Насколько реальна китайская промзона "Дальний Восток"?

Инвестиции в проект российско-китайской промышленной зоны «Дальний Восток», что планируется возвести в окрестностях села Михайловка, выделены, сообщил недавно глава Михайловского района Анатолий ЧЕБОТКОВ. Предполагалось, что уже до конца 2011 года в проект зоны китайская корпорация из провинции Гуандун инвестирует 10 млн юаней. Однако строительные работы до сих пор не начались.

Как известно, на сегодняшний день лишь 3% китайских вложений в России осуществляется в форме прямых инвестиций, остальные 97% – это кредиты. Зона «Дальний Восток» предполагала прямые инвестиции. Насколько этот проект реален, решил оценить деловой журнал «Про Китай».

В сентябре в пригороде Уссурийска Приморского края был заложен первый камень в строительство российско-китайской промышленной зоны «Дальний Восток». В перспективе на этой территории должен появиться комплекс предприятий, производящих электротехнику и электронику. Львиную долю строительных работ выполнит китайская гидроэлектрокорпорация Guangdong Investment Ltd.

По словам Анатолия Чеботкова, совместный с китайцами проект готовился шесть лет. До конца 2011 г. в его реализацию будет инвестировано 10 млн юаней, в последующем – 50 млн юаней. Основная доля затрат ляжет на плечи китайской госкорпорации Guangdong Investment Ltd, которая построит в районе несколько предприятий преимущественно электротехнической и электронной направленности. Помимо этого, здесь планируется возвести инфраструктурные объекты, а также жилые кварталы.

Как отметил на церемонии закладки камня заместитель секретаря горкома провинции Хэйлунцзян Ян Шу, проект «Дальний Восток» будет отвечать современным требованиям экологической безопасности передовых технологий. Анатолий Чеботков при этом выразил надежду, что приход китайских инвесторов даст новый толчок развитию района. «На сегодняшний день его валовой региональный продукт приблизился к 10 млрд рублей, а средний уровень зарплаты составляет 24 000 рублей», - подчеркнул он.

Досье "ЗР"

Guangdong Investment Ltd - государственная корпорация, занимает третье место в КНР по строительству гидротехнических сооружений: электростанций, плотин и т.д. Среди ее крупнейших проектов – самый протяженный в Китае 30-километровый мост. Инвестиционный холдинг занимается инвестициями в инфраструктуру и энергетические проекты, подачей воды в Гонконг и Шэньчжэнь, Дунгуань, имеет в собственности отели, универмаги.

Безусловно, для сельской территории это является высоким показателем, считает эксперт по Китаю, старший консультант московской компании «Ирекс-групп» Сергей СТУПЧЕНКО. «Вообще Приморье, особенно его южная часть, превращается сегодня в огромную стройку, - отмечает эксперт. – Происходит это не без участия китайцев. Что и понятно: до границы с КНР – считанные километры. Партнерам из Поднебесной выгодно создавать подобные предприятия у себя под боком. При этом их не пугает, что отдачу они получат в долгосрочной перспективе».

Окупаемости вложений в строительство электротехнических производств следует ждать не ранее чем через 6-7 лет, считает технический директор ЗАО «Энергопроект» Василий БЕРЕЖНОВ. При этом важно, чтобы соблюдались определенные условия – создавались эффективные логистические схемы, росла пропускная способность транспортных узлов, гарантировалось бесперебойное энерго- и газоснабжение и многое другое, добавляет он.

В принципе, все это вписывается в федеральную стратегию развития Приморского края. В крае реализуется множество крупных инвестиционных проектов – как с поддержкой государства, так и без нее. «В перспективе Приморье может стать локомотивом развития всего Дальнего Востока. Правда, надо понимать, что его экономика по своей сути уже будет неотделима от взаимодействия с китайскими партнерами», - делает вывод эксперт.

ChinaPRO.ru