Конфликт высокого напряжения: в ожидании крайних мер

Дальневосточная распределительная сетевая компания намерена в судебном порядке добиться от Дальнегорского ГОКа ограничения потребления электроэнергии до уровня аварийной брони

Долг Дальнегорского ГОКа перед АО «ДРСК» достиг почти 200 млн рублей, но комбинат продолжает демонстративно игнорировать требования о погашении и только наращивает производство. При этом градообразующий комбинат отказывается выполнять предписание по самоограничению потребления электроэнергии, а по сути – пользуется ей за счет жителей и других предприятий Дальнегорска и Тернейского района.

Конфликт энергетиков и градообразующего предприятия уже повлиял на настроения жителей Дальнегорска. В распоряжении «Золотого Рога» имеется копия обращения жителей Дальнегорска к новому руководителю края. Люди пишут, что устали от неопределенности вокруг будущего Дальнегорского ГОКа и боятся, что политика компании в итоге ударит по всему населению. «Почему электрические сети до сих пор находятся под контролем предприятия с сомнительной репутацией? Предприятия, которым как управлял, так и управляет какой-то кипрский офшор, которому нет дела до людей, живущих на этой территории. Неужели вы допустите, чтобы какие-то управленцы из Москвы, держащие свои деньги в офшоре, эксплуатировали наши ресурсы, эксплуатировали людей, получали выручку в валюте и насмехались над нами и над властью в Приморье?», - задаются вопросами жители Дальнегорска.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», с 8 октября в отношении Дальнегорского ГОКа, который с декабря 2017 года ни разу не платил ДРСК за услуги по передаче электрической энергии, была введена процедура ограничения режима потребления электроэнергии до уровня аварийной брони. Комбинат должен был самостоятельно ограничить потребление энергии до уровня аварийной брони (3,4 МВт), при этом обеспечивая энергоснабжение остальных потребителей, присоединенных к его сетям. Однако дальнейшее развитие событий оправдало худшие ожидания сетевиков – потребление энергии ГОК не снизил, а платить по долгам и по текущим счетам так и не начал…

- Комбинат проигнорировал наши требования и продолжает потреблять электроэнергию с учетом текущей загрузки производственных мощностей, при этом наращивая выработку и реализацию собственной продукции. Ежедневная нагрузка предприятия в три-четыре раза превышает уровень аварийной брони. Фактически, сегодня Дальнегорский ГОК кредитуется за счет «Дальневосточной распределительной сетевой компании», - рассказал представитель ДРСК.

На сегодняшний день суммарный долг Дальнегорского ГОКа перед ДРСК достиг почти 200 млн рублей, из них 167 млн рублей энергетики взыскивают в судебном порядке. С учетом начавшегося отопительного сезона рост задолженности будет происходить еще быстрее – по расчетам специалистов АО «ДРСК», к весне сумма долга достигнет 300 млн рублей, на эти деньги энергетики могут провести реконструкцию электросетей в 15 населенных пунктах. Но «выключить рубильник» ГОКу, напомним, невозможно по техническим причинам: инфраструктура для подачи энергии предприятию и другим потребителям северо-востока Приморья находится на его территории. И сетевая организация, понятное дело, не может оставить десятки тысяч жителей без электричества в холода.

Не добившись от руководства ГОКа конструктивного ответа ни на предложения о реструктуризации задолженности, ни на предписание о самоограничении потребления электроэнергии, «Дальневосточная распределительная сетевая компания» прорабатывает несколько вариантов дальнейших действий. Во-первых, это обращение к новому прокурору Приморского края с просьбой отреагировать на бездействие руководства ООО «Дальнегорский ГОК». Во-вторых, это иск в Арбитражный суд Приморского края о принудительном ограничении потребления электроэнергии комбинатом сначала до уровня аварийной брони, а затем (при отсутствии каких-либо действий по погашению долга) – до уровня полного ограничения.

Сетевая компания проинформировала о сложившейся ситуации территориальное управление Ростехнадзора, МЧС и прокуратуру. Об этой критической ситуации энергетики проинформировали и врио губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО.

На фото: Повышенное напряжение бывает не только в электросетях, но и между сетевой компанией и ненадежным потребителем. А как же иначе, если на сегодняшний день суммарный долг Дальнегорского ГОКа перед ДРСК достиг почти 200 млн рублей, из них 167 млн рублей энергетики взыскивают в судебном порядке.

Фото из архива

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.