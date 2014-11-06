Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рынок расчистят от мелких туроператоров
Законопроект о реформировании туротрасли закручивает гайки
Законопроект Министерства культуры о реформировании туристической отрасли претерпел заметные изменения в ходе его доработки. Последняя версия документа, которая сейчас обсуждается в правительстве, предусматривает увеличение минимального размера суммы, на которую туроператоры в сфере выездного туризма должны страховать свою ответственность перед клиентами, с 30 млн до 50 млн рублей, пишут «Известия».
Кроме того, увеличат взносы в гарантийный фонд ассоциации «Турпомощь», а также каждого туроператора обяжут создать персональный фонд (исходя из расчета 100 рублей на клиента) - на тот случай, если потребуется экстренная эвакуация туристов с места отдыха. Участники рынка говорят, что реформа в таком виде заставит мелких и средних туроператоров уйти с рынка.
Решение о реформе туротрасли принято в правительстве в начале августа после веерного коллапса в отрасли: пострадали десятки тысяч туристов. По информации «Известий», законопроект планируется внести в Госдуму в начале декабря.
Последняя версия законопроекта прежде всего предусматривает увеличение размера взносов, уплачиваемых туроператорами в гарантийный фонд. Он создан в 2012 году и находится под управлением ассоциации «Турпомощь». Средства данного фонда предназначены исключительно для экстренной помощи туристам, когда из-за банкротства туроператора они не могут вернуться с отдыха в Россию. Сейчас туроператоры должны ежегодно отчислять в фонд «Турпомощи» 0,1% от выручки, но не менее 100 тыс. рублей.
Текущей версией законопроекта предложено установить размер этого взноса в зависимости от количества туристов, вывозимых компанией за рубеж: если не более 100 тыс. туристов, то отчислять нужно 100 тыс. рублей, от 100 тыс. до 500 тыс. туристов - 300 тыс. рублей, более 500 тыс. туристов - 500 тыс. рублей. Увеличение размера взносов в гарантийный фонд обусловлено тем, что за минувшее лето «Турпомощь» истратила более 90% содержащихся в нем средств - из 369 млн осталось только 30 млн рублей.
Более того, законопроект предусматривает, что каждый туроператор должен будет создать фонд персональной ответственности для тех же целей - экстренная помощь туристам. Причем средства персональных фондов будут использоваться в первую очередь. Только в том случае, если их будет недостаточно, подключат гарантийный фонд. Для создания фонда персональной ответственности туроператор должен оформить, например, банковскую гарантию, минимальная сумма которой определяется из расчета 100 рублей на одного туриста.
Наконец, актуальная редакция законопроекта предусматривает также для туроператоров, организующих зарубежные туры, увеличение минимальной суммы, на которую они должны страховать свою ответственность перед туристами. За счет данной страховки туристы могут компенсировать свои потери в случае банкротства компании.
По действующему закону если выручка туроператора не превышает 250 млн рублей, то он должен застраховать свою ответственность на 30 млн рублей, если свыше 250 млн рублей - на сумму, равную 12% от выручки. Теперь же предлагается для всех операторов установить страховую сумму в размере 3% (а с 2016 года - 5%) от общей стоимости услуг, оказанных в течение года в сфере выездного туризма, но не менее 50 млн рублей.
Для компаний, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, сохраняется прежнее значение - не менее 500 тыс. рублей. Как альтернатива страховому договору туроператоры могут получить банковскую гарантию на соответствующую сумму.
Такой резкий скачок лимитов связан с тем, что минувшим летом страховок явно не хватало. Например, объем обязательств перед туристами компании «Лабиринт» превысил 1,8 млрд рублей, что в 11 раз больше лимита по договору страхования ответственности (он равен 160 млн рублей).
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий БАРЗЫКИН указал, что изменения, направленные на защиту прав туристов, необходимы. Вместе с тем, по его словам, практически во всех отзывах на законопроект представители турбизнеса не поддержали предложения, которые увеличивают финансовую нагрузку на участников рынка.
- В частности, увеличение минимального размера финансового обеспечения до 50 млн рублей для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, является явно избыточным и экономически не обоснованным. Такая норма фактически исключает возможность туроператорской деятельности для представителей малого и среднего бизнеса, - сообщил Барзыкин.
Исполнительный директор «Клуба защиты прав туристов» Федор КОРОБКОВ считает, что даже предлагаемого увеличения размера суммы, на которую туроператоры должны страховать свою ответственность, недостаточно для покрытия в полном объеме ущерба, который может быть причинен туристам. Вместе с тем, по его словам, данный законопроект в больше, степени направлен на защиту прав туристов, чем его первоначальная версия.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя ЛОМИДЗЕ и без поправок - лишь на фоне падения рубля - ожидает сокращения числа туроператоров к весне на 30%. В разговоре с «Известиями» Ломидзе отметила, что мер, предусмотренных законопроектом, недостаточно: механизм выглядит разбалансированным. В ходе подготовки документа, по ее словам, рынок указывал на необходимость распределения ответственности между туроператорами, турагентами (продают сформированные туроператорами туры) и перевозчиками. Текущей редакцией проекта вся ответственность возложена на туроператоров.
Вместе с тем, говорит Ломидзе, предусмотренная проектом финансовая нагрузка на туроператоров будет посильной для крупных и средних участников рынка.
- Расчет размера фонда персональной ответственности исходя из 100 рублей на туриста является вполне адекватным. Эта сумма будет заложена в стоимость путевки, что, с одной стороны, незначительно увеличит ее цену для туриста, но с другой - позволит создать дополнительный страховой механизм, - рассказывает Ломидзе. - Сейчас крупные туроператоры в год обслуживают около 2 млн клиентов в сфере выездного туризма, у мелких игроков это может быть всего 10 тыс. человек в год. Стоимость страховки за неисполнение обязательств перед туристами в случае реализации законопроекта, по некоторым оценкам, возрастет в 2-3 раза, что тоже является посильным для рынка.
Однако увеличение минимальной страховой суммы до 50 млн рублей недостаточно для того, чтобы отфильтровать ненадежных игроков. В то же время у многих туроператоров могут возникнуть сложности при оформлении страховки или банковской гарантии, поскольку страховые компании и банки в последнее время отказываются работать на туррынке.
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь ЮРГЕНС подтвердил, что непрозрачность туристического рынка побуждает все большее число страховых компаний отказываться от страхования ответственности туроператоров.
- Сейчас можно твердо сказать, что мы имеем дело с системным кризисом в отрасли. По итогам произошедших летом массовых уходов с рынка туркомпаний сумма финансового обеспечения по договорам ответственности туроператоров, прекративших исполнение обязательств, составляет 1,9 млрд рублей, а уже заявленные убытки, по нашей информации, за июль-сентябрь превысили 4,3 млрд рублей, - указал Юргенс.
Новости тематики
- Жителей и гостей Приморья пригласят полетать
- Бонус за въезд
- Приморье ставит на событийный туризм
- Ресторанный бизнес с опорой на своих
- Владивосток вновь встречает "Бриллиантовую принцессу"
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
- По Приморью прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
Новости раздела
- Вклады в тренде
- Амбициозная "крипта"
- Его в дверь, а он в окно
- Корейцы нацелились на Славянку
- Ключ к решению инфраструктурных задач
- Япония и Китай тестируют возможности международного транспортного коридора "Приморье-2"
- Тайге нужен собственник
- "Природа без границ" устроила мозговой штурм
- Взлет разрешен
- "Приморскуголь" и Приморье отмечают юбилей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста