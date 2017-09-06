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Приморье будут отапливать облигациями
«Примтеплоэнерго» первой в крае может занять «на доверии»
КГУП «Примтеплоэнерго» на фоне высоких ставок по банковским кредитам ищет альтернативу работе с банками: как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», предприятие рассматривает возможность дебютного выпуска коммерческих облигаций на 100 млн рублей. В отличие от государственных, коммерческие облигации являются более рискованным способом вложения денежных средств, так как выпуск подобных бумаг часто связан с необходимостью предприятия срочно привлечь денежные средства для «закрытия дыр» в бюджете.
В пресс-службе «Примтеплоэнерго» не смогли предоставить оперативный комментарий Деловой газете «Золотой Рог».
Партнером «Примтеплоэнерго» может выступить Национальный расчетный депозитарий (НРД). Предполагается, что коммерческие облигации будут выпущены по закрытой подписке со сроком погашения в 728-й день с даты начала размещения. Всего будет выпущено 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей.
Пикантность ситуации в том, что в России на данный момент зарегистрировано не более десяти выпусков коммерческих облигаций. Этот инструмент стал доступным в 2016 году и пока только проходит «обкатку». Первый в стране выпуск коммерческих бондов организовала небольшая финансовая компания «Фэирдип Инвестментс Ру», его размер составил те же 100 млн рублей. В списке состоявшихся размещений» есть банк «Открытие»: дебютный выпуск на 100 млн рублей был размещен в январе для физических лиц с привязкой купона к валютному курсу. Объем всей программы составляет 100 млрд рублей.
На европейском рынке коммерческие облигации довольно распространенный инструмент, его используют компании, которым нужно оперативно покрыть кассовый разрыв, как правило, в пользу одного покупателя. Иногда такие бумаги выпускают для короткого размещения денежных средств.
Одним из преимуществ коммерческих облигаций является относительно высокий процент прибыли, который может быть получен инвестором при покупке и погашении данного вида ценных бумаг.
«Облигации размещаются по упрощенной процедуре без залогового обеспечения с небольшими затратами для эмитента, инвестор же получает мобильность капитала и доходность гораздо выше депозита. Риск здесь один - дефолт эмитента», - отмечает аналитик компании «Алор Брокер» Сергей КОРОЛЕВ.
Коммерческие облигации регистрируются Национальным расчетным депозитарием и размещаются по закрытой подписке — без залогового обеспечения, без проспекта эмиссии и с облегченным раскрытием информации. Обращение на вторичном рынке ограничено адресными сделками и не предусматривает биржевых торгов.
Расходы в целом сводятся к оплате услуг НРД и консультанта, который будет готовить всю документацию.
Внебиржевая специфика делает коммерческие облигации экономически похожими на необеспеченный банковский кредит или бланковый вексель. По сути, это заимствования на доверии, степень которого выражается уровнем процентной ставки. Главным риском коммерческих облигаций является оценка кредитного качества эмитента ввиду упрощенного раскрытия информации.
Досье "Золотого Рога": Созданию «Примтеплоэнерго» предшествовал коммунальный кризис, охвативший Приморье в начале этого века. В 2001 году губернатор края Евгений НАЗДРАТЕНКО покинул свой пост из-за обвинений в провале отопительного сезона. Приморье пришлось спасать бригадам МЧС. Избранный губернатором Приморского края Сергей ДАРЬКИН настоял на создании в 2001 году «Примтеплоэнерго» с тем, чтобы централизовать процесс энерго- и теплоснабжения, сделать его профессиональным и менее затратным. КГУП образовано в августе 2001 года. Сегодня это крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края, на 100% принадлежит краю. В ее состав входит 11 филиалов, занимающих большую часть территории региона. Предприятие эксплуатирует порядка 500 котельных, работающих на угле, мазуте, электричестве и дровах. Уставный капитал «Примтеплоэнерго» составляет 1 млрд 215,715 млн рублей. КГУП также является единственным учредителем ООО «Лермонтовский ГОК» (разрабатывает Лермонтовское месторождение вольфрама).
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», «Примтеплоэнерго» последние два года работает с прибылью (в 2014 году зафиксирован убыток в 304 млн рублей) – 3,153 млн рублей в 2015 году и 4,763 млн рублей в 2016 году. При этом выручка предприятия последовательно падает – 9,391 млн рублей в 2014 году, 7,370 млн рублей в 2015 году и 5,638 млн рублей в 2016 году. Кредиторская задолженность в 2016 году по отношению к 2015 году сократилась на 10,7% и составила 5 млрд 225,943 млн рублей.
Летом после завершения отопительного сезона «Примтеплоэнерго» начало масштабную ремонтную программу, которая включает в себя реконструкцию и строительство новых объектов теплоснабжения во всех филиалах предприятия. В КГУП на ремонтную программу предусмотрено 285 млн рублей. Кроме того, средства на модернизацию и строительство новых объектов выделяет администрация Приморья в виде краевой субсидии. Общая сумма краевого финансирования по капитальным вложениям и капитальному ремонту составляет 423 миллиона рублей.
Олег КЛИМЕНКО.
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