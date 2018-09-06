Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью

Коллектив ФГУП «Дальневосточное» просит власть сохранить градообразующее предприятие, которому не везет с руководством

Немедленного вмешательства краевой власти в судьбу предприятия ждет трудовой коллектив ФГУП «Дальневосточное». Приморье может потерять крупнейшее тепличное хозяйство края, расположенное в селе Суражевка Артемовского городского округа. Трудовой коллектив ФГУП «Дальневосточное» рассчитывает на немедленное вмешательство краевой власти в судьбу предприятия.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», профсоюзная организация, выражая мнение работников, обратилась к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко за поддержкой.

Предприятие имеет определенное социальное значение для Приморья, оно не только обеспечивает население края круглогодично свежей овощной продукцией, но и предоставляет жителям окрестных сел Артемовского городского округа более 300 рабочих мест.

«Из-за систематического роста тарифов и управленческих ошибок предыдущего директора СИДОРЕНКО Владимира Петровича в период с января 2010 по май 2018 года на предприятии скопились огромные долги: 12 млн рублей по налоговым отчислениям, 22 млн рублей по страховым взносам, 88 млн рублей за потребление тепла (ДГК), 8 млн рублей - компании «Экофрукт», 32 млн рублей по финансовым обязательствам перед Примсоцбанком и 77 млн рублей за кредит «Россельхозбанка». Общая сумма долгов - 239 млн рублей без учета пени и штрафов. В 2015 году был выведен из эксплуатации цех защищенного грунта площадью 6 гектаров, который производил 1200 тонн овощной продукции. Продана сельскохозйственная техника, нет возможности в полном объеме проводить заготовку кормов для крупного рогатого скота (а это около 600 голов), что может привести к срыву последующих работ», - говорится в обращении коллектива.

К врио директора Сергею КУЛЬЧИНУ, который сегодня стоит у руля компании, у трудового коллектива тоже много претензий. Основная - «с назначением Кульчина с предприятия стали уходить квалифицированные специалисты - агрономы, инженеры, в том числе по причине подведения под увольнение».

Профсоюз работников агропромышленного комплекса Приморья, в который входит профорганизация «Дальневосточного», уже давно бьет тревогу, призывая краевые власти сохранить предприятие. Лидер профсоюза Тамара ДАНЧУК и председатель первичной организации Елена СЕРДЮКОВА встречались по этому поводу с депутатом Госдумы от Приморья Владимиром НОВИКОВЫМ, вице-губернатором Валентином ДУБИНИНЫМ, главой Артемовского городского округа Александром АВДЕЕВЫМ, директором департамента сельского хозяйства края Андреем БРОНЦЕМ.

- Краевая власть профсоюзную позицию разделяет, но «Дальневосточное» - государственное унитарное предприятие, его теплицы стоят на земле федерального назначения, и передать его под крыло региональной власти не так-то просто. Тем не менее, проблему нужно решать как можно скорее, пока есть еще шанс сохранить крупнейшее сельхозпроизводство края. Поэтому мы и настаиваем на незамедлительном вмещательстве главы региона, - говорит Тамара Данчук.

По ее словам, в 2013 году было построено 3 гектара новых современных теплиц с использованием энергосберегающих технологий. Рассада и зеленые культуры выращиваются в современном комплексе. Технология производства ориентирована на выпуск качественной, экологически безопасной продукции, востребованной сегодня у потребителей. И при определенной поддержке на краевом уровне предприятие еще можно спасти.

Елена Сердюкова не только возглавляет первичку, но и является заместителем директора предприятия, разбирается в его экономике и неоднократно вместе с членами профкома обращалась с предложениями о путях решения клубка проблем к врио директора.

- Но мнение ведущих специалистов предприятия нашему руководителю не интересно. Более того, профсоюз только мешает его «ничегонеделанию», - считает председатель профорганизации.

Ее слова подтверждает тот факт, что 29 июня руководитель издал приказ о сокращении ряда работников, в том числе самых активных членов профсоюза, включая Сердюкову.

После обращения профкома в прокуратуру Артема на предприятии в начале августа прошла проверка краевой Госинспекции по труду, которая выявила множественные нарушения трудовых прав работников. В предписании руководителю четко говорится - приказ о сокращении штата от 29 июня отменить. Но Кульчин выполнять распоряжение надзорного органа не торопится и, более того, подал на Гострудинспекцию в суд.

Также работодателю предписано погаcить задолженность перед профорганизацией по профсоюзным взносам за апрель, май и июнь 2018 года в размере 130 527 рублей (на сегодня сумма долга стала еще больше).

- Полтора года назад с помощью Федерации профсоюзов Приморского края мы уже решали аналогичную проблему: долг работодателя по профсоюзным взносам тогда перевалил за миллион рублей, что еще раз доказывало – на предприятии серьезные финансовые проблемы. Тогда мы нашли общий язык с руководством, утвердили график платежей, и задолженность за несколько месяцев была погашена. Более того, когда осенью 2017 года предприятие оказалось под угрозой потери урожая и ухода с рынка из-за долгов перед энергетиками, с профсоюзной подачи к проблеме подключился депутат Госдумы Виктор ПИНСКИЙ, и благодаря слаженным действиям всех заинтересованных сторон удалось решить вопрос реструктуризации задолженности и подключения к теплу. Мы считали и считаем, что в этом и состоит суть социального партнерства между профсоюзом и работодателем, но нынешний руководитель Кульчин понимает этот термин по-своему. Будем бороться – и за предприятие, и за своих людей, - говорит Тамара Данчук.

«Ежедневно в СМИ мы видим и слышим информацию о миллиардных субсидиях, выделенных на сельское хозяйство, развитии отрасли, импортозамещении. В Приморье много говорят о ТОРах, резидентах Свободного порта Владивосток, а единственное в крае сельхозпредприятие, которое специализируется на выращивании овощей в защищенном грунте в несезонное время - с готовой инфраструктурой и квалифицированными кадрами - остается без поддержки. Его банкротство ставит крест на развитии отрасли и пополняет армию безработных в Приморье», - этим заканчивается обращение профсоюза к главе региона.