Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Инженеры в Приморье согласны на зарплату в 40-60 тысяч рублей
Службой исследований компании HeadHunter была проведена аналитика резюме, размещенных на сайте vladivostok.hh.ru в разделе «Производство», и составлен собирательный портрет инженера, с целью выяснить: кто он - современный инженер Приморья?
Согласно исследованию HeadHunter, инженер в Приморье – мужчина (80%) в возрасте от 26 до 35 лет (46%). На втором месте руководители чуть постарше – 26% из всех соискателей находятся в возрасте 36-40 лет, 14% – инженеры возрастом 46-55 лет. С опытом работы более 6-ти лет большинство – 69% соискателей.
85% инженеров в разной степени владеют английским языком, на втором месте немецкий 4%, а на третьем месте стоят сразу три позиции: французский, китайский, японский языки 1,5% (в исследовании учитывалось, что 1 специалист может знать несколько языков одновременно).
Зарплатные ожидания соискателей на должность инженера распределились следующим образом. По мнению соискателей (27%), для них вполне приемлемой будет зарплата в размере 40-60 тыс. рублей. Чуть меньше, 18%, готовы выйти на работу, если будет предложено вознаграждение 30-40 тыс. рублей, 17% соискателей не отказались бы от заработной платы в размере 60–80 тыс. рублей.
Новости тематики
- РРПК готовит новые рабочие места
- Приморский филиал РАНХиГС как центр подготовки профессионалов проектного менеджмента
- В Приморском филиале РАНХиГС проводится очно-заочное обучение по программе государственное и муниципальное управление
- Cтало известно, куда ушел работать бывший управляющий директор "Восточного порта"
- Кадр ягодка всегда
- У "Восточного Порта" сменился руководитель
- Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
- Приморцы стали продажными
- "Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому
- Главный тепловик Приморья может стать главным дорожником
Новости раздела
- Вклады в тренде
- Амбициозная "крипта"
- Его в дверь, а он в окно
- Корейцы нацелились на Славянку
- Ключ к решению инфраструктурных задач
- Япония и Китай тестируют возможности международного транспортного коридора "Приморье-2"
- Тайге нужен собственник
- "Природа без границ" устроила мозговой штурм
- Взлет разрешен
- "Приморскуголь" и Приморье отмечают юбилей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста