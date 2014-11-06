Рынок расчистят от мелких туроператоров

Законопроект о реформировании туротрасли закручивает гайки

Законопроект Министерства культуры о реформировании туристической отрасли претерпел заметные изменения в ходе его доработки. Последняя версия документа, которая сейчас обсуждается в правительстве, предусматривает увеличение минимального размера суммы, на которую туроператоры в сфере выездного туризма должны страховать свою ответственность перед клиентами, с 30 млн до 50 млн рублей, пишут «Известия».

Кроме того, увеличат взносы в гарантийный фонд ассоциации «Турпомощь», а также каждого туроператора обяжут создать персональный фонд (исходя из расчета 100 рублей на клиента) - на тот случай, если потребуется экстренная эвакуация туристов с места отдыха. Участники рынка говорят, что реформа в таком виде заставит мелких и средних туроператоров уйти с рынка.

Решение о реформе туротрасли принято в правительстве в начале августа после веерного коллапса в отрасли: пострадали десятки тысяч туристов. По информации «Известий», законопроект планируется внести в Госдуму в начале декабря.

Последняя версия законопроекта прежде всего предусматривает увеличение размера взносов, уплачиваемых туроператорами в гарантийный фонд. Он создан в 2012 году и находится под управлением ассоциации «Турпомощь». Средства данного фонда предназначены исключительно для экстренной помощи туристам, когда из-за банкротства туроператора они не могут вернуться с отдыха в Россию. Сейчас туроператоры должны ежегодно отчислять в фонд «Турпомощи» 0,1% от выручки, но не менее 100 тыс. рублей.

Текущей версией законопроекта предложено установить размер этого взноса в зависимости от количества туристов, вывозимых компанией за рубеж: если не более 100 тыс. туристов, то отчислять нужно 100 тыс. рублей, от 100 тыс. до 500 тыс. туристов - 300 тыс. рублей, более 500 тыс. туристов - 500 тыс. рублей. Увеличение размера взносов в гарантийный фонд обусловлено тем, что за минувшее лето «Турпомощь» истратила более 90% содержащихся в нем средств - из 369 млн осталось только 30 млн рублей.

Более того, законопроект предусматривает, что каждый туроператор должен будет создать фонд персональной ответственности для тех же целей - экстренная помощь туристам. Причем средства персональных фондов будут использоваться в первую очередь. Только в том случае, если их будет недостаточно, подключат гарантийный фонд. Для создания фонда персональной ответственности туроператор должен оформить, например, банковскую гарантию, минимальная сумма которой определяется из расчета 100 рублей на одного туриста.

Наконец, актуальная редакция законопроекта предусматривает также для туроператоров, организующих зарубежные туры, увеличение минимальной суммы, на которую они должны страховать свою ответственность перед туристами. За счет данной страховки туристы могут компенсировать свои потери в случае банкротства компании.

По действующему закону если выручка туроператора не превышает 250 млн рублей, то он должен застраховать свою ответственность на 30 млн рублей, если свыше 250 млн рублей - на сумму, равную 12% от выручки. Теперь же предлагается для всех операторов установить страховую сумму в размере 3% (а с 2016 года - 5%) от общей стоимости услуг, оказанных в течение года в сфере выездного туризма, но не менее 50 млн рублей.

Для компаний, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, сохраняется прежнее значение - не менее 500 тыс. рублей. Как альтернатива страховому договору туроператоры могут получить банковскую гарантию на соответствующую сумму.

Такой резкий скачок лимитов связан с тем, что минувшим летом страховок явно не хватало. Например, объем обязательств перед туристами компании «Лабиринт» превысил 1,8 млрд рублей, что в 11 раз больше лимита по договору страхования ответственности (он равен 160 млн рублей).

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий БАРЗЫКИН указал, что изменения, направленные на защиту прав туристов, необходимы. Вместе с тем, по его словам, практически во всех отзывах на законопроект представители турбизнеса не поддержали предложения, которые увеличивают финансовую нагрузку на участников рынка.

- В частности, увеличение минимального размера финансового обеспечения до 50 млн рублей для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, является явно избыточным и экономически не обоснованным. Такая норма фактически исключает возможность туроператорской деятельности для представителей малого и среднего бизнеса, - сообщил Барзыкин.

Исполнительный директор «Клуба защиты прав туристов» Федор КОРОБКОВ считает, что даже предлагаемого увеличения размера суммы, на которую туроператоры должны страховать свою ответственность, недостаточно для покрытия в полном объеме ущерба, который может быть причинен туристам. Вместе с тем, по его словам, данный законопроект в больше, степени направлен на защиту прав туристов, чем его первоначальная версия.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя ЛОМИДЗЕ и без поправок - лишь на фоне падения рубля - ожидает сокращения числа туроператоров к весне на 30%. В разговоре с «Известиями» Ломидзе отметила, что мер, предусмотренных законопроектом, недостаточно: механизм выглядит разбалансированным. В ходе подготовки документа, по ее словам, рынок указывал на необходимость распределения ответственности между туроператорами, турагентами (продают сформированные туроператорами туры) и перевозчиками. Текущей редакцией проекта вся ответственность возложена на туроператоров.

Вместе с тем, говорит Ломидзе, предусмотренная проектом финансовая нагрузка на туроператоров будет посильной для крупных и средних участников рынка.

- Расчет размера фонда персональной ответственности исходя из 100 рублей на туриста является вполне адекватным. Эта сумма будет заложена в стоимость путевки, что, с одной стороны, незначительно увеличит ее цену для туриста, но с другой - позволит создать дополнительный страховой механизм, - рассказывает Ломидзе. - Сейчас крупные туроператоры в год обслуживают около 2 млн клиентов в сфере выездного туризма, у мелких игроков это может быть всего 10 тыс. человек в год. Стоимость страховки за неисполнение обязательств перед туристами в случае реализации законопроекта, по некоторым оценкам, возрастет в 2-3 раза, что тоже является посильным для рынка.

Однако увеличение минимальной страховой суммы до 50 млн рублей недостаточно для того, чтобы отфильтровать ненадежных игроков. В то же время у многих туроператоров могут возникнуть сложности при оформлении страховки или банковской гарантии, поскольку страховые компании и банки в последнее время отказываются работать на туррынке.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь ЮРГЕНС подтвердил, что непрозрачность туристического рынка побуждает все большее число страховых компаний отказываться от страхования ответственности туроператоров.

- Сейчас можно твердо сказать, что мы имеем дело с системным кризисом в отрасли. По итогам произошедших летом массовых уходов с рынка туркомпаний сумма финансового обеспечения по договорам ответственности туроператоров, прекративших исполнение обязательств, составляет 1,9 млрд рублей, а уже заявленные убытки, по нашей информации, за июль-сентябрь превысили 4,3 млрд рублей, - указал Юргенс.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.