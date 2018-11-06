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Олег Кожемяко пообещал стивидорам Находки суровые оргвыводы

06 Ноября 2018, 14:09 | Приморье

Для начала для них в городе могут ввести особый экологический сбор

Врио главы региона Олег КОЖЕМЯКО во время рабочей поездки в Находку в понедельник, 5 ноября, провел совещание с руководителями углеперевалочных компаний, администрации Находки и контрольными органами. Перед этим он встретился с жителями города. Люди пожаловались на бездействие стивидоров.

Олег Кожемяко жестко раскритиковал работу руководителей стивидорных компаний по защите Находки от угольной пыли и потребовал ввести особый экологический сбор.

«И зимой, и летом от угольных терминалов пыль, годами ничего не делается, одни обещания», – поделились находкинцы.

После встречи на совещании Олег Кожемяко потребовал от стивидоров принять ряд неотложных мер.

«Вы 6 лет здесь работаете, зарабатываете неплохие деньги, не могли продумать защитные меры?! За это время можно было и благоустройство сделать, и питание в школах, и ветеранам помогать. Или считаете, что около 1% налогов, которые вы в бюджет города перечисляется, достаточно?! Вы за кого людей держите?! Не хотите работать по-другому, я найду другие рычаги воздействия», – заявил Олег Кожемяко стивидорам, добавив, что виноваты в сложившейся ситуации руководители компаний на местах, не сумевшие организовать производство с учетом экологических требований, донести до владельцев бизнеса о проблемах, организовать диалог с местным населением.

По мнению врио губернатора Приморья, есть ряд первоочередных мер, среди которых – прохождение экологической экспертизы стивидорными компаниями и введение так называемого экологического сбора на нужды города.

«Пусть, допустим, 10-15 рублей с каждой тонны отчисляется на этот счет, и люди сами определяют, куда их направить – благоустройство, озеленение или что-то другое», – дал поручение Олег Кожемяко.

Также по его требованию компании разработают публичные графики выполнения пылезащитных мероприятий и регулярно будут отчитываться об их исполнении на встречах с жителями.

Олег Кожемяко поднял вопрос по перевозке угля по городу самосвалами.

«По какому праву через весь город в "Порт Ливадия" возят уголь машинами? Это можно делать только для городских котельных, никак иначе. Есть железнодорожные пути для перевозки угля, это проблема портовиков, нас она не касается, пусть договариваются сами», – обозначил он, поручив Росприроднадзору, ГИБДД и администрации Находки организовать проверку по фактам перевозки угля в черте города.

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что берет проблему угольной пыли под особый контроль.

«Ситуация накалена до предела, годами шел обман и населения, и власти, и президента, дальше так продолжаться не может. Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», – резюмировал врио губернатора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: экологический сбор  экология  кожемяко  уголь  Находка 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:47, 06.11.2018#

    Ой какой грозный)))) уже всем наобещал и на этом все заканчивается!!!

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