Приморский урожай просится в АТР

Япония интересуется поставками сена, Корея забирает зерно, на очереди картофель

Список приморской сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, очевидно, в ближайшее время пополнится еще несколькими продуктами. Приморский край, как и Россия в целом, обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы восполнить потребности соседей.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте сельского хозяйства, интерес к поставкам сена из Приморья для корма сельскохозяйственных животных проявили в соседней Японии. Возможность этих поставок обсуждали недавно с прибывшей в наш край делегацией из префектуры Ниигата местные руководители отрасли.

Животноводство Японии в силу ограниченных земельных ресурсов в этой стране в значительной степени зависит от импорта кормов. Объем сена, ежегодно закупаемого там в США, Канаде и Австралии, составляет 1,8 млн тонн. Активизирован в последние годы также импорт этого продукта из Китая. Тем не менее его по-прежнему не хватает животноводческой отрасли. В настоящее время дефицит фуража превышает 600 тыс. тонн, при этом цена закупаемого сена достаточно высокая. И японцы вынуждены искать новых поставщиков.

Задешево не выйдет

Но, какова экспортная перспектива у этого продукта сегодня, сельскохозяйственный бизнес в Приморье пока оценивать не берется, тем более на переговорах c японской делегацией сельхозпроизводители не присутствовали. Собственно, определяющим фактором тут может быть цена сена, которую японцы готовы заплатить, полагают производители. По словам заместителя директора ООО «Черниговский продукт» Владимира ХИЖИНСКОГО, урожайность сеянных на сено трав на приморских полях составляет сегодня порядка 6 тонн с гектара. Минимальный порог цены, привлекательной для производителя при такой урожайности, находится на уровне 3 тыс. рублей за тонну. Более дешевую цену приморский рынок предлагать не готов, тем более даже при такой стоимости соя остается более рентабельной культурой, чем эти травы.

А между тем специалисты обращают внимание на другие аспекты этой ситуации. Во-первых, японцев интересует только один-два вида трав, в то время как в Приморье сено готовят из разных трав. Во-вторых, японским покупателям нужны круглогодичные поставки, что требует дополнительных затрат на строительство складов. Кроме того, в ходе переговоров прозвучала еще одна проблема: необходимо дополнительное оборудование для обеззараживания кормов для того, чтобы минимизировать угрозу покупки зараженной продукции, что также потребует инвестиций. Впрочем, японцы выразили готовность взять эти расходы на себя.

Зерно уходит в Корею

Собственно, японцы далеко не первые из азиатских соседей Приморья, кто проявил интерес к импорту кормов из нашего края. Уже больше 10 лет об этом говорят южнокорейские инвесторы, чьи предприятия работают в регионе. И даже более того, по данным Приморского управления Россельхознадзора, за три последних года в Южную Корею было поставлено 269 тонн фуражных трав. Но не только травы экспортируют в эту страну из Приморья. Корея испытывает потребность и в других кормовых продуктах. В нашем крае работает южнокорейское предприятие ООО «Экохоз», в структуру которого входит пять хозяйств, расположенных в приморских селах. Учредителем его является АО «Хангук Чуксан Химанг Сеул Сарё» («Сеульские корма») – крупнейший производитель кормов для кур, свиней и коров в Южной Корее.

- В данный момент наша компания отправляет пробные партии, примерно 2-4 тыс. тонн зерна в год (в зависимости от урожая, стоимости), в Южную Корею из Российской Федерации, - говорит генеральный директор «Агро Дэсун Ханка плюс», входящего в структуру «Экохоза», Владимир НАМ. - Но наша компания в самой Корее ежегодно принимает примерно около 6,5 млн тонн, т.е. Приморский край в данный момент занимает меньше 1% от общего объема поставок. Но мы только начали развивать это производство в России, у нас амбициозные планы - дальше будет продвижение в другие регионы Дальнего Востока, затем - Восточной Сибири. Последние 2 года мы отправляем в Южную Корею тот продукт, который сейчас наиболее необходим там. Это овес как кормовая добавка. В то же время наши проекты связаны с развитием производства и поставок не только овса, но и кукурузы, сена, сенажа. Но это, вероятно, в будущем будет реализовано, поскольку в данный момент отправка такого рода продукции связана со сложностями в санитарных требованиях, которые в значительной степени влияют на себестоимость поставок. Но мы надеемся, что все эти вопросы будут решены и мы сможем увеличить поставки из России.

Одну из основных причин, сдерживающих экспорт зерна и сена из Приморья, специалисты связывают с высокими транспортными расходами из-за отсутствия необходимой для подобных операций портовой инфраструктуры. Например, корейским производителям кормов удобно закупать здесь зерно, поскольку цена его ниже, чем, допустим, американского, не говоря о географических преимуществах сотрудничества с нашими поставщиками. Но в итоге из-за дороговизны доставки стоимость, например, приморской сои выглядит ненамного привлекательней американской, а стоимость кукурузы вообще практически одинаковая. Преимущества в цене на соседних рынках приморское зерно сможет получить только в том случае, если перевозить его будут валом как сыпучие продукты. Но из-за отсутствия мощностей по перевалке в портах Приморья зерно, как и сено, по-прежнему везут в контейнерах.

Картофель на зависть

Еще один продукт, который Приморье готово поставлять на экспорт, - это картофель. Уникальность ситуации с приморским картофелем заключается в том, что он является едва ли не самым успешным с точки зрения достижений науки продуктом. Образцы сортов картофеля, представленные приморскими селекционерами, отвечают тем требованиям, которые сегодня предъявляют переработчики.

- И Корея, и Япония, и Китай сейчас увеличивают потребление картофеля и снижают потребление риса, - говорит директор ПримНИИ сельского хозяйства Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ. – в этих странах меняется структура питания. Но Корея, например, до 90% картофеля импортирует в переработанном виде, замороженном или в виде полуфабрикатов. Много завозят из США. И они, конечно, интересуются возможностями поставки его из Приморья. Дело тут в селекции. А нам есть что предложить. Например, для каждого переработанного продукта нужен свой сорт: для чипсов – один сорт, для фри – другой, для вакуумной упаковки – третий. У наших селекционеров уже получены эти сорта. У них большой интерес к поставкам картофельного крахмала, они даже готовы организовать здесь переработку картофеля в крахмал. И у нас также есть соответствующий сорт картофеля. Мы были в Корее, знакомились с их достижениями, и я считаю, что в вопросах селекции картофеля мы ушли дальше корейцев. Хотя они, очевидно, опережают нас в технологиях продвижения семян.

Кстати, на прошлой неделе стало известно, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, рассчитанную до 2025 года. Она предусматривает снижение импортозависимости в АПК и восстановление отечественной базы племенного животноводства и семеноводства. Разработаны две подпрограммы. Как пояснили в правительстве, речь идет о семенах картофеля и яйце птицы. Прогнозируется, что в течение восьми лет доля отечественного семенного и племенного материала достигнет не менее 50%.

А между тем Приморский край уже активно сотрудничает в области семеноводства с соседними азиатскими странами, есть даже совместные исследовательские программы, в частности решениями Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея создана исследовательская группа, перед которой, как пояснил газете «Золотой Рог» директор ПримНИИСХ Алексей Емельянов, поставлены задачи по изучению возможностей совместного развития сельского хозяйства России и Республики Корея. И для примера был предложен Приморский край, а в рабочую группу со стороны нашей страны вошли в основном приморские специалисты. Им предстоит совместно исследовать ряд вопросов, начиная от производства, селекции и семеноводства и завершая логистикой.

Елена АБАШЕВА.