Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Александр Вялков возглавит объединенный бизнес ВТБ в Приморском крае
Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.
Александр Вялков родился в Арсеньеве Приморского края, окончил Дальневосточный государственный университет и Военную академию в Москве. В банковском секторе – с 1994 года. В Группу ВТБ пришел в 2006 году на должность управляющего розничным филиалом банка во Владивостоке.
Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Александр Вялков обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
Журнал "Дальневосточный капитал".
Новости тематики
- Александр Вялков возглавит объединенный бизнес ВТБ в Приморском крае
- Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей в рамках программы "Военная ипотека"
- Вклады в тренде
- Предпринимателям в Приморье предлагают заглянуть в "Единое окно"
- Банк ВТБ и фонд ДВФУ продолжают развивать стратегическое партнерство
- ПАО "Дальневосточный банк" и платежная система "Мир" представляют акцию "Дальний Восток 2000"
- Банки "нагнули" на расходы
- Паника до золота доведет
- Приставам облегчат жизнь
- Бонусы здесь и сейчас
Новости раздела
- Александр Вялков возглавит объединенный бизнес ВТБ в Приморском крае
- Олег Кожемяко пообещал стивидорам Находки суровые оргвыводы
- Идеальный работодатель: миф или реальность?
- В ожидании крайних мер
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
- В Приморье для очистки воды начали использовать новый коагулянт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Углеводороды послужат сахалинцам
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке