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В Приморье порт Зарубино завалят зерном
В Приморье неоднозначно относятся к проекту Дальневосточного зернового терминала
ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ, 100%-ная «дочка» АО «Объединенная зерновая компания») обеспечило финансирование проекта по строительству в морском порту Зарубино (Хасанский район) специализированного зернового терминала мощностью перевалки 3,5 млн тонн в год. Компания привлекла в Газпромбанке кредитную линию на 11,6 млрд рублей. Срок исполнения договора - до 28 июня 2025 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
ООО «ДВЗТ» зарегистрировано в ноябре 2016 года с уставным капиталом 711 млн рублей. Компания управляет инвестпроектом по созданию зернового терминала в порту Зарубино. До 2020 года планируется реализовать первый этап проекта, в рамках которого будет построен терминал мощностью 10 млн тонн в год с последующем поэтапным развитием перевалки.
В настоящее время подрядчик ОЗК - ООО «Морское строительство и технологии» («Морстройтехнологии», Санкт-Петербург) - завершает первый этап разработки проектной документации ДВЗТ.
Досье "Золотого Рога": АО «Объединенная зерновая компания» создано 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. ОЗК является госагентом по проведению интервенций на рынке зерна. Государству принадлежит 50% плюс одна акция компании. Вторым акционером является группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА.
18 июня прошли общественные слушания по строительству терминала в Зарубино. «Отношение общественности и экспертного сообщество к этому проекту неоднозначно. Много нареканий и к самому проекту, который, по словам экспертов, составлен очень небрежно, существуют и опасения, что со временем (возможно, очень быстро) зерновой терминал, следуя крайне модной в наше время тенденции, очень быстро превратится в угольный. И основания к этому есть серьезные», - отмечает заместитель председателя Координационного совета по проблемам экологии Приморского края Татьяна ВШИВКОВА.
Эксперты считают, что дноуглубительные работы, запланированные в рамках реализации проекта, могут оказать негативное воздействие на флору и фауну акватории бухты Троицы, что повлечет за собой значительные убытки действующего предприятия по разведению марикультуры ООО «Зарубинская база флота» (на 99% принадлежит Алене ДРЕМЛЮГЕ).
Дноуглубление потребуется произвести на 4-5 метров до отметки минус 18 метров. Ширина операционной акватории у каждого причала - 171 метр, общий объем извлекаемого грунта составит менее 800 тыс. куб. м.
Гендиректор проектной организации «Морстройтехнологии» Михаил НИКОЛАЕВСКИЙ в свою очередь отмечает, что при подготовке проекта большое внимание было уделено вопросам сохранения марикультуры. «Самым дешевым и простым было подогнать земснаряд, землесос, вынуть грунт, увезти его на морской отвал и там выбросить. Шлейф мути в бухте был бы до километра, в море - еще больше. Мы отказались от такой технологии. Проектом предусмотрена технология очень щадящая, использование одноштангового земснаряда», - пояснил глава «Морстройтехнологий».
По его словам, весь грунт дноуглубления будет перемещаться на территорию будущего терминала и использоваться в строительстве. При выемке грунт водонасыщается всего на 20%. Замутнение при такой технологии продержится, по оценке проектировщика, два месяца и не превысит 200 метров.
Участок, отведенный под строительство зернового терминала, примыкает непосредственно к территории действующего незамерзающего морского порта Зарубино. Ближайшая жилая застройка располагается от границы землеотвода проектируемого терминала с западной стороны на расстоянии 30 метров, а от железнодорожного грузового фронта - на расстоянии 650 метров.
Согласно проекту, терминал протянется вдоль берега на 2,6 км. Его территория будет включать несколько функционально-технологических зон: железнодорожный грузовой фронт и выставочный железнодорожный парк, автомобильный грузовой фронт, зоны хранения зерна на силосных складах, морской грузовой фронт с зоной таможенного и пограничного контроля, зоны размещения объектов административного, бытового и вспомогательного назначения. Проектом предусмотрено строительство двух грузовых причалов (один – в первой очереди) и зернохранилище на 447 тыс. тонн (в первую очередь на 222 тыс. тонн, во вторую - 225 тыс. тонн).
Терминал предусматривает практически любые варианты перегрузки зерна как на прием, так и на отправление: железная дорога - склад - судно, автомобильный транспорт - склад - судно, судно - склад - железная дорога или автомобильный транспорт, прямые варианты: железная дорога - судно, судно - железная дорога, судно - автотранспорт. Технологическая схема позволяет выполнять хранение и одновременную разгрузку и погрузку зерновых грузов на морском, железнодорожном и автомобильном грузовых фронтах.
Планируется, что на первом этапе на объекте будет задействовано до 340 человек, включая сотрудников терминала и государственных органов, при выходе на полное развитие - до 406 человек.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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