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Жилой комплекс "ИЗУМРУДНЫЙ" во Владивостоке

06 Сентября 2017, 16:20 | Приморье

Компания ООО «Новый дом» продолжает реализацию во Владивостоке уникального проекта с новыми стандартами комфорт-класса

 

Вторая Речка пользуется повышенной популярностью среди горожан. Одним из опросов было выяснено, что примерно треть из них отдают свои симпатии именно этому району Владивостока, отмечая качество проживания в нем, развитую инфраструктуру и микроклимат. Остальные городские территории в своей популярности в бывшем опросе сильно уступили.

Очередной коммерческий проект жилищного строительства компании ООО «Новый дом» связан как раз со Второй Речкой, и реализовывает его она в  удобном для транспортного сообщения с другими частями города и краем месте, рядом с новой дорогой из аэропорта на остров Русский.  Адреса выигранных на земельном аукционе компанией под этот проект участков находятся по ул. Русская, 73б и Русская, 100. На сегодня уже пересажены все краснокнижные деревья, идет стадия планировки земельного участка под первую и вторую очереди жилого комплекса.

ООО «Новый дом» начало свою деятельность на строительном рынке в 2003 году. С тех пор компанией были построены и введены в эксплуатацию десять различных объектов – современные многоквартирные дома, общественно-деловые и торговые центры.

Сам офис компании сегодня находится в новом ЖК «Семерочка» на ул. Жигура, 26, построенном ею.

В ЖК «СЕМЕРОЧКА», на втором этаже ее торгового комплекса, слева от эскалатора, открыт первый в своем роде на Дальнем Востоке выставочный комплекс компании, где любой желающий может с головой окунуться в атмосферу той самой квартиры, которую он может из представленных образцов выбрать для себя или своей семьи.

Это жилье от небольшой студии до двухкомнатной квартиры с площадью квартир от 18 до 46 кв. метров – как раз такие, какими они будут в новых домах ЖК «Изумрудный» первой и второй очереди. Причем не только с отделкой «под ключ», но и меблированные специально под этот проект, оснащенные необходимой санитарной и бытовой техникой. Все это можно посмотреть и оценить для себя.

В «Изумрудном» все квартиры будут сдаваться жильцам «под ключ». То есть ни шума, ни ремонтной пыли в домах с квартирами полной готовности после новоселий уже не предвидится. И заезжать в них, чтобы жить, можно будет буквально с одним походным чемоданом, без хлопот и лишних трат. 

В самой середине выставочного центра отдела продаж компании находится макет ЖК «Изумрудный». На нем, как на ладони, видны все его здания и сооружения, их отдельные особенности и общая гармония архитектурного замысла. А он, в частности, включает в себя запроектированное строительство жилья общей площадью около 110 тыс. кв. метров, школы на 310 мест, двух детсадов на 120 и 165 мест, четырех многоуровневых парковок на 300 мест каждая, помимо предусмотренных перед домами гостевых парковок, а также – спортивно-развлекательного комплекса и торгового центра с супермаркетом.

На нижних нежилых этажах новых высоток будут размещаться различные предприятия сферы услуг.

На придомовых территориях жилых домов предусмотрены благоустроенные площадки для детских игр и отдыха взрослых.

В первую очередь строительства на одном участке жилого комплекса выделены два многоквартирных дома на 438 квартир каждый и одна многоярусная автопарковка.

Второй очередью предполагается построить три следующих дома – два по 438 квартир и один на 420 квартир - и следующую многоярусную парковку.

Общее количество машино-мест на гостевых и в многоярусных автопарковках в первой и второй очередях строительства - 770.

Все разрешительные документы компанией-застройщиком получены, и желающие уже могут бронировать для себя понравившиеся им в этом проекте квартиры. Их продажи будут осуществляться в соответствии с требованиями ФЗ 214 «О долевом строительстве» на договорной основе.

На все вопросы по новому жилому комплексу сотрудники компании рады будут ответить по телефону 246-00-00, либо встретить Вас по адресу: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, торговый центр «Семерочка», 2 этаж, выставочный комплекс «ИЗУМРУДНЫЙ». Проектная декларация опубликована на сайте компании «НОВЫЙ ДОМ»: NEWHOUSE.vl.ru. Реклама.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: новый дом  строительство 



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