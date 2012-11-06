Акционеры НБАМР дождались очередного "улова"

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября, ZRPRESS. ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР) продолжает радовать акционеров щедрыми дивидендами. 5 декабря внеочередное собрание может принять решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2012 года.

Всего на выплату промежуточных дивидендов планируется направить 300,167 млн рублей из чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2012 года (110 рублей на одну обыкновенную и 120,93 рубля на одну привилегированную акции номиналом 45 рублей).

Напомним, что НБАМР по итогам 2011 года выплатила дивиденды в размере 795 рублей на одну обыкновенную и 321,5 рубля на одну привилегированную акции.

Досье "ЗР": Уставный капитал ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" составляет 119 млн 819,07 тыс. рублей. Он разделен на 1 млн 996 тыс. 985 обыкновенных и 665 тыс. 661 привилегированную акции номиналом 45 рублей.

ЗАО "Дальинвестгрупп" (Москва) принадлежит 80,66% (81,677% обыкновенных) акций, ООО "Инвестиционная компания "СМАРТ" (Владивосток, 100%-ная "дочка" НБАМР) - 10,11% (1,637% обыкновенных) акций.

Олег КЛИМЕНКО.