Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Арбитражный суд Приморского края пока не может определиться с крабовыми аукционами
Во вторник, 5 ноября Арбитражный суд Приморского края отменил результаты нашумевших аукционов 2012 года по двум видам морского членистоногого – синему и волосатому крабам.
Истцом в этих процессах – как и во всех «крабовых» - выступил заместитель прокурора Приморского края, действующий «в защиту публичных интересов» и Министерство сельского хозяйства. Правда, представитель Минсельхоза все время вхождения в дело в качестве истца, так и не удосужился прибыть во Владивосток. Поэтому для широкой общественности осталось загадкой, каким образом были нарушены публичные интересы государства в лице Минсельхоза, так как полномочия по распоряжению биоресурсами принадлежат Росрыболовству, а полномочия Минсельхоза исключительно - нормотворчество. Между тем, в ходе заседания была оглашена лишь результативная часть судебного решения.
По словам представителей ответчиков – терруправления Росрыболовства, а также компании «Акваресурс-ДВ» - решения будут обжалованы в вышестоящей инстанции. По закону, на это у участников процесса есть месяц.
В итоге крабовое дело за год преодолело всего лишь первую инстанцию. Рыбаки имеют на руках три решения суда. Напомним, что 5 июля этого года Арбитражный суд ПК отказал истцу – прокуратуре Приморского края – в удовлетворении исковых требований по отмене результатов аукциона по камчатскому крабу.5 августа прокуратура подала аппеляционную жалобу на решение суда первой инстанции, требуя отменить решение Арбитражного суда ПК и признать итоги торгов недействительными. Ранее Арбитражный суд Приморского края отклонил иски рыболовных компаний требующих признать аукционную документацию незаконной.
Также напомним, что 8 октября Пятый арбитражный аппеляционных суд принял решение провести рассмотрение дела по камчатскому крабу по правилам первой инстанции, ближайшее заседание назначено на 10 декабря. Отметим также, что теперь по ходатайству прокуратуры в качестве соистца привлечен и Минсельхоз РФ – в качестве «представителя интересов государства». Именно этот истец и не являлся в судебные заседания, как в Арбитражный суд Приморского края, так и в Пятый апелляционный Арбитражный суд. Не исключено, что окончательную точку в деле поставит Высший Арбитражный суд, как это было с аукционами 2010 г. Когда чистоту аукционов по крабу опилио подтвердила эта судебная инстанция. Так, можно ожидать, то крабовое дело плавно перейдет в 2014 г., а значит, об открытии промысла трех видов крабов в Приморье можно пока забыть.
Новости тематики
- Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
- Марикультура увидела перспективу
- Заход на новый передел?
- Рыбная отрасль добавила налогов
- Свежий улов на подходе
- Дальневосточным рыбакам рассчитали квоты на 15 лет
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Промысел вне границ
- Рыбаки включили сирены
- Прибрежные квоты раздора
Новости раздела
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- В Приморье застроили проблемных застройщиков
- ДВМП не спускает флаг
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе