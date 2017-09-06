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В Приморье появится суперпредприятие
АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение, согласно которому компания получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», сообщает деловая газета «Золотой Рог» .
Документ предусматривает сотрудничество при реализации проекта «Роснефти» по созданию в Приморском крае комплекса ВНХК.
Статус резидента ТОР будет способствовать скорейшей реализации проекта, который станет основой для создания нефтехимического кластера на Дальнем Востоке.
Как отмечает пресс-служба НК «Роснефть», строительство комплекса ВНХК позволит заместить экспорт сырья производством продукции с высокой добавленной стоимостью, поставлять ее на перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечить растущие потребности в моторном топливе внутреннего рынка ДФО, а также будет способствовать развитию инфраструктуры и сопутствующего производства в дальневосточных регионах.
Досье «Золотого Рога»
Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Обеспечение нефтью планируется за счет поставок по отводу от трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО). «Роснефть» договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. В СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет около 1,5 трлн рублей. Проект планируется реализовать в две очереди: нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год по нефти и нефтехимия мощностью 3,4 млн тонн в год по сырью.
Олег КЛИМЕНКО.
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