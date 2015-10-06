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Многие приморцы не отдыхают из-за отсутствия отпускных

06 Октября 2015, 10:59 | Приморье

Подводя итоги сезона отпусков, Исследовательский центр портала Работа@Mail.Ru совместно с группой компаний HeadHunter решили выяснить, кто же выполняет служебные обязанности приморцев, пока они в отпуске, и ждет ли их аврал по возвращению, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Лишь 8% приморцев не были и не собираются в отпуск в этом году. Основная причина – большой объем работы, которые не на кого оставить (34%). Каждый пятый (23%) отказывается от отдыха из-за «серых» схем выплат заработной платы, а значит отсутствия отпускных, еще у 17% работа привязана к определенным временным рамкам. Предпочитают экономить отпускные дни на будущее 17%, а 15% отдохнуть не отпускает начальство.

Две третьи сотрудников (66%) заранее готовятся к отпуску: 57% работают более интенсивно, чтобы закончить все дела, а 8%, наоборот, снижают нагрузку, отказываясь от новых проектов и задач.

В большинстве случаев выполнение обязанностей отпускника ложится на одного (39%) или нескольких коллег (30%). Каждый пятый (19%) отмечает, что никто не выполняет его обязанности во время отпуска, ожидая его возвращения. Продолжают работать из отпуска 11%, объясняя это тем, что им важно быть в курсе происходящего на работе (54%), нежеланием столкнуться с авралом по возвращении (38%) и остановкой рабочих процессов без их участия (33%). В основном это представители сферы ИТ (17%), продаж (13%) и бухгалтерии (11%).

Лишь 25% сотрудников не оставляют коллегам инструкции по своим рабочим обязанностям. Таких значительно больше среди молодых сотрудников до 25 лет, что закономерно, так как, как правило, более опытные коллеги и так контролируют их работу.

Примерно половина сотрудников (52%) проверяет рабочие ресурсы во время отпуска: 31% по своей инициативе, так как хотят быть в курсе рабочих дел; 18% только в случае просьб коллег; а для 3% - это обязательное требование со стороны начальства.

Каждый пятый (23%), выйдя из отпуска, обнаруживает на работе аврал. Большинство (54%) же говорят о незначительном увеличении объема работы или об отсутствии изменений в объеме работы вообще (25%). При этом молодые специалисты чаще отмечают сохранение прежнего количества дел (34%) и реже об увеличении нагрузки (43%).

Только 21% приморцев считают, что коллеги прекрасно справляются с дополнительными обязанностями во время их отпуска, 67% отмечают наличие незначительных ошибок, а вот 12% считают, что за коллегами приходиться переделывать очень многое.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: отпуск  работа@mail.ru  headhunter  серая зарплата 



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