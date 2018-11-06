Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха

Очередной проект на острове, похоже, будет похоронен из-за традиционной российской безалаберности и неповоротливости

Потенциальных резидентов Специального административного района (САР), созданного на острове Русском во Владивостоке, ожидают неудобства при запуске на его территории полноценного офиса из-за отсутствия подходящих площадей. По большому счету, получилось «как всегда» - чиновничьи «хотелки» забежали вперед. Ведь на острове на данный момент кроме кампуса ДВФУ нет ни одного специализированного офисного здания.

Так, первый резидент САР - ООО «Финвижн холдингс» совладельца банка «Восточный» Артема АВЕТИСЯНА был вынужден снять офисное помещение на территории Центра отдыха «Белый лебедь». При этом корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог» администратор центре отдыха категорически отрезал: «Снять офис у нас невозможно».

Досье "Золотого Рога": Президент РФ Владимир ПУТИН в августе подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах России на островах Русском во Владивостоке и Октябрьском в Калининграде, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. Компании, сменившие таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, получат статус международной компании и смогут без ограничений совершать валютные операции и расчеты, а также пользоваться налоговыми льготами. В частности, для них устанавливаются сниженные ставки налога на прибыль по доходам, полученным ими в виде дивидендов и при продаже акций.

По ходу чтений законопроекта в Госдуме функциональность льготных зон, которые изначально задумывались как полноценные офшорные юрисдикции, была ограничена. Согласно основному закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо, то есть российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов.

Первый пошел…

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) зарегистрировало Finvision Holdings Limited в качестве резидента САР в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Компания была зарегистрирована как юрлицо еще в июне 1974 года и до недавнего времени базировалась на Кипре. Уставный капитал на данный момент – 20,383 млн рублей, гендиректор – Юрий ГУСЕВ.

«Финвижн Холдингс», получив статус международной компании и подписав соглашение об осуществлении деятельности в САР, взяла на себя обязательства в течение полугода вложить не менее 50 млн рублей в территорию.

Учредитель компании, директор направления Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян пояснил, что решение о переводе компании в Россию было принято в связи с рядом неудобств, с которыми компания сталкивалась на Кипре.

«Как КИК (контролируемая иностранная компания) нам необходимо было ежегодно сдавать в России финансовую отчетность компании, а также учитывать ее чистую прибыль в налоговой декларации - 3 НДФЛ и платить налог с прибыли КИК в размере 13%. Кроме того, необходимо было снимать офис, содержать номинального директора, специалистов по ведению бухгалтерского учета, а также аудиторов. В России же со статусом САР как международная холдинговая компания мы освобождаемся от налогов на дивиденды и от налогов на продажу акций либо долей компании. Да и перевод компании в Россию у нас занял всего 5 дней», - сказал г-н Аветисян «Интерфаксу».

Бизнесмен также сообщил, что «Финвижн Холдингс» готова инвестировать в развитие инфраструктуры острова Русский 100 млн рублей.

«Мы решили удвоить эту сумму (предписанную законом) и вложить в развитие инфраструктуры острова Русский 100 млн рублей, поскольку на острове на сегодняшний день существуют проблемы с офисными помещениями, инновационными центрами и гостиницами», - сказал г-н Аветисян.

Работать, а не отдыхать

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО Международная компания «Финвижн холдингс» (основной вид деятельности – «вложения в ценные бумаги») было внесено в ЕГРЮЛ 11 сентября и тогда же получило свидетельство ОГРН. Адрес компании: город Владивосток, остров Русский, поселок Воевода, дом №20. То есть полностью совпадающий с адресом Центра отдыха «Белый лебедь».

На территории санатория расположены два 3-этажных здания с номерами различного уровня комфортности. В корпусе №1 на первом этаже находится лечебница (грязе- и водолечебное отделение), spa, кабинет массажа и бассейн. На втором этаже расположены номера категории «комфорт» и «комфорт плюс», а также физиотерапевтическое отделение лечебницы. В корпусе №2 находятся номера категории «эконом» и «стандарт».

На территории санатория также имеется возможность проживания в отдельно стоящем коттедже, в одних из четырех апартаментов. Апартаменты включают в себя 2 этажа. На первом - прихожая, санузел, гостиная-кухня. На втором этаже - две спальни. Оснащение включает в себя - ТВ, холодиник, чайник, микроволновая печь, посуда, белье, полотенца. Апартаменты рассчитаны на комфортное проживание четырех человек. Стоимость - 8 тыс. рублей. В номерном фонде санатория также есть деревянный дом и усадьба.

