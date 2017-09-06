Нефтепорт Козьмино уверенно смотрит в будущее

Нефтеналивной порт Козьмино с момента запуска в декабре 2009 года превратился в мощный технологический комплекс, известный не только в России, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, куда через Приморье поступает высококачественная нефть сорта ВСТО. Из года в год ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (дочерняя компания ПАО «Транснефть») успешно справляется с поставленными задачами и реализует намеченные планы в срок.

Порт Козьмино - конечная точка трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), которая протянулась на расстоянии почти 5 тыс. километров. Именно здесь, пройдя по шести регионам Восточной Сибири и Дальнего Востока, нефть отгружается на экспорт в страны АТР. Танкеры ежедневно отправляются в Китай, Японию, Южную Корею, Малайзию, Сингапур, Таиланд и еще ряд стран.

C момента запуска в эксплуатацию ежегодный грузооборот порта увеличился вдвое. Если в 2010 году объем отгрузки составил 15,3 млн тонн, то в 2016 году – уже 31,8 млн тонн. Всего с 2010 года по настоящее время в страны АТР экспортировано более 170 млн тонн нефти.

Досье "Золотого Рога": Основными получателями нефти из Козьмино в 2016 году стали: Китай – 22,2 млн тонн (69,8%), Япония – 3,9 млн тонн (12,3%), Республика Корея – 2,4 млн тонн (7,5%). В направлении Малайзии отгружено 1,6 млн тонн (5%), Сингапура – 0,6 млн тонн (1,9%), Таиланда – 0,4 млн тонн (1,3%), США – 0,3 млн тонн (1%), Филиппин и Новой Зеландии – по 0,2 млн тонн (0,6%).

Высокий спрос на российскую нефть в АТР стал дополнительным драйвером для развития инфраструктуры приморского нефтепорта. В 2016 году ООО «Транснефть - Порт Козьмино» завершило крупный инвестиционный проект по реконструкции подходной дамбы с дноуглублением акватории причала №2 нефтепирса до отметки минус 21 метр. Введенная в эксплуатацию подходная дамба позволяет принимать танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн у причала №2 нефтепорта Козьмино, как и у причала №1. В феврале 2017 года причал №2 нефтепорта Козьмино впервые после реконструкции принял танкер дедвейтом 150 тыс. тонн.

До конца этого года в Козьмино будут введены в эксплуатацию еще два резервуара для хранения нефти общим объемом 100 тыс. кубометров. Это позволит увеличить объем имеющегося нефтехранилища до 600 тыс. кубометров.

ООО «Транснефть - Порт Козьмино» неизменно поддерживает высокий уровень надежности, экологичности и безопасности строящихся и реконструируемых объектов. Девиз компании «Транснефть» - «В сжатые сроки с высочайшим качеством!». Этому принципу неизменно следует нефтепорт Козьмино в реализации всех своих проектов.

Уникальность нефтепорта еще и в том, что он соответствует самым высоким экологическим стандартам. К примеру, полигон по выращиванию морских гидробионтов в бухте Козьмина был создан в 2010 году. На протяжении семи лет по соседству с нефтеналивными причалами в порту выращивают гребешок, мидию, ламинарию, трепанг для проведения экологического мониторинга. Достигнутые темпы прироста обитателей свидетельствуют о благоприятной экологической обстановке в акватории бухты и сохранении экологического равновесия. Опыт создания полигона по выращиванию морских гидробионтов Козьмино уникален. Проект, который подчеркивает интерес руководства компании к сохранению благоприятной экологической обстановки в акватории, получил высокую оценку со стороны научного сообщества. Экологи порта ежегодно пополняют естественную популяцию приморского гребешка в бухте.

Важная составляющая социальной ориентированности любого бизнес-проекта – благотворительная деятельность.

«Благотворительную помощь мы оказываем с 2009 года, - говорит генеральный директор ООО «Транснефть - Порт Козьмино» Рустам ГАМБЕРОВ. – Нефтепорт располагается на Дальнем Востоке, значит содействовать решению актуальных проблем региона, инфраструктурных, социальных или экологических, – наша задача».

ООО «Транснефть – Порт Козьмино» оказывает помощь различным учреждениям, общественным организациям Находкинского городского округа и Партизанского муниципального района. Строительные и ремонтные работы в храмах, школах и детских садах, приобретение инвентаря, мебели, одежды, детских подарков, покупка медикаментов – это далеко не все направления благотворительности, которые удовлетворяются руководством общества. За 8 лет работы компания направила на благотворительные цели более 35 млн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.