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Форум безграничных возможностей
Опубликована расширенная деловая программа ВЭФ–2018 в Приморье
На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована расширенная версия деловой программы с описанием сессий, основными вопросами к обсуждению и ключевыми спикерами.
В программу включены около 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. Традиционно центральным событием форума станет пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА. Тема заседания в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».
«Восточный экономический форум за три года превратился в эффективную коммуникационную площадку международного уровня. В мероприятиях ВЭФ принимают участие лидеры государств и правительств Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители ведущих международных компаний России и других стран. Спикерами форума являются ведущие мировые эксперты из числа представителей российской и зарубежной политической элиты, гражданского общества, выдающиеся научные и общественные деятели. Их участие обеспечивает высокую результативность дискуссий в рамках ВЭФ», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон КОБЯКОВ.
Работа в рамках деловой программы ВЭФ-2018 будет вестись по четырем основным направлениям.
Первый тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. В рамках дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите прав инвесторов, инфраструктурной поддержке бизнеса, создании специального административного района (офшора) на острове Русский, а также о прорыве регионов ДФО в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В сессиях блока примут участие Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий ЧАЙКА, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ, руководитель Федеральной таможенной службы Владимир БУЛАВИН, президент Российской академии наук Александр Сергеев, главы регионов Дальневосточного федерального округа и другие.
В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» участники ВЭФ обсудят проблемы развития отраслей, благодаря которым будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы. В частности, запланированы дискуссии, посвященные лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, рыбной отрасли, нефтегазопереработке, туристической и портовой инфраструктуре, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, ювелирному делу и совершенствованию законодательства в сфере геологоразведки. С докладами по этим вопросам выступят Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ, заместитель Председателя Государственной Думы Ирина ЯРОВАЯ, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей СЛЕПНЕВ, руководители российских и зарубежных компаний.
В тематический блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» включены деловые мероприятия по таким вопросам, как экономическая кооперация Дальневосточного региона России с соседними странами, роль дальневосточных транспортных коридоров для Азиатско-Тихоокеанского региона, создание международного медицинского кластера во Владивостоке, интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР, освоение ресурсов Мирового океана и другие. Также в рамках этого блока пройдут теледебаты и сессия Валдайского клуба по теме «Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России». Среди участников дискуссий – заместитель Министра иностранных дел РФ Игорь МОРГУЛОВ, Министр спорта РФ Павел КОЛОБКОВ, Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий КОБЫЛКИН, Министр иностранных дел Монголии Дамдин ЦОГТБАТАР, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, лауреаты Нобелевской премии мира ЧУНГ Рае Квон и Риккардо ВАЛЕНТИНИ.
Среди тем для обсуждения в блоке «Создание условий для жизни людей» – реализация национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования и науки, жилья и городской среды на Дальнем Востоке. Участники дискуссий также затронут перспективы совершенствования рынка труда на Дальнем Востоке, совершенствование мер по освоению земли в рамках программы «Дальневосточный гектар», финансирование социальных услуг и поддержку талантов, повышение продолжительности жизни, роль культурных учреждений в развитии регионов. В работе социального блока примут участие представители отраслевых ведомств.
Также в рамках ВЭФ-2018 состоятся семь страновых бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН», «Россия – Ближний Восток» и «Россия – Европа».
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина. В этом году он пройдет 11-13 сентября на острове Русском. В настоящее время Приморье активно готовится к проведению четвертого ВЭФ. Краевой организационный штаб возглавляет лично глава региона Андрей Тарасенко. Планируется, что в ВЭФ–2018 примут участие не менее 6 тысяч гостей – представители более 60 иностранных государств, самыми многочисленными из которых будут делегации Японии, Китая, Республики Корея, Индии, Монголии, США, Швейцарии, Великобритании и Франции.
На фото: Восточный экономический форум за три года превратился в эффективную коммуникационную площадку международного уровня.
Фото ТАСС.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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