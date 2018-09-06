Банки "нагнули" на расходы

Переоборудование одного банкомата обойдется его владельцам в «копеечку»

После 18 апреля 2020 года все банкоматы, установленные или обновляемые в России, должны быть оборудованы устройствами для взаимодействия с бесконтактными картами и бесконтактными устройствами. Что будет происходить в реальности – разбирался корр. Деловой газеты «Золотой Рог».

В пресс-службе Visa заявляли, что за два года доля проводимых бесконтактных операций при покупках в магазинах существенно выросла – с 2% до 40%. На сегодняшний день каждая пятая операция в мире производится бесконтактно.

По данным пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, на 1 июля 2018 года клиентами кредитных организаций Приморского края, не считая филиалов инорегиональных банков, осуществлено более 5,4 млн безналичных операций, общий объем составил 10,1 млрд рублей. В общем количестве безналичных операций доля операций, совершенных с использованием бесконтактных технологий, составляет 4,5%.

«Банками края на указанную дату совершено около 245 тыс. операций с использованием бесконтактных технологий. При этом объем данных операций составил около 161 млн рублей или 1,6% от общего объема безналичных операций. Все новые банкоматы будут оснащаться ридерами, и в горизонте двух лет мы доведем их долю до 75-80% парка», - пояснили в пресс-службе регулятора.

Провода - в корзину

Действительно, как пояснили представители банковского сектора, все больше операций по картам совершаются по технологии NFC (Near field communication, технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами). По этому, вполне логично, что данную технологию должны поддерживать и банкоматы. Особенно это нужно клиентам, которые привыкли расплачиваться телефонами (через Apple, Samsung-Android-Pay) и уже не носят с собой карту, которую можно вставить банкомат.

«Visa является инновационной компанией, предоставляющей своим клиентам наилучшие сервисы. Бесконтактная технология - один из них. Ведь помимо ускорения самой операции платежа, технология позволяет работать с любым форм-фактором: кольцом, браслетом, телефоном, а не только классической пластиковой картой», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» начальник управления по развитию систем самообслуживания АО «Альфа-Банк» Максим ДАРЕШИН, добавив, что в Альфа-Банке все закупаемые последние три года АТМ-банкоматы уже оснащены ридерами.

Досье "Золотого Рога": ATM (Automatic Teller Machine) – в переводе с английского - автоматический банкомат, электронная машина, позволяющая снять деньги со своего счета или пополнить его наличными. АТМ банкоматы можно увидеть повсюду - на улицах, в магазинах, торговых центрах. Через АТМ можно решить целый комплекс задач: проверить баланс, перевести деньги на вклад и обратно, оплатить услуги мобильной связи и ЖКХ, подключить или отключить Мобильный банк, и так далее.

«Сейчас в Альфа-банке 400 банкоматов оборудованы устройствами для приема бесконтактных карт и мобильных кошельков (Apple, Samsung, Android). Клиентам удобны такие банкоматы - спрос есть, поэтому до конца года мы оборудуем еще 700 банкоматов. На текущий момент, в планах - переоборудовать 2 400 банкоматов из 3 700. Если говорить про Приморский край, то часть банкоматов Альфа-Банка уже оборудованы ридерами. До октября 40% всех банкоматов банка в Приморье будут оснащены», - рассказал Дарешин.

Банкиры уверены: банкоматы, имеющие функцию бесконтактной технологии, значительно повышают удобство использования и экономят время клиента по сравнению с привычным сервисом.

«Мы получили официальное письмо от международной платежной системы VISA о требованиях к банкоматам. Считаем данное нововведение целесообразным. Данную функцию мы планируем реализовать на территории всей страны в 2019 году, особое внимание уделив устройствам с пиковой нагрузкой. На сегодняшний день парк банкоматов ВТБ составляет 15 тысяч устройств. Парк ВТБ, оснащенный NFC-ридерами, в следующем году превысит 5000 банкоматов. Объем платежей по сервисам Pay ежемесячно растет на 10%. Практически аналогично увеличивается их доля в общем объеме платежей», - пояснили в пресс-службе ВТБ.

