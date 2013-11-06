Арбитражный суд Приморского края пока не может определиться с крабовыми аукционами

Во вторник, 5 ноября Арбитражный суд Приморского края отменил результаты нашумевших аукционов 2012 года по двум видам морского членистоногого – синему и волосатому крабам.

Истцом в этих процессах – как и во всех «крабовых» - выступил заместитель прокурора Приморского края, действующий «в защиту публичных интересов» и Министерство сельского хозяйства. Правда, представитель Минсельхоза все время вхождения в дело в качестве истца, так и не удосужился прибыть во Владивосток. Поэтому для широкой общественности осталось загадкой, каким образом были нарушены публичные интересы государства в лице Минсельхоза, так как полномочия по распоряжению биоресурсами принадлежат Росрыболовству, а полномочия Минсельхоза исключительно - нормотворчество. Между тем, в ходе заседания была оглашена лишь результативная часть судебного решения.

По словам представителей ответчиков – терруправления Росрыболовства, а также компании «Акваресурс-ДВ» - решения будут обжалованы в вышестоящей инстанции. По закону, на это у участников процесса есть месяц.

В итоге крабовое дело за год преодолело всего лишь первую инстанцию. Рыбаки имеют на руках три решения суда. Напомним, что 5 июля этого года Арбитражный суд ПК отказал истцу – прокуратуре Приморского края – в удовлетворении исковых требований по отмене результатов аукциона по камчатскому крабу.5 августа прокуратура подала аппеляционную жалобу на решение суда первой инстанции, требуя отменить решение Арбитражного суда ПК и признать итоги торгов недействительными. Ранее Арбитражный суд Приморского края отклонил иски рыболовных компаний требующих признать аукционную документацию незаконной.

Также напомним, что 8 октября Пятый арбитражный аппеляционных суд принял решение провести рассмотрение дела по камчатскому крабу по правилам первой инстанции, ближайшее заседание назначено на 10 декабря. Отметим также, что теперь по ходатайству прокуратуры в качестве соистца привлечен и Минсельхоз РФ – в качестве «представителя интересов государства». Именно этот истец и не являлся в судебные заседания, как в Арбитражный суд Приморского края, так и в Пятый апелляционный Арбитражный суд. Не исключено, что окончательную точку в деле поставит Высший Арбитражный суд, как это было с аукционами 2010 г. Когда чистоту аукционов по крабу опилио подтвердила эта судебная инстанция. Так, можно ожидать, то крабовое дело плавно перейдет в 2014 г., а значит, об открытии промысла трех видов крабов в Приморье можно пока забыть.

ZRPRESS.RU, Владивосток.