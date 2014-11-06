Как заглянуть в кадастр?

Для получения информации о кадастровой стоимости объекта недвижимости специалисты предлагают воспользоваться двумя способами.

Первый - это запросить справку о кадастровой стоимости в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю (690063, г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2). И она будет предоставлена бесплатно и в срок не более пяти дней.

Второй - зайти на своем компьютере на сайт Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии - https://rosreestr.ru - и найти эту информацию не выходя из своей квартиры.

Поиск осуществляется в разделе «Предоставление сведений на публичной кадастровой карте» и в разделе «Электронные услуги», в котором следует по ссылке перейти к разделу «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Отправлять запрос по объекту недвижимости на сайте Росреестра надо по вкладкам и ссылкам: «Государственные услуги» -» «Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости» -» «Электронные услуги» -» «Форма запроса сведений ГКН». Информацию по запросу можно будет получить в нескольких вариантах на выбор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.