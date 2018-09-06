Китайское предупреждение

Как в Поднебесной рекомендуют компаниям из РФ защитить свой бренд

Выход на китайский рынок для приморских предпринимателей уже много лет связан с рисками столкнуться с нарушением интеллектуальных прав и подделками, в большинстве случаев защитить свои права компании из РФ не могут. Китайские власти пояснили РИА «Новости», что во избежание таких инцидентов российским бизнесменам стоит подстраховаться.

Китай на протяжении долгих лет подвергался критике со стороны других стран за невозможность обеспечить защиту прав иностранных компаний, история бренда которых зачастую насчитывает не одно десятилетие. С прошлого года ситуация начала несколько меняться, китайское руководство на встречах с зарубежными партнерами постоянно подчеркивает, что прикладывает усилия для формирования соответствующего законодательства и создания благоприятной и безопасной бизнес среды.

В сентябре прошлого года министерство коммерции КНР сообщило о запуске кампании по реализации программы защиты прав интеллектуальной собственности иностранных компаний. Как тогда отмечало ведомство, это первый случай, когда правительство Китая обратило на эту проблему столь пристальное внимание.

Главным образом программа направлена на борьбу с посягательством на чужие права, предумышленной регистрацией товарных знаков, имитирующих уже существующие иностранные бренды, пиратским копированием файлов иностранных компаний в интернете, нарушениями патентного права, промышленным шпионажем.

Не подстраховался – не жалуйся

Основная торговля, особенно продовольственными товарами, осуществляется в приграничных районах двух стран. Провинция Хэйлунцзян остается главным коридором для российских товаров на китайский рынок, здесь всегда можно увидеть хорошо знакомую этикетку того или иного российского продукта, но при близком рассмотрении выяснить, что написано на ней совершенно иное название, немного изменен дизайн. Поэтому не стоит удивляться, увидев привычную нам этикетку сгущенки, к примеру, на банке с горохом.

В управлении по регулированию рынка города Суйфэньхэ в приграничной с РФ провинции Хэйлунцзян РИА «Новости» подтвердили, что «по мере того, как на китайском рынке увеличивается объем российской пшеничной муки, вина, шоколада, пива, конфет, мороженого, также растет количество проблем, иногда возникают случаи подделки товаров и посягательств на права интеллектуальной собственности».

Управление, не отрицая вины китайских компаний, также подчеркнуло, что российским предпринимателям стоит заранее подстраховываться и регистрировать свой бренд в Китае еще до выхода на китайский рынок.

«Некоторые российские предприниматели не особо понимают важность создания бренда и не придают большого значения правам на интеллектуальную собственность, они не регистрируют свою интеллектуальную собственность в Китае... Часто возникают ситуации с подделкой бренда, и когда они сталкиваются с ситуацией нарушения прав и фальсификации, они не в состоянии защитить себя, что в свою очередь оказывает влияние на репутацию российских компаний и торговых марок, а также на их продажи», - рассказали в ведомстве.

Кто первый сел, того и стул

На китайском рынке, как и во всех сферах жизни общества страны, действует один очень простой принцип «кто первее, тот правее», поэтому жалобы российских предпринимателей, что даже при наличии у них документального подтверждения на права, они не могут доказать этих самых прав, остаются без ответа.

Ведомство уточнило, что «если российский товарный знак не зарегистрирован в Китае, то это несет скрытые угрозы для дальнейшего входа товаров на китайский рынок; во-первых, если товарный знак не внесен в реестры в КНР, есть вероятность, что он не сможет выйти на китайский рынок, во-вторых, есть возможность, что предприятие не сможет защитить свои права, когда столкнется с ситуацией нарушения прав или с подделкой».

«Мы бы хотели напомнить российским предпринимателям, что посредством регистрации товарного знака по международной «Мадридской системе» можно распространить действие прав на бренд и на территорию Китая, также можно напрямую обратиться в Государственное управление КНР по защите прав интеллектуальной собственности для внесения вашего бренда в госреестр», - заявили в управлении.

Подчеркивается, что «таким образом, когда российский товар войдет на китайский рынок, он сразу получит правовую защиту китайского законодательства, а компания избежит попадания в тяжелую ситуацию, когда при отсутствии регистрации бренда у нее нет возможности защитить свои законные права».

