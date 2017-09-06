Наращивать объемы, не навредив экологии

За первое полугодие находкинская стивидорная компания ООО «Восточно-Уральский терминал» переработала на экспорт 2,5 млн тонн каменного угля. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года это выше на 200 тысяч тонн. Неплохих результатов здесь достигли в июле и августе.

Сегодня ООО «ВУТ» - одно из ведущих и, пожалуй, самое технологичное из 11 находкинских компаний, специализирующихся на перевалке твердого топлива в страны АТР. Оно было создано в 1998 году на базе реконструированного щепового комплекса в порту Восточном и в числе других 19 дочерних предприятий входит в холдинг «Трансхимэкспорт». Терминал расположен на территории почти 11 гектаров, имеет причал длиной 218 метров, где принимает суда дедвейтом до 50 тысяч тонн, перегрузочный комплекс с выставочными, грузовыми и погрузочно-разгрузочными путями, общей протяженностью более четырех километров, который примыкает к железнодорожной станции Находка-Восточная.

Модернизация - путь к совершенству

Изначально компания занималась перевалкой минеральных удобрений, потом решили заняться углем. Оформив все разрешительные документы, в 2011 году провели реконструкцию подъездных железнодорожных путей, построили современную конвейерную линию, приобрели новые импортные манипуляторы-перегружатели, виброустройства для ускорения выгрузки и зачистки вагонов, другую специализированную технику. На модернизацию тогда было направлено более 10 млн евро и потребовалось около года работы. В первый год перевалка составила 380 тыс. тонн угля. Год не показательный, потому что работать начали только в третьем квартале. В 2013 году перевалили первый миллион тонн. Затем с каждым годом только увеличивали объёмы. Так, в 2014 году отправили на экспорт 2,1 млн тонн, в 2015 году - 3,7 млн, в минувшем - 4,1 млн, на нынешний год подняли для себя планку до 5,5 млн.

Чтобы достичь этих показателей, на терминале регулярно проводится техническое перевооружение, в рамках которого приобретаются современные перегрузочные машины и другая спецтехника. К примеру, несколько лет назад трёхкубовые грейферные перегружатели заменили на более надёжные и выносливые - пятикубовые. Введены в эксплуатацию современные фронтальные погрузчики компании Liеbherr с объемом ковша десять кубометров. Это машины австрийской сборки с японскими автошинами, адаптированные к дальневосточным климатическим условиям. Обзавелись небольшими маневровыми погрузчиками фирмы Case для уборки и зачистки угля в труднодоступных местах терминала, дополнительным технологическим оборудованием по выгрузке в зимнее время смёрзшегося угля, а также топливозаправщиком и поливомоечной машиной для влажной уборки территории.

В январе нынешнего года компания закупила четыре немецких мобильных перегружателя Sennebogen 875Е с объемом ковша девять кубометров. А чуть позже пришли два новых погрузчика марки Volvo с объемом ковша 16 кубометров, которых пока что нет ни у одного из приморских стивидоров. Да и в России немногие могут похвастать такими современными и мощными машинами. Спустя два месяца поступили два новеньких гусеничных бульдозера марки Libherr с отвалами 10 и 22 кубометра. Так из технологического процесса постепенно вытесняются малоэффективные погрузчики и грейферы. Проведена реконструкция конвейерных линий и железнодорожных путей, модернизация железнодорожного хозяйства, введён в эксплуатацию второй фронт выгрузки вагонов, что позволило значительно разгрузить железнодорожные пути станции Находка-Восточная и увеличить пропускную способность ООО «ВУТ» в два с половиной раза.

«В нашей технологической цепочке используется идея конвейера, которую некогда позаимствовали у Генри ФОРДА. Что это такое? На терминале расставили машины стационарно и вдоль них лебедками протягиваем вагоны, а перегружатели Sennebogen разгружают их со скоростью вагоноопрокидывающих устройств, или примерно 230-280 вагонов в сутки, хотя расчеты позволяют и 353 вагона в сутки. Быстро, эффективно и удобно. Наверное, в любом порту существуют три узкие точки: сколько вагонов удается выгрузить, максимальная партия одновременного хранения груза на складе и объёмы погрузки на морские суда. Любая из них лимитирует проходимость порта. Благодаря новым перегружателям Sennebogen 875Е с вылетом стрелы 21 метр осуществляем выгрузку с двух параллельных железнодорожных путей, существенно увеличив количество вагонов на разгрузочных фронтах и скорость выгрузки», - отметил генеральный директор ООО «Восточно-Уральский терминал» Сергей ВОСТРИКОВ.

Большая часть груза (40%) отправляется в Южную Корею, около 30% стабильно забирает Япония, процентов 20 - Китай, остальное расходится между Индонезией, Таиландом, Филиппинами и Вьетнамом. При нынешнем техническом вооружении у стивидоров есть возможность увеличить производственные показатели по меньшей мере в 1,5 раза. И они постоянно к этому стремятся. Рост объемов пропорционально отражается на благосостоянии коллектива. Если сравнить зарплату, скажем, докера-механизатора, шесть лет назад она была ниже сегодняшней раз в пять.

