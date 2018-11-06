Александр Вялков возглавит объединенный бизнес ВТБ в Приморском крае

Александр Вялков с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Приморском крае в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Александр Вялков родился в Арсеньеве Приморского края, окончил Дальневосточный государственный университет и Военную академию в Москве. В банковском секторе – с 1994 года. В Группу ВТБ пришел в 2006 году на должность управляющего розничным филиалом банка во Владивостоке.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Александр Вялков обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".