Регистрация подделке не помеха

При этом, зачастую даже тот факт, что российский бренд зарегистрирован в КНР, не мешает его подделывать, в таком случае у российского предприятия есть шансы выиграть дело, однако само судебное разбирательство отнимает довольно много и моральных, и материальных ресурсов, страдает репутация компании.

Заместитель коммерческого директора ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова Елена ЩЕРБИНИНА, комментируя рекомендацию китайских властей, назвала ее вполне «здравым призывом».

«Хотя наша торговая марка была зарегистрирована в Китае еще до первого входа товаров сюда, это не мешало никому подделывать нашу муку. Сейчас этой проблемы почти нет, цена нашей продукции довольно низкая, и подделывать ее невыгодно. Жители приграничных районов считают, что им значительно дешевле привезти ее контрабандой», - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, «сейчас страдают, в основном, относительно дорогие продукты, в том числе мед, шоколад, алкоголь, но в случае, если курс юаня упадет до 7,4-7,5 за доллар, думаю, что скорее всего, желание подделывать вернется».

Как украсть «моржа»

Одним из десятков показательных примеров стала компания «Арсеньевский молочный комбинат» из Приморья, которая столкнулась с подделкой логотипа, производимого и экспортируемого ими в Китай мороженого. На логотипе компании из РФ изображен морж со стаканчиком мороженого в лапе, а на окружающем его ободке написано название «Арсеньевский молочный комбинат».

Генеральный директор российской компании Юрий МИНКИН рассказал РИА «Новости», что китайские конкуренты скопировали изображение полностью, при этом из лапы моржа убрали мороженое, а название сменили на «Андрей Маша». Судя по всему, китайская компания продает продукцию уже несколько лет, так как китайские покупатели теперь принимают именно российскую компанию за сторону, занимающуюся подделками.

«Мы с 2015 года занимаемся производством мороженого для экспорта на китайский рынок, в 2016 году наше мороженое завоевало большую популярность, стало востребованным, но, в связи с этим, почти сразу же появились проблемы. Буквально через два с половиной месяца после того, как произошел взлет продаж, у нас появилась первая подделка здесь, в Китае. Наши продажи упали почти до нуля, сейчас же они составляют 4-5% от того, что было раньше. Если раньше мы продавали порядка 200 тонн в месяц, то сегодня продаем одну машину, то есть около 18 тонн за два месяца», - рассказал Минкин.

По его словам, последние два года компания с переменным успехом пыталась с этим бороться с территории России, но это не давало результат. В этом году представители компании решили приехать на купную выставку в Суйфэньхэ, «привезти свой товар, самостоятельного его представить, непосредственно пообщаться с бизнес-администрацией».

«Наши ожидания оправдались, одной из главных целей было решение вопроса с контрафактом, то есть, нам нужно было понять, в чем проблема. Мы осознавали, что, видимо, не знаем каких-то тонкостей, каких-то нюансов, с территории РФ сделать это довольно проблематично», - поделился собеседник агентства.

Он отметил, что «китайский рынок очень интересный и емкий для нас, но с очень непростыми своими правилами, в первую очередь это, конечно, защита интересов в плане защиты торговой марки, и пример того, с чем мы столкнулись с мороженым, показывает, что эти люди очень быстро подхватывают любые идеи. Мы занимались проблемой с подделкой нашей торговой марки через юристов в России, через китайских представителей здесь, но все малоэффективно».

«Для того, чтобы было судебное разбирательство, у нас недостаточно документов, сейчас мы выяснили, какие бумаги нужны, мы разобрались наконец-то, какие тут есть нюансы, какие лазейки, потому что в Китае торговый знак можно зарегистрировать на определенную группу товаров, то есть мороженое - это одна группа, печенье - это другая. Нашего «Моржа» (изображение на логотипе компании - ред.) могут спокойно зарегистрировать на печенье, при этом имея сертификат на «Моржа», они могут свой товар представить в виде мороженого с печеньем», - добавил он.

По его словам, китайские конкуренты считают, «что они ничего не подделали, ведь это мы пришли к ним в страну и должны работать по их условиям».

На фото: Сегодня в Китае, в основном, подделывают российские мед, шоколад и алкоголь.

Фото из архива.