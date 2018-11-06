Идеальный работодатель: миф или реальность?

Какой должна быть современная компания, чтобы она могла назваться привлекательным работодателем

Хотя с каждым годом становится все больше людей, предпочитающих работать на себя, все же подавляющее большинство из нас – наемные работники. Объективно, лишь немногие обладают набором качеств, которые требуются для того, чтобы начать свое дело, значит, даже очень опытные профессионалы чаще склоняются к более традиционному для нашего рынка варианту и становятся наемными работниками. А какой должна быть современная компания, чтобы она могла назваться привлекательным работодателем?

Сейчас, по данным статистики, наиболее привлекательна для соискателей российская компания, уже заслужившая статус «бренда» на рынке. Можно хорошо и успешно работать в локальной неизвестной компании, но большая чаще всего предполагает и большие возможности. Например, карьерного роста - в крупных федеральных компаниях с большой сетью по всей стране возможности карьерного роста гораздо больше. Немало случаев, когда способные сотрудники из местных подразделений очень скоро занимали позиции топ-менеджеров в головных офисах или становились первыми лицами у себя в регионе.

Материальная привлекательность работы - безусловно, также в лидерах характеристик хорошего работодателя. И здесь не стоит забывать о различных факторах, из которых складывается понятие «финансового вознаграждения». Мало иметь зарплату «в рынке» - это сейчас могут предложить уже многие и местные компании. «Белая» ли это зарплата или «в конверте», существуют ли бонусы и вознаграждения, что там с соцпакетом - эти вопросы соискателя, который отправляется на собеседование, волнуют не меньше, чем круг потенциальных обязанностей. То, что зарплата должна быть официальной, со всеми отчислениями - в этом сегодня не сомневается все больше людей. Однако далеко не все даже «белые» компании могут предложить не только своевременную и полностью официальную зарплату, но и целый комплекс дополнительных преимуществ: существенный бонус по итогам работы за год, полис ДМС, компенсацию занятий спортом и расходов на сотовую связь. Если перевести все их в денежный эквивалент, то может оказаться, что, помимо той зарплаты, что дважды в месяц точно в срок «падает» ему на банковскую карту, сотрудник получает еще одну – на треть, а то и вполовину от основной – за счет экономии.

Людмила ИВЧЕНКО, специалист офиса Макрорегион компании «МегаФон»: «Для меня важно, что компания заинтересована в здоровье своих сотрудников и берет на себя все необходимые медицинские расходы. Недавно мне понадобились услуги стоматолога, если бы не полис ДМС от «МегаФона», мне, наверное, пришлось бы отдать большую часть своей заработной платы на лечение».

Полное соблюдение требований Трудового кодекса – еще одна черта идеального работодателя. Важно не только получить свой законный отпуск, но и получить его своевременно, а если мы, к несчастью, заболели, то увидеть выплаты по больничному листу хотелось бы не через полгода.

Удивительно, но факт: очень ценной сотрудники считают возможность решать в компании интересные, инновационные задачи. Молодое поколение амбициозно, и компании, работающие на переднем краю технологического прогресса, дают возможность его представителям реализовывать свой потенциал.

Век живи – век учись. В наши дни - это не совет, а требование времени. Хорошо, когда в компании есть собственный штат тренеров-экспертов, которые помогают каждому сотруднику определить свои сильные стороны, развить профессиональные навыки, умение мыслить нестандартно и стратегически. Тренинги – личностные ли, профессиональные – удовольствие нынче не из дешевых, так что тем компаниям, у кого процесс обучения на местах отлажен и успешно работает – еще один плюс «в копилку».

Наталья ШЕРШОВА, руководитель по продажам регионального отделения компании «МегаФон»: «Для сотрудников компании доступно свыше сотни тренингов личностного и профессионального роста, которые очень помогают нам. В прошлом году я поставила себе цель стать руководителем по продажам. В то время у нас в филиале как раз стартовал уникальный проект «Управление Успехом». Мне посчастливилось в нем участвовать, и буквально через два месяца я выиграла конкурс на должность моей мечты. Все достижимо и доступно, если работаешь в правильной компании»

И, конечно, идеальный работодатель - тот, который может создать рабочую, но при этом дружескую атмосферу, который дает возможность каждому сотруднику проявить себя в творческих или социальных проектах, который точно знает, что «команда начинается с тебя».

«Сегодня стабильность - едва ли не самый важный фактор при выборе работодателя, - отмечает директор по персоналу Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Елена МУКОМОЛ. - Стопроцентные обязательства компании перед своими сотрудниками по выплатам, абсолютное соблюдение законодательства, социальные гарантии – все это дает чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне, что так необходимо каждому из нас. Кроме того, в современном мире с растущими объемами информации и меняющимися трендами мы должны постоянно развиваться, получать новые знания и компетенции, чтобы быть востребованными. Если компания по достоинству ценит своих сотрудников и предоставляет им возможности для обучения, развития и роста - значит, у нее есть достойное будущее».

Фото из архива

Cергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.