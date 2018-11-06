Рыба в Приморье станет социально доступной

В Приморье заинтересованность в этом проявили администрация региона, рыбодобывающие компании, Владморрыбпорт и розничные сети

Рыбаки готовы поставлять в торговые сети Приморья рыбу по социальным ценам. Соглашения о сотрудничестве между портами, рыбохозяйственными компаниями и предприятиями торговли подписали 1 ноября.

Три года прошло с момента заседания президиума Госсовета по развитию рыбной отрасли, на котором президент Владимир ПУТИН обозначил задачу по обеспечению населения страны дешевой рыбой как приоритетную. И хотя на этом заседании было принято решение о введении инвестиционных квот, эти стимулы не сделали рыбу и морепродукты доступными для населения страны. Причем прямой вины рыбаков в этом нет. Рыба по пути к прилавку закономерно нагуливает маржинальный «жирок», который оседает в карманах трейдеров и розничных продавцов. На цено-

образование влияет и ослабление рубля по отношению к доллару и евро, и то, что российский вылов в 5 млн тонн остается экспортоориентированным.

В итоге российские регионы пытаются в ручном режиме запустить проекты «социальная рыба», которые позволят населению приобретать доступный рыбный белок. В Приморье заинтересованной в этом проекте оказалась администрация региона, рыбодобывающие компании, Владивостокский морской рыбный порт (ВМРП) и представители розничных продовольственных сетей.

Великолепная пятерка

Однако сделать все сорта рыбы доступными для широких слоев населения пока не получится. Как подчеркнул врио губернатора Олег КОЖЕМЯКО, задача на ближайшие годы - снизить цены на несколько позиций, в частности, сельдь, горбушу, минтай, камбалу и навагу.

«В крае много пенсионеров, много жителей с невысокими доходами, и недорогая рыба для них – важный фактор, влияющий на уровень жизни. И нам следует не забывать, что качество жизни населения региона, его социальное самочувствие – это общее дело власти и бизнеса, здесь отсидеться ни у кого не получится. Тем более, что никакого урона бизнес здесь не понесет, однако покажет населению, что имеет социальную ответственность. Программа по обеспечению людей доступной рыбой нужна всей стране», - обратился к предпринимательскому сообществу глава Приморья.

Схема, предложенная властями, проста. Рыбаки продают продовольственным сетям определенные объемы по пяти утвержденным позициям, при этом торговые сети не крутят на эти объемы более 15% торговой наценки.

Однако как оказалось, даже в этой схеме есть свои сложности, которые могут повлиять на конечную реализацию программы.

Первый нюанс в том, что исключить трейдеров из цепочки посредников очень сложно. Крупные компании, такие как «Находкинская БАМР» или РРПК могут поставлять только минтай и сельдь. Промысел минтая идет круглогодично, а промысел сельди, осенью и весной. Квот на эти виды у региональных рыбаков достаточно, и самое главное, что компании, участвующие в проекте, почти всегда имеют продукцию на складах. То есть возможность отгружать продукцию по необходимости в адрес участников программы имеется.

А вот по остальным позициям все очень шатко. Промысел камбалы, наваги и горбуши имеет более короткую сезонность, и рыбаки, как правило, продают все объемы трейдерам сразу после того, как произведут продукцию. И именно трейдеры хранят эту рыбу на холодильниках и реализуют отдельными партиями.

Получается, что чтобы этот проект заработал, необходимо иметь договоренности с владельцами груза. А владельцы рыбопродукции, в свою очередь, несут затраты на стоимость грузовых работ и хранения в рыбных терминалах. От логистики рыбопродукции будет зависеть жизнеспособность проекта по социальной рыбе.

Одними из первых на призывы губернатора откликнулись портовики. По словам представителя АО «Владивостокский морской рыбный порт» Алексея ЗЛАТКИНА, стивидор готов не просто снизить тарифы для участников, а стать одним из генеральных партнеров.

