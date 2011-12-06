Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Насколько реальна китайская промзона "Дальний Восток"?
Инвестиции в проект российско-китайской промышленной зоны «Дальний Восток», что планируется возвести в окрестностях села Михайловка, выделены, сообщил недавно глава Михайловского района Анатолий ЧЕБОТКОВ. Предполагалось, что уже до конца 2011 года в проект зоны китайская корпорация из провинции Гуандун инвестирует 10 млн юаней. Однако строительные работы до сих пор не начались.
Как известно, на сегодняшний день лишь 3% китайских вложений в России осуществляется в форме прямых инвестиций, остальные 97% – это кредиты. Зона «Дальний Восток» предполагала прямые инвестиции. Насколько этот проект реален, решил оценить деловой журнал «Про Китай».
В сентябре в пригороде Уссурийска Приморского края был заложен первый камень в строительство российско-китайской промышленной зоны «Дальний Восток». В перспективе на этой территории должен появиться комплекс предприятий, производящих электротехнику и электронику. Львиную долю строительных работ выполнит китайская гидроэлектрокорпорация Guangdong Investment Ltd.
По словам Анатолия Чеботкова, совместный с китайцами проект готовился шесть лет. До конца 2011 г. в его реализацию будет инвестировано 10 млн юаней, в последующем – 50 млн юаней. Основная доля затрат ляжет на плечи китайской госкорпорации Guangdong Investment Ltd, которая построит в районе несколько предприятий преимущественно электротехнической и электронной направленности. Помимо этого, здесь планируется возвести инфраструктурные объекты, а также жилые кварталы.
Как отметил на церемонии закладки камня заместитель секретаря горкома провинции Хэйлунцзян Ян Шу, проект «Дальний Восток» будет отвечать современным требованиям экологической безопасности передовых технологий. Анатолий Чеботков при этом выразил надежду, что приход китайских инвесторов даст новый толчок развитию района. «На сегодняшний день его валовой региональный продукт приблизился к 10 млрд рублей, а средний уровень зарплаты составляет 24 000 рублей», - подчеркнул он.
Досье "ЗР"
Guangdong Investment Ltd - государственная корпорация, занимает третье место в КНР по строительству гидротехнических сооружений: электростанций, плотин и т.д. Среди ее крупнейших проектов – самый протяженный в Китае 30-километровый мост. Инвестиционный холдинг занимается инвестициями в инфраструктуру и энергетические проекты, подачей воды в Гонконг и Шэньчжэнь, Дунгуань, имеет в собственности отели, универмаги.
Безусловно, для сельской территории это является высоким показателем, считает эксперт по Китаю, старший консультант московской компании «Ирекс-групп» Сергей СТУПЧЕНКО. «Вообще Приморье, особенно его южная часть, превращается сегодня в огромную стройку, - отмечает эксперт. – Происходит это не без участия китайцев. Что и понятно: до границы с КНР – считанные километры. Партнерам из Поднебесной выгодно создавать подобные предприятия у себя под боком. При этом их не пугает, что отдачу они получат в долгосрочной перспективе».
Окупаемости вложений в строительство электротехнических производств следует ждать не ранее чем через 6-7 лет, считает технический директор ЗАО «Энергопроект» Василий БЕРЕЖНОВ. При этом важно, чтобы соблюдались определенные условия – создавались эффективные логистические схемы, росла пропускная способность транспортных узлов, гарантировалось бесперебойное энерго- и газоснабжение и многое другое, добавляет он.
В принципе, все это вписывается в федеральную стратегию развития Приморского края. В крае реализуется множество крупных инвестиционных проектов – как с поддержкой государства, так и без нее. «В перспективе Приморье может стать локомотивом развития всего Дальнего Востока. Правда, надо понимать, что его экономика по своей сути уже будет неотделима от взаимодействия с китайскими партнерами», - делает вывод эксперт.
Новости тематики
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
Новости раздела
- Власти Приморья порекомендовали "Тернейлесу" "расширить его, развить новое производство"
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда