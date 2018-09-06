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В Приморье более тысячи абонентов Tele2 посетили фуд-фестиваль по другим правилам
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, поддержал масштабный российский фестиваль «О, да! Еда!», который впервые прошел на Дальнем Востоке. На площадке Tele2 гости гастрономического праздника получили возможность поступать по другим правилам — есть в постели, читать за едой, не работать и при этом – есть.
Мастер-классы и лекции, спортивные конкурсы, выступления любимых музыкантов, море впечатлений и солнечного позитива. Так прошел первый большой фестиваль «О, да! Еда!» во Владивостоке. Праздник собрал более пяти тысяч гостей, из них пятая часть – абоненты Tele2. Компания предоставила возможность своим клиентам посетить гастрономический праздник бесплатно и получить приятные бонусы: ароматный кофе и купоны на блюда фестивальной кухни.
Гости фестиваля оценили девиз оператора: «Едим как хотим вместе с Tele2» и активно посещали креативные зоны компании, веселились, делали классные снимки и размещали их в соцсетях. Оператор организовал на празднике фотоконкурс «Еда по другим правилам». В нем приняли участие почти 200 человек. Два автора самых интересных снимков получили от компании брендированные смартфоны.
Tele2 разрушила стереотипы об этикете и предоставила посетителям фестиваля подносы с подставками для смартфонов, чтобы они могли с комфортом полистать новостные ленты в мобильнике во время еды, фотокровать для еды в постели и специальные фотоакссесуары для интересных снимков с фестиваля. Все посетители могли отдохнуть в лаунж- зоне оператора и зарядить свои гаджеты.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Tele2 предложила посетителям гастрономического фестиваля забыть о скучных правилах этикета и попробовать другие правила еды. И нам это удалось! Среди гостей праздника более тысячи приморских клиентов Tele2, которые еще раз убедились, что компания помимо качественных услуг связи стремится дать своим клиентам больше привилегий на различных мероприятиях».
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