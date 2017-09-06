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Дарькин хочет сам строить рыболовецкие суда
Президент ПАО «Инвестиционная Тихоокеанская Группа» («ТИГР»), экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) озвучил планы по строительству в Приморье собственной верфи для среднетоннажного флота, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«В настоящее время налицо недостаток проектов и мощностей для строительства качественного рыболовецкого флота. Мы считаем, что это можно исправить. Хотелось бы не потерять судостроительную базу и будущий судоремонт. Чтобы они были привязан к местам добычи Дальнего Востока. Это новый вызов, на который нужно отвечать», - сказал Дарькин на сессии «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли».
В настоящее время экс-губернатор через супругу Ларису БЕЛОБРОВУ контролирует ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России).
Напомним, что федеральным законом от 3 июля 2016 года введено такое понятие, как «инвестиционные квоты». В мае правительство РФ приняло ряд постановлений, увязывающих распределение квот с обязательствами по строительству флота и рыбоперерабатывающих заводов.
Перед ВЭФом г-н Дарькин заявил о готовности вложить с партнерами в рыбную отрасль примерно $1 млрд. «Мы видим большой потенциал в этом секторе, и сама отрасль готова принять крупные инвестиции», пояснил глава «ТИГР».
Досье «Золотого Рога»
ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») была создана в декабре 2014 года по инициативе Сергея Дарькина в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток. Работа «ТИГРа» нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками, прежде всего с Китаем.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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