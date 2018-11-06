"Гагарин" приземлится на Чуркине

Во Владивостоке назревает очередной конфликт жителей и застройщиков

Не сумев получить под застройку сквер на Эгершельде, инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй» решила сосредоточиться на другом «точечном» проекте. 22-этажный жилой комплекс «Гагарин» должен появиться на месте сгоревшего барака на улице Черемуховой.

Обеспокоенные жильцы соседних домов уже выступили против строительства, которое может развернуться буквально в нескольких метрах от их окон.





Новострой на пепелище

…Вечером 15 ноября 2017 года рядом со зданием Первомайского районного суда полыхал недавно расселенный деревянный дом. Неподалеку находится пожарная часть, и огнеборцы прибыли на место уже через несколько минут после сигнала, но на тушение и проливку конструкций ушла вся ночь. К счастью, обошлось без жертв, хотя после расселения в заброшенном строении то и дело собирались бомжи.

В начале весны остатки барака разобрали и вывезли. Подрядчиком работ выступила Инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй». Однако, как рассказывают жильцы соседнего дома, после демонтажа забор вокруг земельного участка, на котором находился барак, не убрали. Сначала граждан этот факт особо не беспокоил. Тем более, что у местной детворы появилась новая площадка для игр – на которой, к тому же, сохранилось немало деревьев. Но через несколько месяцев забором попытались отгородить часть территории, прилегающей к соседнему дому – пятиэтажке на Черемуховой, 4а. И тогда у людей появились опасения, что под их окнами может развернуться очередное «точечное» строительство.

А недавно стало ясно, что эти опасения не беспочвенны. Внезапно освободившийся клочок земли в перспективном для девелоперов Первомайском районе Владивостока под реализацию своего проекта выбрала все та же ИСК «Аврора-строй». У жилого комплекса, названного в честь первого космонавта планеты Юрия ГАГАРИНА, уже есть собственный сайт, на котором можно узнать о некоторых, весьма любопытных, деталях. Например, о том, что построить и сдать высотку планируется примерно за три года – к началу 2022 года. А это значит, что строить на месте бывшего барака могут начать уже через несколько недель.

Досье "Золотого Рога": По данным портала «За честный бизнес», учредителем зарегистрированного в июне 2017 года ООО «Инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй» является Александр БЛУДОВ (100% в уставном капитале). Возглавляет ИСК «Аврора-строй» генеральный директор Сергей БЕЛОВ, который в 2017 году избрался депутатом Думы Владивостока по списку КПРФ. 12 февраля 2018 года ИСК «Аврора-строй» зарегистрирована в качестве резидента Свободного порта Владивосток.

Жилых этажей в ЖК «Гагарин» будет 22. Ставка делается на малогабаритное жилье (от 33,9 кв.м до 55,6 кв.м), которое, как правило, быстро продается. На сайте можно не только ознакомиться с планировками будущих квартир, но и забронировать понравившуюся жилплощадь. Калькулятор стоимости жилья призывает поспешить: если в начале стоимость «квадрата» в «Гагарине» составит всего 80 тысяч рублей, то ближе к сдаче ценник вырастет до 120 тысяч рублей. Окончательно развеять сомнения тех, кто намерен вложить деньги в новостройку, призвана следующая информация на сайте компании, зарегистрированной в июне 2017 года. «На общем счету компании более 10 построенных жилых домов. Все наши объекты были сданы точно в срок. Компания ООО ИСК «Аврора-Строй» создана командой профессионалов в области жилищного строительства. На коллективном счету - десятки реализованных проектов. Мы объединились, чтобы создавать современное доступное жилье в городах Приморского края», - говорится на сайте ЖК «Гагарин».

Что подразумевается под словами «общий счет» и «коллективный счет», покупателям жилья остается только догадываться. Зато им обещают «безопасный двор» и 132 парковочных места. Учитывая этажность, можно представить себе и вид из окна «Гагарина» на бухту Диомид и пролив Босфор Восточный. Но это – с верхних этажей. А жильцам нижних, вполне возможно, придется смотреть на дворик Первомайского районного суда, куда часто привозят арестантов в сопровождении конвоя с собаками. Кроме того, новый дом хотят построить в самом начале внутриквартальной дороги, ведущей к улицам Гульбиновича и Могилевской, а также к ЗАГСу Первомайского района. Жители рассказывают, что на узком участке между зданием суда и 16-этажкой на Черемуховой,8 и сейчас с трудом разъезжаются два автомобиля; остро стоит вопрос парковки авто.

Досье "Золотого Рога": Договор аренды муниципального земельного участка с кадастровым номером 25:28:030007:178 площадью 3412 кв.м., где должен расположиться ЖК «Гагарин», датирован 8 июня 2018 года. Срок действия договора составляет три года. В документе четко прописано: цель использования земельного участка – строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями. На часть участка, расположенную в технических зонах и красных линиях (по участку проходит теплосеть), права арендатора ограничены.

Субботник или стройка?

На данный момент каких-либо строительных работ на Черемуховой, 6а не ведется, хотя забор со стороны суда и со стороны проезда в сторону улицы Гульбиновича по-прежнему стоит. Ближе к дому №4а стоят только вкопанные бревна: «замкнуть» ограждение изначально мешали полтора десятка металлических гаражей, которые до сих пор не убрали. Жильцы соседних домов уже несколько раз проводили собрания по поводу возможной «точечной» застройки. Очередное состоялось в минувшую пятницу, 2 ноября.

- Люди хотят провести субботник, организовать здесь детскую площадку. Возможной стройкой они недовольны, - рассказал член Общественной палаты Приморского края Сергей МИЛЬВИТ, который помог жителям соседних домов составить обращение в прокуратуру. Правда, надзорный орган пока ограничился лишь тем, что передал материалы в администрацию города и в полицию.

Напомним, что одним из проектов ИСК «Аврора-строй» должна была стать жилая многоэтажка в зеленой зоне по ул. Верхнепортовой, неподалеку от МГУ им. НЕВЕЛЬСКОГО. После того, как в апреле 2018 года краевой департамент земельных и имущественных отношений отказал компании в предоставлении участка, она обратилась в Арбитражный суд Приморского края. Суд дважды оставлял заявление строительной компании без движения в связи с неполнотой пакета документов, приложенных к иску, но в конце августа дал ход делу. Впоследствии, из-за широкого общественного резонанса, «Аврора-строй» заявила отказ от своих требований в полном объеме, и 11 октября краевой арбитраж прекратил производство по делу.

На фото: Обеспокоенные жильцы соседних с новой стройкой домов уже выступили против строительства, которое может развернуться буквально в нескольких метрах от их окон.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.