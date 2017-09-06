"Русагро" не хватает рабочих рук в Приморье

Группа «Русагро», реализующая крупный агропроект в Приморском крае, столкнулась с нехваткой кадров в регионе, главных специалистов будет привозить из центральной России, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом заявил гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Сейчас мы стараемся все по максимуму автоматизировать. За десять лет мы хотим роботизировать (на своих предприятиях – Прим. авт.) треть рабочих мест полностью или частично. Для развития бизнеса в Приморье будем приглашать главных специалистов из других регионов, а 90% сотрудников нанимать на месте», - сказал г-н Басов.

По его словам, основное количество людей требуется для работы в свиноводческом бизнесе, а Приморье испытывает недостаток подготовленных кадров.

Нехватка квалифицированных специалистов для работы на производстве и для строительства объектов привела к тому, что «Русагро» пришлось сдвинуть сроки реализации проекта.

На Восточном экономическом форуме «Русагро» подписала соглашение о строительстве в рамках ТОР «Михайловский» в Приморье животноводческих комплексов мощностью 10 тыс. голов. Соглашение также предусматривает долгосрочную аренду земель для пашни и пастбищ.

Соглашение подписали губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, генеральный директор «Русагро» Максим Басов и заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр КРУТИКОВ.

Досье «Золотого Рога»

«Русагро» является вторым по объему производителем свинины в России с долей 5,3% в 2016 году, третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, пятым по величине производителем майонеза (доля 12,7%), входит в десятку крупнейших переработчиков подсолнечника (с долей 4,5%).

В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. На первом этапе компания планирует заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и свинину, которая поставляется из других регионов России. На следующем этапе реализации проекта «Русагро» планирует начать экспорт продукции, в том числе в Китай. Также компания готова инвестировать минимум $1 млрд в новый проект по переработке молока в Приморье.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.