Качество - главный козырь

ООО «ВУТ» переваливает каменный уголь высокоэнергетических марок, из которого за границей вырабатываются различные энергетические продукты, либо он направляется на сталелитейное производство. Поэтому к нему особые требования. Уголь должен не только соответствовать оговоренной контрактом фракции, но и не иметь посторонних примесей и предметов. Не секрет, что из российских разрезов он приходит зачастую «грязным»: с кусками катаной проволоки, гвоздями, металлическими ломами, кувалдами, камнями и пр.

Особенно строго к вопросам качества подходит Япония, где существует перечень определенных требований и стандартов. Чтобы соответствовать им, на терминале организовано несколько степеней очистки. Перед тем, как попасть на конвейерную линию, уголь просыпается через специальные решетки. Если попадаются большие куски, они проходят сквозь дробильную установку и измельчаются до необходимой фракции. Выполняется магнитная стопроцентная сепарация всего груза, в процессе которой «изымаются» любые металлические предметы. Для надежности стивидоры увеличили мощность магнитных сепараторов и уменьшили размер скрининговых решёток.

Лучше грязь на сапогах...

ООО «ВУТ» является единственной в Приморском крае стивидорной компанией, которая основную долю твердого топлива хранит в закрытых складах, и только 15-17% - на открытых площадках. Это и есть закрытый способ переработки. Уголь из железнодорожных вагонов выгружается на передаточную зону открытой грузовой площадки, затем по закрытым транспортным галереям перемещается либо на хранение в крытые склады, вместимостью 160 тыс. тонн, либо с помощью судопогрузочных машин с локальной системой орошения отправляется в трюм судна через специальный рукав. Такой способ в несколько раз уменьшает попадание угольной пыли в атмосферу и считается современным.

Наравне с этим в целях экологической безопасности стивидоры закупили и ввели в работу орошающие установки для пылеподавления в летний период и снежные пушки для зимы. Приобретена и эксплуатируется мобильная водяная помпа для увлажнения территории. Установлена система пылеподавления (орошения вагонов) в здании вагоноразгрузочной галереи и на площадке для временного хранения угля. Работает система пылеподавления на конвейерных лентах и в центральной пересыпной станции, регулярно курсирует по территории поливомоечная машина на базе КамАЗа, проводится производственный экоаналитический контроль за негативным воздействием источников загрязнения, а именно ведётся отбор проб ливневых сточных вод и морской воды в акватории терминала.

Силами сотрудников аккредитованной лаборатории проводятся исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и специальная оценка условий труда на рабочих местах, закупаются спецодежда и средства индивидуальной защиты органов дыхания сотрудников, разработан проект предельно допустимых выбросов в окружающую среду. Учредители компании намерены и впредь вкладывать средства в экологию и реальную экономику, выводя терминал на передовые рубежи мировых стандартов.

«Перевалка угля – сложный производственный процесс. Как ни старайся, пыль все равно где-то просочится. Но мы делаем все возможное для улучшения экологической обстановки. В нынешнем году планируем обзавестись генератором водяного тумана для пылеподавления на промышленной площадке в зимнее время, приобрести и установить ветропылезащитные экраны для защиты прилегающих территорий. Как-то с рабочей командировкой мы с учредителем побывали в одной из японских стивидорных компаний, работающих с углём, где услышали от их сотрудников такую интересную фразу: «Лучше пусть будет грязь на сапогах, чем пыль в лёгких». Затраты на экологические мероприятия, конечно, немалые. Только снежная пушка стоит от четырех до шести миллионов рублей, а реконструкция и приведение в соответствие ливневой канализации обошлись нам в 18 млн рублей. Денег всегда не хватает, но здоровье людей для нас важнее всего», - подчеркнул Сергей Востриков.

Учеба и труд рядом идут

Грамотно и мудро здесь выстроена социальная политика. Администрация создала для коллектива все условия, чтобы люди не только работали с полной отдачей, но и росли профессионально. Многие сотрудники с помощью терминала получают высшее и среднеспециальное образование, проходят курсы повышения квалификации. Для удобства иногородних автобус терминала бесплатно доставляет на работу и обратно жителей Партизанска и Партизанского района. Стивидоры не остаются в стороне от проблем приморцев, оказывая посильную спонсорскую помощь учреждениям здравоохранения Находки и Владивостока. Недавно ООО «ВУТ» приобрело для микрорайона Врангель стоматологический кабинет, контрольно-измерительные приборы и хозинвентарь, поддерживает юных хоккеистов Находки. Не случайно за грамотное управление производством и заботу о людях руководитель терминала награждён почётной грамотой губернатора Приморья.

- Рост объемов предприятия очевиден. В будущем году намерены перевалить уже 7,2, а в 2019 году - выйти на рубеж 8,6 млн тонн. И это не предел. При этом особое внимание по-прежнему будет уделяться росту благосостояния наших сотрудников, охране труда и нашей уникальной флоры и фауны, - сказал в завершение Сергей Востриков.

ЦИТАТА

- Самое главное, чего добиваемся все эти годы - создать не только современный по всем показателям терминал насыпных грузов, но и вырастить крепкую команду профессионалов-единомышленников, которые постоянно были бы недовольны своими результатами работы, техникой. Это значит, что коллектив никогда не должен останавливаться на достигнутом, быть в поиске, стремиться к совершенству, к лучшим условиям труда и новым производственным вершинам. Только таким образом можно ставить новые рекорды, - говорит Сергей Востриков.

Владимир ПАНТЮХОВ.