Китай выходит на приморские поля

ООО «Дальневосточная инвестиционная компания «Цяосин» (принадлежит двум гражданам КНР) инвестирует 96 млн рублей в создание сельскохозяйственного комплекса в Пограничном районе Приморского края. Проект будет реализован в рамках Свободного порта владивосток (СПВ), резидентом которого стало ООО.

В рамках проекта инвестор планирует выращивать зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также создать сушильный комплекс для оказания услуг сторонним организациям по сушке выращенной сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время уже ведется монтаж зерносушильного комплекса, ввод в эксплуатацию которого запланирован на III квартал текущего года. На начальном этапе ООО планирует возделывать 5 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения.

«Компания приступит к сельскохозяйственному производству и выращиванию сои. В перспективе планируется расширение землепользования и выращивание зерновых, масличных, корнеплодных и клубнеплодных культур. Статус резидента СПВ предполагает внедрение новых технологий по выращиванию сельскохозяйственных культур, приобретение новейших машин и оборудования, что существенно сократит периоды посевов, обработки и уборки урожая», - сказал гендиректор ООО «ДИК «Цяосин» Игорь КАМИНСКИЙ.

Досье "Золотого Рога": ООО «Дальневосточная инвестиционная компания «Цяосин» зарегистрировано в марте 2016 года в пос. Пограничном. Уставный капитал – 1 млн рублей. Основной вид деятельности – «выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». Учредителями выступают граждане КНР Ду Хуалинь и Ли Чжисэнь.

Олег КЛИМЕНКО.