Вице-президент, заместитель директора департамента эквайринга банка «Открытие» Александр ДЫНИН рассказал, что на текущий момент времени уже 50% банкоматов банка оснащены модулем считывания NFC меток.

«В распоряжении банка «Открытие» сейчас 3000 АТМ. Но проект по имплементации соответствующего функционала - еще в процессе реализации. Вывод функционала будет происходить поэтапно, начиная с января 2019 года. Во всех городах присутствия нашей розничной сети – все клиентские офисы оснащены такими устройствами», - отметил Дынин.

Дорогое удовольствие

Реализуемая технология карточной или токен транзакции не предполагает отказа от ввода PIN, считают специалисты банковского сектора. В перспективе возможны реализации с двухшаговыми транзакциями, начатыми в мобильном банке и завершаемыми в АТМ. Для таких транзакций PIN вводить, скорее всего, будет не нужно, аутентификация будет проходить на мобильном устройстве.

В целом, актуальность бесконтактных операций среди российского населения растет с каждым годом. Банки фактически «подстраиваются» под народ. Для одних трудностей с модернизацией оборудования не возникает. Для других – затраты на оснащение одного АТМ являются довольно неприятной нагрузкой.

Эксперты поясняют: если банкомат не принимает NFC-устройства, не обязательно его менять, в зависимости от модели его можно просто оборудовать NFC–ридером, это не так дорого. Другое дело, что под каждый способ оплаты - PayPass у Mastercard, Pay Wave у Visa, все «кошельки» на телефонах – нужно свое ПО, и настроить его не всегда просто.

«Если не брать стоимость интеграции кошельков *Pay (для каждого банка она своя), то оснащение одного АТМ стоит порядка $300», - говорит Максим Дарешин.

В ряде других приморских банков на вопрос о затратной части по переоборудованию банкоматов официально отвечать отказались, впрочем, на условиях анонимности сообщили – пока средства изыскиваются, но с трудом.

Еще один вопрос касается безопасности проводимых операций. Однако, банки убеждают – защита клиента – на первом месте.

«Вопрос безопасности таких операций - глубоко технический и затрагивает многие аспекты информационной безопасности. В общем виде данная транзакция не опаснее обычной карточной», - уверен Александр Дынин.

Корр. Деловой газеты «Золотой Рог» опросила людей на улицах Владивостока. Каждый второй респондент заявил, что бесконтактные операции необходимы, но опасение по увеличению мошеннических схем все же существует.

Девушка–инвалид по имени Олеся дала наиболее развернутый комментарий по этому поводу. «В связи с проблемами со здоровьем, я редко могу позволить себе выйти на улицу. А если и выхожу за покупками, ввести пин-код для меня представляет определенные трудности, так как я почти не вижу, и пальцы на руках, как вы видите, не сгибаются. Поэтому бесконтактные операции для таких, как я – настоящая палочка-выручалочка. А по поводу мошенников – так их везде пруд пруди. Как говорится, знал бы, где упасть – соломы подстелил бы», - сказала она.

«Пластик» - вечен

Банк России ожидает взрывного роста популярности бесконтактных платежей в ближайшей перспективе. Приморские эксперты настроены в этом плане не столь оптимистично.

«Доля бесконтактных платежей действительно значительно возрастет, но, думаю, говорить о полном отказе от формата карты пока рано: до этого момента еще очень далеко», - высказал свое мнение Максим Дарешин.

Александр Дынин согласен с коллегой: «Взрыва популярности бесконтактных операций явно не случится, но я предполагаю, что будет появляться все больше новых клиентов без «физического пластика», и совокупно доля таких транзакций в нашей сети в следующие 5 лет может дойти до 30-40%».

На фото: Банкиры не спешат расставаться с наличностью.

Фото ТАСС.