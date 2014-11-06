Инженеры в Приморье согласны на зарплату в 40-60 тысяч рублей

Службой исследований компании HeadHunter была проведена аналитика резюме, размещенных на сайте vladivostok.hh.ru в разделе «Производство», и составлен собирательный портрет инженера, с целью выяснить: кто он - современный инженер Приморья?

Согласно исследованию HeadHunter, инженер в Приморье – мужчина (80%) в возрасте от 26 до 35 лет (46%). На втором месте руководители чуть постарше – 26% из всех соискателей находятся в возрасте 36-40 лет, 14% – инженеры возрастом 46-55 лет. С опытом работы более 6-ти лет большинство – 69% соискателей.

85% инженеров в разной степени владеют английским языком, на втором месте немецкий 4%, а на третьем месте стоят сразу три позиции: французский, китайский, японский языки 1,5% (в исследовании учитывалось, что 1 специалист может знать несколько языков одновременно).

Зарплатные ожидания соискателей на должность инженера распределились следующим образом. По мнению соискателей (27%), для них вполне приемлемой будет зарплата в размере 40-60 тыс. рублей. Чуть меньше, 18%, готовы выйти на работу, если будет предложено вознаграждение 30-40 тыс. рублей, 17% соискателей не отказались бы от заработной платы в размере 60–80 тыс. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.