего строительства, что составляет более полумиллиарда рублей (они уже и проплачены). При этом представитель компании на общем собрании кооператоров, сразу же пресек любопытных, сказав, что отчитываться перед каждым из них за расходованием их средств «Аркада» не будет.

В принципе, наверное, и не требуется отчитываться перед каждым. Достаточно размещать фотоотчеты о ходе строительства на своем сайте, если компания проповедует прозрачность своей деятельности. Однако на сайте «Аркады» сегодня не только отчетов по поселку нет, но даже информации, что она ведет это строительство. А такой фотоотчет на сайте ЖСК для его посетителей слишком скуп и неоперативен. Кстати, и сам кооператив информационно не прозрачен: – большая часть информации, даже не представляющей никакой особой тайны, на его сайте находится в доступе только для членов ЖСК.

Известно, что, получив аванс, компания ежемесячно осваивает на поселке порядка 30-35 млн рублей. По непроверенной информации, коробки 39 индивидуальных домов первой очереди вроде бы уже есть. Наверное, это хорошо и должно обнадеживать членов ЖСК, что выполнение взятых компанией обязательств по завершению строительства в течение двух лет со дня, когда она к нему приступила, в принципе возможно. То есть летом 2018 года должен состояться праздник открытия поселка.

Однако уже не для всех, кто желал построить себе в нем жилье, его сдача окажется радостью. Только на последнем собрании ЖСК «Остров» удовлетворил заявления о выходе из него и выгнал за неуплату взносов 27 семей, а возместил эту утрату лишь семью вступившими. Больной вопрос о привлечении новых членов, как было пояснено, будет решаться за счет привлечения на «вакантные участки и квартиры» работников административного аппарата ДВФУ, заработки которых, в отличие от рядового состава, заметно выше, и они смогут выдержать финансовый пресс дальнейшего удорожания строительства в «Острове».

Реальные затраты покрылись мраком

Заключенный договор строительного подряда ЖСК «Остров» с «Аркадой» определил цену строительства жилья без дорог и коммуникаций в пределах 1 млрд 686 млн 97 тыс. рублей. По договору компания обязалась построить здания общей площадью 40 810 кв. метров, в том числе жилых помещений – 36 678 кв. метров. То есть первый «квадрат» может быть построен по 41 336 рублей, а второй – по 46 054 рубля.

Курирующее строительство АИЖК недавно сообщило, что стройку удалось активировать, но при этом «квадрат» жилья стал стоить дороже, чем требовалось ранее, – уже немногим более 46 тысяч рублей. Однако, как выясняется, при этом не берутся во внимание т.н. дополнительные расходы, включающие порубочные, на содержание ЖСК своего ОКСа, самого аппарата ЖСК, на проектирование и перепроектирование, подключение к инженерным сетям и пр. А это на сегодня определено еще в 236 млн рублей, или 3 751 рубль за 1 кв. метр. То есть реальная цена 1 кв. метра в этом ЖСК на сегодня достигла 49 806 рублей. При том, что при его организации в 2012 году членам кооператива было обещано, что для них построят жилье по 41 650 рублей.

Говорить о том, что это все же дешевле средней цены на новое жилье по краю, наверное, не совсем уместно, поскольку цена строительства среднего «квадрата» индивидуального нового жилья в крае значительно ниже, чем средняя цена в многоэтажном строительстве.

Понятно, что в дальнейшем не исключено новое удорожание строительства поселка ЖСК. Стоимость может прирасти на сумму расходов коммуникаций и дорожной сети поселка. Пока есть иллюзии, что они будут построены на бюджетные средства. Это при том, что еще не до конца прояснен вопрос по внешним сетям и дороге к поселку, на что, вероятно, хотя бы немного вдобавок к обещанным бюджетным затратам тоже придется сбрасываться.

Опять же, договор договором, но не исключено, что строители еще могут поставить кооператоров перед фактом, что строительные материалы и услуги подорожали и надо пересматривать смету в сторону ее повышения. Известно, что компания «Аркада» при строительстве театра оперы и балета не раз ставила такой вопрос перед администрацией края, и деньги приходилось изыскивать.

Удорожание строительства уже идет за счет очередного перепроектирования проектов, которые выбрали для строительства члены ЖСК. Вообще, с этим – отдельный цирк.

А несколько месяцев назад АИЖК сняло для ЖСК с господдержкой ограничения по «экономклассу» и в их поселках уже разрешено строить жилье более высокого класса. То есть кооператорам теперь можно вернуться к вариантам, которые ими были проработаны ранее и полностью их устраивали. Конечно, при строительстве жилья более высокого класса все дополнительные удовольствия, то есть «проектные излишества» конкретного дома, должны быть проплачены за счет конкретного же члена ЖСК. Например, дом председателя ЖСК Романа РОМАШКО, который, как утверждают завистники, уже явно не вписывается в скромные рамки экономкласса, и естественно, это удорожание должно финансироваться за его счет, а не за счет «колхоза».

Скованные одной цепью

Наверное, излишне говорить, что от прежних радужных надежд кооператоров «Острова» давным-давно мало что осталось. От общего своего дела они ждут больше не радостных новостей, а очередных ударов судьбы. Есть мнения, что вообще пора прекратить этот самый «колхоз», раздать землю по семьям, и чтобы каждый строился как может, как хочет и в какие его устраивают сроки. Многие кооператоры «Острова», если бы им выдали землю сразу, как это делается для многодетных семей, уже давно могли своими силами построить то жилье, которое их во всем бы устраивало.

И у государства при этом голова не болела бы по этой проблеме, не надо было бы высшим чиновникам изображать озабоченность этой проблемой, делать вид, что они ее решают. Когда очевидно, что ни царь, ни бог за людей их проблемы не решит.

Но такого решения, по условиям предоставленной под строительство Фондом РЖС бесплатно на пять лет территории, быть не может. «Колхоз», видимо, не отпустит членов ЖСК на «свободное решение своего жилищного вопроса».

Есть и другой больной вопрос по ЖСК «Остров» - его жесткий отрыв от объектов социальной сферы. По сути, По сути, на сегодня это «бесперспективная деревня». Проектом строительства поселка, ввиду малочисленности, не предусмотрено детсада, непонятно, куда придется детям ездить в школу, и так далее.

Социальная сфера начнет развиваться здесь только тогда, когда начнется массовая застройка жильем полуострова Саперного. Но это, видимо, еще очень отдаленная перспектива. Ведь застройщиков на участки, предложенные Фондом РЖС по нескольким конкурсам по-соседству с участками ЖСК «Остров», желающих не нашлось.

ОДНАКО

Проекты жилых домов под строительство поселка были бесплатно предложены федеральным Фондом РЖС, который в свое время и инициировал организацию кооператива. Однако они не устроили людей. И переделка проектов была заказана местным проектировщикам.

Затем оказалось, что переделкой превышены нормативы жилья экономкласса, и для удешевления строительства проекты было предложено вновь переработать, убрав «роскошества». Это стоило дополнительных затрат. Но переработали. А затем генподрядчик, приступая к работе, заявил, что уже переделанные проекты его не устраивают, и они должны быть приведены в соответствие с его требованиями уже теми архитекторами, с которыми он работает. Это опять дополнительные расходы.