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"Стикс-П" получил золото на международной выставке "НЕКРОПОЛЬ-TANEXPO World Russia 2015"
Известная приморская ритуальная компания «Стикс-П» в очередной раз подтвердила уровень и качество предоставляемых услуг, завоевав сразу две золотые медали на престижной международной похоронной выставке «НЕКРОПОЛЬ-TANEXPO World Russia 2015», которая проходила в Москве с 14 по 16 октября, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Высшая награда в номинации «Проектирование и дизайн» присуждена за создание семейных захоронений на Морском кладбище Владивостока.
Досье "Золотого Рога": Компания «Стикс-П» работает на приморском рынке с 1995 года, имеет развитую филиальную сеть, собственную производственную базу и автопарк. Персонал предприятия проходит специальную подготовку и аттестацию.
Клиенты компании получают весь комплекс профессиональных услуг: от оформления гробов и залов прощания - до создания эксклюзивных мемориальных комплексов. Поэтому золотые и серебряные медали, грамоты и дипломы, получаемые на российских и международных выставках, стали уже закономерностью.
Впрочем, едва ли не лучше всех медалей о работе компании говорит книга отзывов, исписанная благодарностями тех, кто в минуты страшного горя получил не только комплекс необходимых услуг, но еще и поддержку и понимание.
В перечне предложений «Стикс-П» более 150 различных услуг, среди которых организация и проведение похорон, кремация, погребение по традициям различных вероисповеданий, траурная флористика, изготовление и установка памятников из натурального камня – гранита, мрамора, - оградок, опалубок, мемориальных плит, а также благоустройство мест захоронений и дизайнерские услуги.
Предприятие имеет 10 филиалов в Приморском крае, а также представительство в Московской области, не побоявшись высокой конкуренции, и смогло занять свою нишу на рынке, предлагая действительно уникальные продукты и услуги, включая ритуальные услуги для домашних животных, которые становятся сегодня все более востребованными, в том числе и у приморцев.
Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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