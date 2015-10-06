В далеком Сочи говорили о Приморье

В работе Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» приняла участие приморская делегация

Стратегия экономического и социального развития Приморья до 2030 года будет разработана с учетом особенностей региональной экономики и с привлечением большого числа экспертов. Об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ по итогам пленарного заседания Международного инвестиционного форума «Сочи-2015». Заседание «Вернуться к росту. Стратегии развития» провел председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Открывая заседание, председатель правительства отметил, что в мире еще не устоялся новый технологический порядок, не освоены многие рынки, которые только зарождаются, и очень важно прямо сейчас включиться в этот процесс.

«Россия должна раз и навсегда отказаться от «догоняющей» модели развития. Недостаточно следовать просто стратегии выживания - в этом случае мы отстанем, и на сей раз безнадежно», - сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в серьезных переменах кроются колоссальные возможности для развития.

«Сейчас с привлечением экспертного сообщества началась работа над так называемой «Стратегией-2030» - стратегией пролонгированного социально-экономического развития России, с тем чтобы мы этими возможностями могли воспользоваться по максимуму», - продолжил Дмитрий Медведев.

По его словам, изменившиеся условия заставляют правительство по-новому смотреть на многие направления работы, а также на инструменты и методы регулирования, которые позволят достичь поставленных целей. При этом Дмитрий Медведев акцентировал, что необходимо сконцентрировать усилия на четырех важных направлениях: это инвестиционная активность, импортозамещение, качество государственного управления и бюджетная политика.

Как заявил по итогам пленарного заседания Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, стратегия развития будет разработана до 2016 года с учетом специфики региона.

«Мы уже провели стратегическую сессию с участием органов исполнительной власти и глав муниципальных образований. Безусловно, к этой работе также будут привлечены предприниматели и общественность. Мы намерены применить метод форсайта, который основан на экспертной оценке стратегических направлений. Как говорят ученые, невозможно делать стратегию не посоветовавшись с основными заинтересованными участниками - стейкхолдерами», - отметил Владимир Миклушевский.

При разработке будут учтены особенности региональной экономики, которую в большей части формируют портовая инфраструктура, логистика, активная внешнеэкономическая деятельность.

Также в своем выступлении председатель правительства напомнил, что не бывает абстрактных инвестиций и инвестор приходит всегда на конкретную территорию, в конкретный регион, то есть туда, где решаются многие практические вопросы.

«Именно поэтому улучшение инвестиционного климата входит в число ключевых показателей эффективности, по которым оценивается деятельность глав регионов. Всем известны примеры территорий с похожими условиями, но с совершенно разными результатами», - обозначил Дмитрий Медведев.

Отметим, в рамках Восточного экономического форума Приморским краем было подписано 22 соглашения на общую сумму инвестиций 100 миллиардов рублей. Наибольшую сумму инвестиций получит сельскохозяйственный комплекс Приморья, в рамках ВЭФ подписаны соглашения о реализации 5 масштабных проектов. Два проекта реализуют в транспортно-логистической сфере, 3 - в сфере туризма, еще 3 - в сфере производства.

Губернатор края убежден, что работа с инвесторами сложная, не приносит мгновенных результатов, но заниматься ей надо постоянно.

«Каждую неделю у меня проходит две-три встречи с инвесторами. На эту работу также ориентированы все вице-губернаторы. Это сложная работа, она не имеет мгновенных результатов, потому что процесс от разработки ивестпроекта до его реализации очень длительный, связан с оформлением земельного участка, созданием инфраструктуры. Сейчас мы работаем над созданием двух территорий опережающего развития, которые станут наиболее удобными участками для инвесторов. Работа идет каждый день», - сообщил Владимир Миклушевский.

Напомним, сегодня Приморский край входит в число трех регионов после Москвы и Санкт-Петербурга, которые, по мнению предпринимателей, демонстрируют лучшую в стране динамику по улучшению инвестиционного климата.

Оценивая результаты плана по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в новых экономических условиях, глава края констатировал, что по итогам 8 месяцев текущего года экономика показала небольшой рост.

«Данные по внутреннему региональному продукту будем иметь только по итогам года, но индекс промышленного производства показал рост на 0,2 процента. Важно, что экономика не находится в рецессии, это - хороший показатель», - акцентировал губернатор.

А на развитие экономики и социальной сферы за восемь месяцев 2015 года за счет всех источников финансирования использовано 59 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что на три процента превышает соответствующий период прошлого года.

В следующем году Приморье намерено продолжить развитие отраслей промышленности.

«Речь идет о сохранении поддержки рыбной промышленности, сельского хозяйства, аквакультуры. В целом бюджетная политика в следующем году останется социально ориентированной. Председатель правительства об этом сегодня сказал: мы должны поддержать население, но эта поддержка будет все более адресной. Помощь должна приходить тем, кто в ней действительно нуждается», - подчеркнул Губернатор.

Напомним, Приморье продемонстрировало вектор развития экономической модели региона на среднесрочную перспективу на Восточном экономическом форуме, представив более 30 проектов. А уже через 10 дней, 12 октября, наступит новая веха в развитии региона: вступит в силу закон о Свободном порте Владивосток, который будет действовать на территории 15 муниципальных образований Приморского края.