Но, по большому счету, где конкретно базируется офис «Финвижн холдингс» не столь важно, к примеру, офис «Черноморского отделения Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт» Остапа БЕНДЕРА расположился в помещении бывшего галантерейного магазина. Другое дело, что галантерейных магазинов на острове Русский сегодня попросту нет.

Глава Минэкономразвития РФ Максим ОРЕШКИН на площадке ВЭФа заявил, что резидентами САР пока готовы стать либо компании, которых вынуждают внешние факторы, либо те, для кого это не обусловлено большими издержками.

По его словам, на данном этапе очень важно наработать практику. «Получить первые перерегистрации. Когда этот режим станет более понятным, более прозрачным, мы увидим сразу гораздо больше компаний, которые захотят это сделать, с одной стороны, с другой стороны, мы будем понимать, в каких местах нужно еще подкручивать регулирование, чтобы оно работало эффективно и было удобно», - пояснил г-н Орешкин.

Как видим, первая перерегистрация прошла комом.

Что-то пошло не так

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, ответственный за развитие Дальнего Востока, по факту уже раскритиковал реализацию закона о САР на острове Русский.

«Никто ни в чем в САР не разобрался. Пока тот продукт, который получается, мне не кажется совершенным, он не отвечает на целый ряд вопросов», - сказал он в интервью ТАСС.

Г-н Трутнев рассказал, что за последнее время провел несколько совещаний, посвященных вопросу о том, чем привлекателен этот специальный административный режим. По его словам, в этой теме есть много вопросов, которыми можно заняться. Хотя чиновники уверены, что в законе все хорошо прописано, отметил вице-премьер, представители крупного бизнеса уже высказывали критику прописанных в законе процедур.

«Оказалось, что позиции различаются коренным образом. Предусмотренные законом процедуры не до конца продуманы», - указал он.

Вице-премьер отметил необходимость «подумать о том, как создать режим, в который бы хотели перерегистрироваться компании из ближайших стран, в котором можно было бы без ущерба для российского бюджета зарегистрироваться российским компаниям».

По мнению г-на Трутнева, в САР должно быть только два ограничения: нельзя допускать риска выпадения доходов бюджета РФ и нарушать нормы законодательства о противодействии деятельности по отмыванию доходов, полученных преступных путем.

На одном из ближайших совещаний по этому вопросу вице-премьер планирует провести сравнительный анализ действующего закона о САР и поправок к нему, подготовленных Минэкономразвития, а также лучших мировых практик в сфере офшорного законодательства. После такого анализа можно будет сделать выводы о том, что можно исправить в действующем законе.

В последнее время обсуждаются возможные поправки в пакет законов о САР, чтобы снять препятствие для редомицилирования компаний, вынужденных менять состав акционеров из-за санкций.

Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что юрлицо, претендующее на статус международной холдинговой компании в рамках САР, не должно менять контролирующего владельца как непосредственно до ремодицилирования - с 1 января 2017 года, так и в течение года после регистрации. Такая норма в законе была прописана для того, чтобы механизм САР не использовался для уклонения от уплаты налогов. Однако если компании, чтобы выйти из-под действия иностранных санкций, нужно сменить контролирующего акционера, она нарушит это требование.

Очередь не занимают

О том, кто еще в перспективе может перебраться на остров Русский, информации нет. Озвучивалось, что переговоры о переезде ведут еще четыре компании, В частности, переезд планируют UC Rusal и En+ Holding (принадлежат En+): их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план по переезду с островов Джерси и Кипр. Только вот вряд ли эти «монстры» захотят перебираться на остров Русский с его инфраструктурными проблемами и оторванностью от Европы.

Досье "Золотого Рога": Согласно документам банка «Восточный», «Аветисян Артем Давидович владеет 100% долей в уставном капитале Международной компании «Финвижн Холдингс» (общество с ограниченной ответственностью) и является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк». Доля «Финвижн Холдингс» на данный момент составляет 32,02% (32,55% обыкновенных) акций кредитной организации. Еще 4,8% и 3,2% капитала принадлежит, соответственно, партнерам г-на Аветисяна - Шерзоду ЮСУПОВУ и Юрию ДАНИЛОВУ.

На фото: Так выглядит место штаб-квартиры первого резидента спецрайона острова Русский.

Фото ЦО «Белый Лебедь»

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.