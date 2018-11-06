В столице Приморья мост уперся в бюрократию

Важный для Владивостока проект застопорился из-за разногласий чиновников

Депутат Законодательного Собрания Приморья по округу №9 Евгений КОСТЮКОВ приложил много усилий для того, чтобы в районе пересечения ул. Бородинской и ул. Гамарника появился «альтернативный» мост через Вторую Речку. Но при детальной проработке проекта выяснилось, что перед строительством сооружения необходимо расчистить и зарегулировать русло реки. Однако городские и краевые инстанции реагировать на проблему, которая выливается (в прямом смысле) в регулярные подтопления соседних домов, не спешат, занимаясь перепиской друг с другом.

Строительство небольшого моста, который позволит транспорту пересекать реку, минуя перегруженный в часы пик «основной» мост, должно было начаться осенью этого года. Однако несколько недель назад к Евгению Костюкову обратились жильцы дома №2 по ул. Гамарника и соседних домов.

Почти 10 лет назад, при строительстве нового автомобильного моста через Вторую Речку и прокладке коллектора к очистным сооружениям, была нарушена технология производства работ. Результатом стал контруклон систем ливневой канализации в прилегающих дворах, а уровень воды в русле реки оказался выше уровня стоков ливневой системы. Это подтверждено администрацией города и заключением экспертов и проектантов. С годами ситуация усугубилась тем, что русло Второй речки в этом месте постепенно заиливается и захламляется мусором. В связи с этим даже после незначительных дождей происходит подтопление придомовых территорий и подвалов жилых домов; причем на фундаменте и фасаде дома №2 по ул. Гамарника уже появились трещины. Жильцы считают, что техническое состояние нашего дома уже угрожает жизни и здоровью полутора сотен человек.

В марте 2014 года Приморский краевой суд вынес определение, возложив на КГУП «Приморский Водоканал» обязанность провести комплекс ремонтно-восстановительных работ ливневой канализации, провести усиление фундамента дома и ряд других мероприятий. Проект работ был согласован в 2017 году, но подрядчика удалось найти только в августе текущего года. Однако теперь обнаружилось новое препятствие – подрядная организация не смогла приступить к проведению работ в связи с состоянием русла Второй Речки и неправильно смонтированной трубой для сброса воды из ливневой канализации.

Таким образом, главной проблемой в настоящее время является вопрос дноуглубления русла реки. Данное условие предусмотрено проектной документацией, получившей положительное заключение госэкспертизы. Но обращения во все властные инстанции пока не дали людям ничего, кроме огромного числа отписок. Узнав, что депутат ЗС Приморья Евгений Костюков добился того, чтобы в бюджете были заложены средства на возведение автомобильного моста через Вторую речку, граждане обратились к нему с просьбой взять их проблему на контроль.

С тем, что первоочередной задачей сегодня являются мероприятия по прочистке и понижению русла Второй Речки, согласны все – и люди, и суды, и чиновники. Но департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края отвечает жильцам «тонущих «дворов, что русло реки должен чистить муниципалитет. А в администрации Владивостока уверяют, что все работы, включая дноуглубление, должны проводиться за счет федеральных средств. Итог – приостановка проектных изысканий по вопросу строительства моста, так нужного жителям задыхающегося в пробках района…

- Пока мы не решим вопрос, связанный с безопасностью дома на Гамарника,2 и соседних домов, невозможно будет начать возведение моста. Решение вопроса по руслу Второй Речки находится в ведении сразу нескольких властных структур, которые не демонстрируют желания решать проблему, а занимаются бюрократической перепиской друг с другом. Я и мои помощники вынуждены заниматься налаживанием коммуникации между ними, - говорит Евгений Костюков. – Считаю, что проблему нужно решать комплексно, расчистив не только русло Второй Речки, но и ее берега – необходимо освободить их от «диких» автомастерских и автостоянок, разных непонятных строений. Здесь лучше высадить деревья, которые своими корнями будут забирать «лишние» грунтовые воды.

На фото: Депутат ЗС ПК Евгений Костюков: чистить нужно не только русло, но и берега Второй Речки.

Фото из архива

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.