«Предприятие готово бесплатно осуществлять грузовые работы по перевалке рыбы и убрать стоимость хранения для рыбы, которая придет в адрес участников программы. Это значительная экономия, так как зимой стоимость хранения тонны рыбы - 23 рубля в день, а летом в пиковый период повышается до 70. В среднем, вместе с грузовыми работами (1-1,5 руб/кг) снижение стоимости килограмма рыбы на пути к прилавку может быть значительным. Портовики готовы для приморцев работать бесплатно. В то же время, предприятию необходимо понимать объемы рыбопродукции, которые будут участвовать в программе. Наше предприятие сегодня выстраивает собственную логистику. Мы отправляем рыбу в другие регионы не только по железной дороге, но и автомобильным транспортом. Если в программе будет участвовать не только Владивосток, но и другие районы, то необходимо продумать доступную систему логистики. ВМРП готов вывозить рыбу из порта на холодильники своих партнеров. Это значительно упростит для сетей забор рыбы со складов небольшими партиями и даст возможность участвовать в программе придомовым магазинам. Ведь рыбный порт с таможенным и пограничным контролем имеет сложную и длительную систему оформления разрешения на въезд автомобильного транспорта. Вынос хранения продукции за пределы порта облегчит участникам доставку продукции до своих магазинов. Что касается крупных партий от 20 до 40 тонн, мы может осуществлять доставку своими силами. Это актуально для крупных сетей, которые имеют свои склады», - сказал портовик.

Инициатива ВМРП была поддержана ритейлерами. Как считает коммерческий директор сети «Реми» Наталья БАЛИЦКАЯ, стоимость и условия хранения - один из основных вопросов, которые необходимо ранее было решать каждой сети индивидуально. По ее словам, логистика ритейла такова, что доставка рыбы с территории порта до магазина могла обходиться в 7 рублей за килограмм. Участие ВМРП может снизить цену, и тогда конечные цены для потребителя также снизятся.

Кроме того, по словам директоров сетей, необходимо точно понимать, смогут ли рыбаки выдержать графики отгрузки и не допустят ли они провала ассортимента. Для покупателей важно наличие продукции в сети всегда, и если товар будет появляться на полках периодически, то это может вызвать недовольство и недоверие к программе. Камбалу и навагу порой сложно закупить на свободном рынке, не говоря о том, что они должны войти в систему поставок по программе. Второй важнейший вопрос, который волнует сети - это качество продукции.

«Представители сетей тщательно выбирают продукцию, - утверждают ритейлеры. - Они проводят инспекции и часто бракуют дешевую рыбу, так как она не может идти в производство. Мы опасаемся, что низкая цена отразится на качестве рыбы. Все претензии покупателей по качеству продукции поступают к нам. Для нас важно сохранить возможность отбора и проверки продукции».

«Если вам будет необходимо провести инспекцию качества, то можно сделать у нас в порту, - предложили портовики. - Также мы готовы дать список рыболовных компаний, у которых традиционно хорошее качество продукции».

Вопрос качества заботит и главу Приморья. По его словам, если в Приморье нет компаний, добывающих определенные виды рыбы, такие как лосось, то нужно переговорить с коллегами из других регионов. При этом Олег Кожемяко акцентировал внимание, что не нужно рассматривать программу как лазейку и пытаться получить льготу на хранение рыбопродукции. «Уже в ближайшее время нужно собрать все данные по сетям и магазинам, чтобы ясность была и у рыбного порта, и у рыбаков».

Что касается ценовой политики на рыбу, то уже в ближайшее время в торговой сети Владивостока и других городов Приморья должен появиться минтай по 75 рублей за кг, тихоокеанская сельдь за 49,5 рублей за кг, камбала за 95 рублей, горбуша по 125 рублей и навага за 45 рублей за кг.

Представители торговых сетей решили оборудовать для «программной» рыбопродукции отдельные прилавки и разработать, по предложению врио губернатора, специальные ценники, на которых будут указана как розничная цена на рыбу, так и цена, по которой продукция была поставлена рыбаками.

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Фото из архива

Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.