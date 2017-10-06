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Мобильные разработчики получат доступ к телеком-технологиям

06 Октября 2017, 09:00 | Приморье

Проект «МегаФон.API (application programming interface)», направленный на создание сообщества разработчиков и открытие им доступа к технологиям, необходимым для разработки новых услуг и приложений, представила компания «МегаФон» на II Российско-Тихоокеанской конференции по компьютерным технологиям и приложениям (RPC-2017), прошедшей недавно во Владивостоке. Мероприятие собрало в Дальневосточном федеральном университете около 400 докладчиков из 20 стран мира.

Развитие цифровой экономики в последнее время стало одной из самых обсуждаемых тем. О необходимости наращивать кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в этой сфере говорилось на III Восточном экономическом форуме. Участники дискуссии «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров», прошедшей в рамках ВЭФ, отмечали, что Дальневосточный регион, находясь по соседству со странами АТР — лидерами цифровой экономики, имеет возможность быстрее привлечь новые технологические решения, адаптировать их, развить цифровые компетенции и создать основу для будущего развития России.

Продолжение эта тема получила на Российско-Тихоокеанской конференции по компьютерным технологиям и приложениям, одним из партнёров которой выступила компания «МегаФон».

С пленарным докладом по проекту «МегаФон.API (application programming interface)» на конференции выступил Сергей Наумов, руководитель по новым услугам Кавказского филиала оператора, руководитель проекта «МегаФон.API».

«Цель нашего проекта - создать вокруг «МегаФона» сообщество разработчиков и открыть им доступ к нашим технологиям для разработки услуг и приложений, - отметил он. – Сегодня телеком оперирует технологиями, которые во многом чужды IT-отрасли в целом, и наша задача - преобразовать все сложности отрасли в простые и понятные для IT инструкции, обеспечить перевод с языка телекома на язык IТ. Реализация проекта даст возможность не только более эффективно работать нам, но позволит создать новую точку роста в отрасли телекоммуникаций на несколько лет вперед, сформировать новый сегмент B2D (Business-to-Developers), обеспечить независимых разработчиков возможностью стабильного источника выручки, не привязанного только к «растущему» рынку. Результатом станет новый виток развития практически всех сегментов телекома, с которыми работает мобильный оператор: data-трафик, голос, сообщения, платежи, реклама, гео».

«Российско-Тихоокеанская конференция по компьютерным технологиям и приложениям – масштабное мировое событие в профессиональной среде специалистов,-  продолжил Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». -- Мы были рады стать ее партнером и представить наш проект ученым, преподавателям, другим представителям бизнеса и государственных структур. Мы считаем, что лидерам отрасли необходимо участвовать в подобных конференциях, чтобы быть в курсе последних исследований, а также доносить необходимую информацию представителям науки и образования, которые должны понимать практические интересы отраслей, в которых используются результаты исследований и работают выпускники ВУЗов».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  Мегафон 



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