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Влаcти: забирать квоты на новый аукцион нельзя

06 Сентября 2018, 14:40 | Приморье

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО пожаловался президенту РФ Владимиру ПУТИНУ на потерю доходов рыбохозяйственной отрасли региона в связи с перепродажей квот на вылов морепродуктов.

«В 2004 году было распределение (квот), все были в одинаковые рамки поставлены. Сегодня происходит перепродажа (квот). Я живу морем, а у меня рыба уходит. Появляются богатые, скупают (квоты), и результат - у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, что я теряю этот промысел», - сказал глава Приморья в ходе встречи с главой государства в Кремле.

Как отметил г-н Тарасенко, то же самое происходит и с крабом. «Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50% (от квоты, которая была распределена)», - сказал врио губернатора.

При этом он обратил внимание на то, что «угольщики или нефтяники не отдают же свое месторождение, когда приходит новая команда, продолжают разрабатывать».

По мнению главы Приморья, «надо поднимать, к примеру, налог, поднимать плату (за вылов). Согласен, что это надо сегодня делать, но забирать (квоту) и отдавать на новый аукцион нельзя. Они же (промысловики) выработали всю эту систему, создали, сделали».

Иначе, подчеркнул он, в Приморье «получится вообще оголенная экономика: скоро и краба не будет, потому что в поселках нет сегодня таких денег, с которыми можно выйти и купить на аукционе (квоты). В свое время, в 2004 году хорошо сделали, распределили, а теперь идет такое перераспределение квот. Потерять все (эти доходы) нельзя».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: аукцион  рыбная отрасль  тарасенко  морепродукты 



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