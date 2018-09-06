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В Приморье более тысячи абонентов Tele2 посетили фуд-фестиваль по другим правилам

06 Сентября 2018, 11:35 | Приморье

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, поддержал масштабный российский фестиваль «О, да! Еда!», который впервые прошел на Дальнем Востоке. На площадке Tele2 гости гастрономического праздника получили возможность поступать по другим правилам — есть в постели, читать за едой, не работать и при этом – есть.

Мастер-классы и лекции, спортивные конкурсы, выступления любимых музыкантов, море впечатлений и солнечного позитива. Так прошел первый большой фестиваль «О, да! Еда!» во Владивостоке. Праздник собрал более пяти тысяч гостей, из них пятая часть – абоненты Tele2. Компания предоставила возможность своим клиентам посетить гастрономический праздник бесплатно и получить приятные бонусы: ароматный кофе и купоны на блюда фестивальной кухни.

Гости фестиваля оценили девиз оператора: «Едим как хотим вместе с Tele2» и активно посещали креативные зоны компании, веселились, делали классные снимки и размещали их в соцсетях. Оператор организовал на празднике фотоконкурс «Еда по другим правилам». В нем приняли участие почти 200 человек. Два автора самых интересных снимков получили от компании брендированные смартфоны.

Tele2 разрушила стереотипы об этикете и предоставила посетителям фестиваля подносы с подставками для смартфонов, чтобы они могли с комфортом полистать новостные ленты в мобильнике во время еды, фотокровать для еды в постели и специальные фотоакссесуары для интересных снимков с фестиваля. Все посетители могли отдохнуть в лаунж- зоне оператора и зарядить свои гаджеты.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Tele2 предложила посетителям гастрономического фестиваля забыть о скучных правилах этикета и попробовать другие правила еды. И нам это удалось! Среди гостей праздника более тысячи приморских клиентов Tele2, которые еще раз убедились, что компания помимо качественных услуг связи стремится дать своим клиентам больше привилегий на различных мероприятиях».

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  праздник  фестиваль 



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