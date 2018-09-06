Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Влаcти: забирать квоты на новый аукцион нельзя
Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО пожаловался президенту РФ Владимиру ПУТИНУ на потерю доходов рыбохозяйственной отрасли региона в связи с перепродажей квот на вылов морепродуктов.
«В 2004 году было распределение (квот), все были в одинаковые рамки поставлены. Сегодня происходит перепродажа (квот). Я живу морем, а у меня рыба уходит. Появляются богатые, скупают (квоты), и результат - у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, что я теряю этот промысел», - сказал глава Приморья в ходе встречи с главой государства в Кремле.
Как отметил г-н Тарасенко, то же самое происходит и с крабом. «Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50% (от квоты, которая была распределена)», - сказал врио губернатора.
При этом он обратил внимание на то, что «угольщики или нефтяники не отдают же свое месторождение, когда приходит новая команда, продолжают разрабатывать».
По мнению главы Приморья, «надо поднимать, к примеру, налог, поднимать плату (за вылов). Согласен, что это надо сегодня делать, но забирать (квоту) и отдавать на новый аукцион нельзя. Они же (промысловики) выработали всю эту систему, создали, сделали».
Иначе, подчеркнул он, в Приморье «получится вообще оголенная экономика: скоро и краба не будет, потому что в поселках нет сегодня таких денег, с которыми можно выйти и купить на аукционе (квоты). В свое время, в 2004 году хорошо сделали, распределили, а теперь идет такое перераспределение квот. Потерять все (эти доходы) нельзя».
Новости тематики
- Влаcти: забирать квоты на новый аукцион нельзя
- В чью пользу передел на рынке краба?
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- Когда подешевеет красная рыба?
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Открыта регистрация участников XIII Международного конгресса рыбаков
- Дарькин начал экономить
- ПБТФ затеяла перестройку
- Крабам отрывают клешни
- Первую тысячу тонн сардины иваси добыли рыбаки Приморья
Новости раздела
- Влаcти: забирать квоты на новый аукцион нельзя
- Банки "нагнули" на расходы
- В Приморье более тысячи абонентов Tele2 посетили фуд-фестиваль по другим правилам
- Форум безграничных возможностей
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Кадр ягодка всегда
- Говорите как дома
- Во Владивостоке жилье сдается влет
- Граница на чиновничьем замке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру